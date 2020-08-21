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Байден официально согласился участвовать в выборах президента США
Получивший во вторник большинство голосов делегатов на съезде Демократической партии Джозеф Байден официально согласился участвовать в выборах президента США от своей политической силы.
Об этом он заявил в четверг на партийном съезде, который проходит в виртуальном формате в Милуоки (штат Висконсин), передает The Hill.
Из-за коронавируса Байден говорил в почти пустом Chase Center перед двумя десятками репортеров. Он стоял на трибуне, украшенной надписью «D20», перед 16 американскими флагами.
«С большой гордостью и со смирением я принимаю предложение баллотироваться в президенты США», — подчеркнул Байден. Он заверил, что в случае победы будет «упорно трудиться» и в интересах тех, кто не голосовал за него.
По словам Байдена, в США сейчас по вине действующего американского лидера Дональда Трамп «слишком много злобы, слишком много страха, слишком много разногласий».
«Даю слово: если вы доверите мне пост президента, я буду полагаться на лучшее во всех нас, не на худшее», — сказал политик.
Также Байден добавил, что намерен «творить при помощи света, а не тьмы», и приложит все силы для того, чтобы преодолеть «сезон тьмы в Америке».
«Мы выберем надежду вместо страха, факты — вместо вымысла, справедливость — вместо привилегий», — добавил кандидат от демократов.
Напомним, что Байдену составит конкуренцию нынешний глава страны Дональд Трамп, который идёт на второй срок.
Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Джозеф Байден призвал к поддержке лидера оппозиции Светланы Тихановской в проведении в Беларуси справедливых выборов.8
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