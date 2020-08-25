Главный инфекционист США призывает не спешить с регистрацией вакцины от COVID-19

Несмотря на острый запрос в получении эффективной вакцины от коронавируса, директор Национального института по изучению аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи считает, что спешка с выпуском вакцины может привести к обратному эффекту.



По его мнению, в США со стороны администрации американского президента Дональда Трампа на разработчиков вакцины осуществляется давление. Американским ученым дали срок до ноября этого года предоставить вакцину, что повысит шансы действующего президента на переизбрание.

Фаучи считает, что не стоит использовать вакцину против COVID-19 в экстренных случаях до того, как будет доказана ее эффективность. Это, по его словам, также может отрицательно сказаться на тестировании других вакцин.



«Одна из потенциальных опасностей заключается в том, что, если вы преждевременно выпустите вакцину на рынок, это затруднит, если не сделает невозможным, привлечение людей к тестированию других», — цитирует «Голос Америки» слова Фаучи.

Крупномасштабные клинические испытания потенциальных вакцин от Moderna, Pfizer Inc и AstraZeneca, которые стремятся привлечь десятки тысяч волонтеров, были запущены в США в последние недели. На прошлой неделе Johnson & Johnson заявила, что надеется включить 60 тысяч человек в рамках второй фазы разработки вакцины.

Президент Трамп выдал разрешение об экстренном использовании плазмы выздоровевших пациентов от COVID-19 для лечения других пациентов до того, как станут известны результаты клинических исследований.

Эксперты по вакцинам опасаются, что Белый дом может оказать давление, чтобы продвинуть на рынок вакцину до того, как она будет полностью протестирована. Раньше подобного не происходило с вакцинами, предназначенными для широкого использования.

Напомним, в России заявили, что уже изобрели вакцину от коронавируса, которую, по словам президента Путина, испытала на себе его дочь. Но в мире настороженно отнеслись к заявлению российского руководства, отметив, что препарат не прошел все необходимые испытания.

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