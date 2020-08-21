27.29 / 27.56 32.14 / 32.63
Киев: +22
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Помпео призвал Лукашенко к диалогу с оппозицией

1:23 21 августа 2020
Помпео Майк

Госсекретарь США Майк Помпео, пригрозивший Кремлю санкциями в случае нежелания соблюдать восстанавливаемые ограничения против Ирана, опубликовал заявление в поддержку народа Беларуси.

Об этом пишет Голос Америки.

«Соединенные Штаты вдохновлены тем, как белорусский народ мирно демонстрирует стремление определить свое будущее. Мы придерживаемся нашего долгосрочного обязательства поддерживать суверенитет и территориальную целостность Беларуси, а также стремление белорусского народа выбирать своих лидеров и собственный путь, свободный от внешнего вмешательства», — заявил Помпео.

Также госсекретарь указал, что Белый дом по-прежнему глубоко обеспокоен серьезными недостатками прошедших 9 августа президентских выборов в Беларуси и решительно осуждает насилие против мирных демонстрантов и журналистов, аресты оппозиционных кандидатов и мирных демонстрантов, блокировку интернета и жестокое обращение с задержанными.

«Мы призываем к немедленному освобождению несправедливо задержанных и предоставлению информации о тех, кто числится пропавшими без вести», — заявил глава Госдепа.

Соединенные Штаты, по словам Помпео, поддерживают свободные и честные выборы, отражающие волю белорусского народа, но считают, что cостоявшиеся 9 августа выборы не соответствовали этому стандарту.

Помня о том, что Беларусь является членом ОБСЕ, которая придерживается этих стандартов, США призвали правительство Беларуси принять предложение ОБСЕ выступить в качестве посредника в организации диалога и вовлечении в него всех заинтересованных сторон.

Также США поддерживают международные усилия по независимому расследованию нарушений в ходе выборов в Беларуси, связанных с выборами нарушений прав человека, а также последовавших за выборами репрессий.

«Мы призываем правительство Беларуси активно взаимодействовать с белорусским обществом, в том числе через недавно созданный Национальный координационный совет, отражая требования белорусского народа, ради будущего Беларуси и успешной Беларуси», — резюмировал Майк Помпео.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что президент США Дональд Трамп прокомментировал политический кризис в Беларуси, назвав ситуацию «ужасной». По его словам, США «внимательно следят за положением дел» в Беларуси.

20

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Мальчик и педофил

Приставал на автостоянке: во Львове за растление мальчика задержан 47-летний педофил

остапчук

Владимир Остапчук женится во второй раз: ведущий сделал предложение Кристине Горняк (видео)

Авто в воде

В Одессе машина «нырнула» в яму, глубиной с человеческий рост (видео)

Тедрос Аданом Гебреисус

Тотальный карантин не поможет: в ВОЗ сделали важное заявление о распространении коронавируса

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер