«Используют COVID-19»: Трамп обвинил демократов в попытке срыва выборов президента США

В понедельник, 24 августа в городе Шарлотт (штат Северная Каролина) открылся съезд Республиканской партии США. Часть делегатов прибыли на форум, остальные участвуют в его работе в виртуальном режиме. Это касается и президента США Дональда Трампа, который накануне поздравил Украину с Днем независимости. Он находится в Вашингтоне.

Как и предполагалось, делегаты единогласно поддержали кандидатуру Трампа в качестве кандидата в президенты на выборах 3 ноября. Такую же поддержку получил и Майк Пенс, выдвинутый на пост вице-президента США. Официально Трамп должен принять свое выдвижение в четверг, 27 августа.

Нарушая вековые традиции, он обратился к съезду уже в день открытия. Трамп заявил, что демократы «намереваются украсть наши выборы». «Они знают, что это единственная возможность для них. Мы победим, но они стремятся превратить эти выборы в самые нечестные и используют для этого COVID-19», — сказал Трамп.

Эту мысль он повторяет уже несколько недель. Из-за пандемии коронавируса демократы предложили разрешить всем желающим американцам голосовать по почте. Конгресс дал на это «добро». Однако Трамп утверждает, что массовая отправка избирательных бюллетеней по почте открывает широкие возможности для фальсификации результатов голосования. При этом он предпочитает не говорить о том, что сам, а также члены его семьи, частенько голосовали в прежние годы по почте! Кроме того, такой же способ используют традиционно практически все американские военнослужащие. И прежде никаких нареканий никогда не было.

Правда, в настоящее время почтовая служба США переживает реформу, призванную сократить расходы на ее содержание. Массовый наплыв писем с бюллетенями может внести определенную сумятицу. Но Конгресс США, понимая это, распорядился экстренно выделить почтовой службе 25 миллиардов долларов. Также заблокированы сокращения почтовых служащих и некоторые изменения в работе, предусмотренные реформой.

У нынешнего съезда есть ряд заметных отличий от предыдущих. СМИ отмечают, что ни один из предыдущих республиканцев, занимавших Овальный кабинет в Белом доме, не выступает в поддержку Трампа. У демократов, чей съезд прошел неделей раньше, Джо Байдена поддержали Билл Клинтон и Барак Обама.

Зато с речами выступают практически все дети 45-го президента США. Дональд Трамп-младший заявил, что Байден — «это лох-несское чудовище из болота». В том же ключе выступили и другие ораторы. Конгрессмен от штата Флорида Мэтт Гетц заявил, что в случае победы демократов на выборах, жизнь американцев превратится в «фильм ужасов». «Они отберут у вас оружие, выпустят из тюрем всех преступников, вам придется запереться в своих домах, а вашими соседями станут наркоторговцы из Южной Америки», — сказал Гетц.

Бывший футболист Хершел Уокер, будучи темнокожим, затронул болезненную тему массовых антирасистских протестов в США. «То, как некоторые называют Дональда Трампа, ранит мою душу. Худшее из обвинений в его адрес — расист. Когда я слышу эти слова, то воспринимаю их как личной оскорбление. Неужели вы думаете, что я стал бы на протяжении уже 37 лет дружить с расистом?!» — заявил Уокер.

По последним данным Байден по-прежнему опережает Трампа по популярности. Национальные опросы, проведенные 22 августа в США, показывают, что у кандидата от демократов рейтинг одобрения составляет 49%. У Трампа — 41%. Кандидат от республиканцев сумел сократить разрыв на 2%. Большинство американских штатов голосуют чаще всего одинаково — где-то избиратели отдают предпочтение республиканцам, где-то — демократам. Американские СМИ подчеркивают, что в оставшиеся два с небольшим месяца до выборов борьба за голоса развернется в 14 штатах. Именно там решится, кто станет президентом страны. Это Айова, Аризона, Виргиния, Висконсин, Джорджия, Миннесота, Мичиган, Невада, Нью-Гэмпшир, Огайо, Пенсильвания, Северная Каролина, Техас и Флорида.

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