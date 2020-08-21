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Помпео призвал Лукашенко к диалогу с оппозицией
Госсекретарь США Майк Помпео, пригрозивший Кремлю санкциями в случае нежелания соблюдать восстанавливаемые ограничения против Ирана, опубликовал заявление в поддержку народа Беларуси.
Об этом пишет Голос Америки.
«Соединенные Штаты вдохновлены тем, как белорусский народ мирно демонстрирует стремление определить свое будущее. Мы придерживаемся нашего долгосрочного обязательства поддерживать суверенитет и территориальную целостность Беларуси, а также стремление белорусского народа выбирать своих лидеров и собственный путь, свободный от внешнего вмешательства», — заявил Помпео.
Также госсекретарь указал, что Белый дом по-прежнему глубоко обеспокоен серьезными недостатками прошедших 9 августа президентских выборов в Беларуси и решительно осуждает насилие против мирных демонстрантов и журналистов, аресты оппозиционных кандидатов и мирных демонстрантов, блокировку интернета и жестокое обращение с задержанными.
«Мы призываем к немедленному освобождению несправедливо задержанных и предоставлению информации о тех, кто числится пропавшими без вести», — заявил глава Госдепа.
Соединенные Штаты, по словам Помпео, поддерживают свободные и честные выборы, отражающие волю белорусского народа, но считают, что cостоявшиеся 9 августа выборы не соответствовали этому стандарту.
Помня о том, что Беларусь является членом ОБСЕ, которая придерживается этих стандартов, США призвали правительство Беларуси принять предложение ОБСЕ выступить в качестве посредника в организации диалога и вовлечении в него всех заинтересованных сторон.
Также США поддерживают международные усилия по независимому расследованию нарушений в ходе выборов в Беларуси, связанных с выборами нарушений прав человека, а также последовавших за выборами репрессий.
«Мы призываем правительство Беларуси активно взаимодействовать с белорусским обществом, в том числе через недавно созданный Национальный координационный совет, отражая требования белорусского народа, ради будущего Беларуси и успешной Беларуси», — резюмировал Майк Помпео.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что президент США Дональд Трамп прокомментировал политический кризис в Беларуси, назвав ситуацию «ужасной». По его словам, США «внимательно следят за положением дел» в Беларуси.20
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