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Прекратить запугивания и преследования: послы стран ЕС обратились к Лукашенко
Наряду с Соединенными Штатами поддержку участникам протестов в Беларуси выразили и дипломаты стран ЕС, посольства которых находятся в соседней стране.
Так, посол Европейского союза Дирк Шубель и послы стран ЕС призвали белорусские власти прекратить преследования по политическим мотивам.
Официальное заявление глав дипмиссий, опубликовано на Facebook-странице Представительства Евросоюза в Беларуси.
Европейские дипломаты призвали власти Беларуси обеспечить верховенство права в соответствии со своими конституционными и международными обязательствами.
«Право народа Беларуси на мирный и безопасный протест должно быть гарантировано. Запугивание и преследование по политическим мотивам должно прекратиться», — говорится в заявлении.
Дипломаты также выразили поддержку белорусам, которые были подвергнуты произвольным арестам и стали жертвами злоупотреблений и насилия в последние недели и месяцы, в то время как они действовали и протестовали мирно против нарушений их фундаментальных прав.
«Полное и прозрачное расследование (случаев применения насилия со стороны правоохранительных органов, — Ред.) — ключ к мирному разрешению кризиса в Беларуси», — отмечается в заявлении.
Напомним, в Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Европейском союзе не признали результаты выборов в Беларуси и начали работу над санкциями. При этом дипломаты обещают, что санкции будут точечными и направленными против тех представителей режима Лукашенко, кто фальсифицировал итоги выборов и участвовал в силовом разгоне мирных протестов.14
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