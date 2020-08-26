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Мир

Обещал миллион долларов за "услуги": в США арестовали российского кибершпиона

5:58 26 августа 2020
Российский хакер

Российские хакеры не прекращают попыток нанести ущерб компьютерным системам других стран или похитить у них важные коммерческие секреты. Так, в Соединенных Штатах может разгореться новый связанный с РФ «хакерский» скандал, связанный с задержание россиянина Егора Крючкова, обвиняемого в организации сговора с целью совершения киберпреступления.

О его задержании говорится в сообщении на сайте Министерства юстиции США.

По версии правоохранителей, 27-летний гражданин России вместе с предполагаемыми сообщниками в период с 15 июля по 22 августа пытался подкупить сотрудника неназванной американской компании.

С его помощью он планировал загрузить вредоносное программное обеспечение в компьютерную систему компании, получив таким образом беспрепятственный доступ к ее данным. После этого он якобы намеревался скачать базу данных организации и затем шантажировать руководство.

Он много раз контактировал и встречался с сотрудником, которого хотел подкупить. Он обещал выплатить ему один миллион долларов после того, как вредоносная программа будет внедрена в систему компании.

После того как с ним связались сотрудники ФБР, Крючков уехал из Рино, штат Невада, в Лос-Анджелес. Он попросил знакомого купить для него авиабилет, пытаясь вылететь из страны.

Напомним, ранее Агентство по национальной безопасности США и Федеральное бюро расследований выявили новый хакерский инструмент, который был разработан в Главном разведывательном управлении России (ГРУ) — «Дроворуб». Он использовался злоумышленниками для взлома компьютеров на базе операционной системы Linux, которая широко используется в серверной инфраструктуре.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что недовольство вмешательством российских хакеров, а также других злоумышленников в американские выборы вынудило власти США заявить о готовности выплатить вознаграждение в размере до $ 10 млн за информацию о лицах, предпринимающих подобные попытки.

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