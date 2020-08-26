«Во время схваток я была в полусне»: в киевском роддоме проходят роды под гипнозом

Яна уже опытная мама: на днях малышу Иоанну исполняется два месяца. О появлении его на свет Яна и ее муж, присутствовавший при этом, вспоминают как о радостном и приятном моменте.

— Неужели вы рожали не в муках? — спрашиваю молодую женщину.

— Конечно, нельзя сказать, что схватки проходили совершенно безболезненно. Но сопровождавшая меня в родах акушерка Светлана Рудченко на каждом этапе подсказывала, что делать. Голос у нее мелодичный, завораживающий. Он действовал на меня гипнотически. Когда схватки уже были очень частыми и болезненными, Светлана попросила меня лечь и попробовать поспать. Казалось бы, как можно спать во время схваток? Но слушая ее фразы и выполняя просьбы, я действительно уходила в какой-то полусон. Света предлагала представить, как продвигается ребенок, просила расслабиться, чтобы мое тело его свободно пропустило. Все происходило спокойно, радостно. Комната, в которой мы находились, вовсе не напоминала больницу — уютная, удобная. Там создана домашняя обстановка — большая кровать (ее мы застелили домашней постелью, и это для меня было очень важно), кресло, шторы. Можно посидеть на большом мяче, выбрать любую удобную позу, принять душ, погрузиться в ванну, в теплую воду. Звучала приятная музыка, муж был рядом.

— И все же это роддом…

— Готовясь к рождению ребенка, мы с мужем обсудили, как каждый представляет этот процесс. Хотелось, чтобы роды были естественными, чтобы мы были вместе. Боялись только одного: вдруг что-то пойдет не так? Вариант — роды в роддоме, под наблюдением акушерки и врача, но вместе с тем в домашней обстановке — показался идеальным.

И вот первый крик малыша. Его сразу приложили к маминой груди, чтобы бесценные капли молозива придали ребенку сил и он почувствовал, как ждали его родители, какой он желанный.

— Не страшно было перерезать пуповину? — интересуюсь у Александра, который уверенно держит сына на руках.

— Мне не было страшно. Врач Владислав и акушерка Светлана подстраховали, но я был уверен, что сделаю все правильно. А затем незабываемое ощущение: я держу сына на руках. Он весил 3 килограмма 400 граммов. Рост — 50 сантиметров. Имя дали ему редкое — Иоанн. Надеемся, счастливое.

«Наш Иоанн уже подрос, и мы решили побывать в гостях у тех, кто помог мне пережить такой волнующий момент, как роды, сделав их максимально комфортными», — говорит Яна (Фото автора)

Три года назад в столичном роддоме № 5 группа специалистов разработала и начала внедрять программу «Домашние роды под защитой роддома». «ФАКТЫ» писали о том, как удалось ее реализовать, в материале «Чай, музыка и свечи: как проходят домашние роды в киевском роддоме» (25.01.2019 года). Теперь название программы изменилось — «Домашние роды без ограничений».

— Что значит «без ограничений»? — прошу объяснить главного врача роддома № 5 Дмитрия Говсеева.

— Беременность не является болезнью, а роды — совершенно естественный процесс, который должен проходить максимально комфортно. Чтобы стать мамой и любить свое дитя, вовсе не обязательно страдать, испытывать боль. Когда врачи это поняли, появились методы обезболивания, например, эпидуральная анестезия. Но прошло время и стало ясно, что женщина может сама, следуя своей интуиции, найти нужную позу в родах, помассировать определенные точки, чтобы легче пережить схватки. А если в этом ей поможет акушерка, врачи пойдут навстречу ее желаниям, то роды окажутся легкими. Именно поэтому мы научились слушать и слышать женщину, дали ей все права, без ограничений, исполняем любые желания, даже такое, как роды под гипнозом (гипнороды). За три года существования программы домашних родов в нашем роддоме ею воспользовались около тысячи семей, и желающих становится все больше. Скажу честно, как врач с 35-летним опытом работы в акушерстве, я этому рад.

«Слово „боль“ во время родов я не произношу, а схватки называю волнами»

Того, кто впервые слышит слово «гипнороды», оно немного пугает. Возникает вопрос: «Женщину загипнотизируют, погрузят в транс, и роды пройдут во сне?»

— В названии методики некоторое преувеличение, — говорит акушерка столичного роддома № 5 Светлана Рудченко. — На самом деле речь идет о расслаблении, которое благотворно сказывается на состоянии мамы и ребенка.

— Но ведь всегда считалось, что во время родов мышцы у женщины должны быть напряжены, чтобы схватки и потуги были сильными…

— Из-за напряжения как раз и возникают боль, спазм, что мешает родовой деятельности. Подготовку к родам мы ведем заранее, учим женщину расслабляться. И еще важно снять страх. Чего боится роженица? Боли. А болезненные ощущения возникают именно из-за перенапряжения и неумения расслабляться. Надо разорвать этот замкнутый круг.

— Применяя методы гипноза, вам удается «убаюкать» роженицу?

— В полусне она отдыхает. Но нет никакого «глубокого погружения в транс» и «родов во сне». Есть работа с подсознанием. Говорю женщине, что в родах у нас на равных участвуют тело, сердце и душа. Учу правильно дышать, чувствовать тело. Делаю обезболивающий массаж.

— Яна говорит, что ваш голос помог ей снять напряжение. Он у вас от природы мелодичный или вы научились им владеть?

— Я училась владеть своим голосом. В зависимости от периода родов меняю тембр. В одних случаях надо снизить напряжение, в других — усилить активность женщины, взбодрить ее. А еще у меня есть запреты — не произношу слово «боль», не говорю о схватках. Называю их волнами.

— Во время родов вы постоянно находитесь с женщиной?

— Нет. Когда вижу, что паре хорошо и без меня, выхожу, даю ребятам побыть наедине. А когда идет активный процесс родов, стараюсь психологически слиться с роженицей. Мы вместе представляем, где находится ребеночек, как он продвигается. Женщина «договаривается» с малышом, расслабляет те участки, рядом с которыми он находится.

— Как мужья воспринимают все, что происходит у них на глазах? Помогают жене или мешают?

— Муж обычно очень поддерживает женщину, и положительные эмоции у обоих усиливаются. Я общаюсь с мужчиной жестами, взглядами: даю понять, что все в порядке, предлагаю сделать жене массаж болевых точек. Все происходит естественно.

— А чай, свечи, музыка?

— Все есть, если пара этого хочет. И правило «трех Т» всегда действует положительно: в комнате должно быть темно, тепло и тихо. Нельзя, чтобы ребенок из внутриутробного состояния сразу переходил в яркую шумную обстановку.

— Как врач наблюдает за процессом родов?

— Мы работаем в паре с врачом. Яне помогал Вячеслав Берестовой. Родовая деятельность у нее, по нашим подсчетам, началась на 41-й неделе беременности. Но женщина была уверена, что надо подождать, не стоит торопиться, что она сможет родить сама, только чуть позже. Кстати, это подтверждали и объективные показатели: УЗИ, сердцебиение плода. Конечно, мы все контролировали, круглосуточно были на связи. И Яна оказалась права — торопить малыша не понадобилось, роды прошли хорошо.

— Часто ли бывает, что женщину из комнаты для домашних родов приходится переводить в операционную — делать кесарево сечение либо останавливать кровотечение?

— Очень редко. Восьми — десяти процентам женщин из ста понадобилось сделать кесарево сечение. Но в условиях роддома мы можем быстро принять решение и провести операцию. Осложнений удается избежать.

«Если угрозы маме и ребенку нет, вмешательство врачей в процесс родов должно быть минимальным»

«Это такое блаженство, когда уже после родов мы лежали втроем на большой кровати — я, муж и Иоанн. Вот оно — счастье!» — вспоминает Яна. Но на вопрос, как скоро они готовы прийти сюда вновь, осторожно отвечает: «Пока подождем…»

— Одна из важных для меня задач — сделать все, чтобы женщина захотела со временем вновь родить ребеночка, — продолжает Светлана Рудченко. — Те, кто планирует вторые роды, часто рассказывают о своем негативном опыте первых. На первой встрече они напряжены, не уверены в себе. Их страх гораздо труднее преодолеть. Но нам это удается. Назначаем одну-две встречи до родов. Много беседуем. Просим женщину составить собственный план родов, учесть в нем все до мелочей. Она заполняет специальную анкету, в которой прописывает свои пожелания. Я уже на этих встречах рассказываю, как подготовиться, как научиться технике расслабления. Тогда во время родов мы будем лишь вспоминать, что надо делать. И контакт у нас возникает именно во время этих первых встреч.

— Какие особенные пожелания высказывают женщины?

— Некоторые хотят дотронуться до головки малыша, как только она появилась — для них важно зафиксировать новые эмоции. Еще просят провести так называемые лотосовые роды.

— Что это за методика?

— Пуповину малышу не перерезаем, пока не родится плацента. Минимум два часа ребенок лежит у мамы на животе. За это время пуповинная кровь возвращается к малышу. Затем мы сами или папа перерезаем пуповину и отдаем плаценту родителям. Девять месяцев она выполняла важнейшую функцию, и считается, что относиться к ней надо трепетно. Выбрасывать плаценту не стоит.

— А что с ней делают дальше?

— Закапывают и на этом месте садят дерево. Приходя к своему дереву, человек может черпать энергию, здоровье.

…Я знаю такое дерево. Родители парня, который 16 лет назад появился на свет в роддоме № 5, тоже забрали плаценту, закопали ее на дачном участке и на том же месте посадили дуб. Сейчас он вымахал уже высотой с двухэтажный дом. Дерево силы.

— Это тоже возвращение к истокам, призабытым традициям, — продолжает Дмитрий Говсеев. — Если ты как врач привык следовать определенным правилам, то непросто от них отказаться. Но сейчас наступил момент, когда захотелось проанализировать то, что мы привыкли делать. И вместе с командой молодых специалистов мы сформулировали философию родов. Роды — естественный процесс, в который нельзя грубо вмешиваться, проявлять агрессию.

— Что вы подразумеваете под агрессией?

— Например, желание ускорить процесс. Когда я был студентом мединститута, преподаватели постоянно повторяли: «Над рожающей женщиной не должно дважды взойти солнце». Имелось в виду, что на роды отпущены сутки. А когда я уже работал, появился ограничительный документ, в котором на роды отпускалось 12 часов. Разве в организме женщины за столь короткое время что-то изменилось? Сейчас мы исходим из того, что у роженицы есть свой «часовой механизм». Он диктует периодичность схваток, время появления ребенка на свет.

Дмитрий Говсеев: «С помощью современных гаджетов и специальных приспособлений можно дистанционно отслеживать состояние беременной женщины и плода. Программа «роддом в смартфоне» уже действует»

Врач не должен стимулировать без необходимости родовую деятельность. Все зависит от состояния беременной и плода. А это состояние мы можем дистанционно контролировать с помощью специальных устройств. Выдаем их, чтобы женщина сама следила за сердцебиением плода и, если ее что-то волнует, связывалась с доктором. Получается «роддом в смартфоне». Это очень удобно. Когда начинаются схватки и женщина приезжает к нам, то попадает, как мы говорим, «из дома в дом». В семи комнатах, оборудованных на первом этаже роддома, создана домашняя атмосфера. Здесь женщине позволено все. Она главная в процессе родов. Если угрозы здоровью мамы и ребенка нет, вмешательство врачей в роды должно быть минимальным. Мы, врачи, лишь помогаем женщине пройти этот жизненный этап, получив максимум положительных эмоций.

Ранее акушер-гинеколог кандидат медицинских наук Ирина Баранецкая рассказала на прямой линии «ФАКТОВ», как подготовиться к беременности и что делать при бесплодии.

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