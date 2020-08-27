Прекратить запугивания и преследования: послы стран ЕС обратились к Лукашенко

Наряду с Соединенными Штатами поддержку участникам протестов в Беларуси выразили и дипломаты стран ЕС, посольства которых находятся в соседней стране.

Так, посол Европейского союза Дирк Шубель и послы стран ЕС призвали белорусские власти прекратить преследования по политическим мотивам.

Официальное заявление глав дипмиссий, опубликовано на Facebook-странице Представительства Евросоюза в Беларуси.

Европейские дипломаты призвали власти Беларуси обеспечить верховенство права в соответствии со своими конституционными и международными обязательствами.

«Право народа Беларуси на мирный и безопасный протест должно быть гарантировано. Запугивание и преследование по политическим мотивам должно прекратиться», — говорится в заявлении.

Дипломаты также выразили поддержку белорусам, которые были подвергнуты произвольным арестам и стали жертвами злоупотреблений и насилия в последние недели и месяцы, в то время как они действовали и протестовали мирно против нарушений их фундаментальных прав.

«Полное и прозрачное расследование (случаев применения насилия со стороны правоохранительных органов, — Ред.) — ключ к мирному разрешению кризиса в Беларуси», — отмечается в заявлении.

Напомним, в Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Европейском союзе не признали результаты выборов в Беларуси и начали работу над санкциями. При этом дипломаты обещают, что санкции будут точечными и направленными против тех представителей режима Лукашенко, кто фальсифицировал итоги выборов и участвовал в силовом разгоне мирных протестов.

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