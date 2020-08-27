«О него можно публично вытирать ноги»: Медведева назвали возможным преемником Путина

Главными претендентами в преемники Владимира Путина в настоящее время являются секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и бывший премьер-министр Дмитрий Медведев. Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что Путин не будет держаться за кресло до 2036 года.

В комментарии сайту Гордон бывший разведчик КГБ, сокурсник Путина Юрий Швец объяснил, что Патрушев всерьез верит, что возраст не помешает ему управлять государством, поскольку по интеллектуальным способностям он еще… огурчик (сейчас Николаю Патрушеву 69 лет. — Авт.). Об этом свидетельствует медийная активизация секретаря Совбеза России, который за последнее время дал уже два интервью о внешних угрозах для РФ.

Тем не менее, считает Швец, сторонники Патрушева могут просчитаться, ведь в случае его прихода к власти для России ничего не изменится, включая санкции.

Альтернативой ему называют «непотопляемого» Дмитрия Медведева, у которого есть колоссальное преимущество перед любым другим соперником.

«Во-первых, он (Медведев. — Авт.) ростом ниже Путина. Я не шучу. Это очень серьезно. Это серьезный, реальный критерий отбора. Второе: он доказал, что о него можно вытирать ноги публично, и он никогда не ответит. Понимаете? То есть как плюшевый мишка: взял, вытер ноги — и выбросил. Мишка утерся — и все дела», — рассказал о возможном будущем президенте России сокурсник Путина.

Ранее в интервью «ФАКТАМ» жесткий критик кремлевского режима Андрей Илларионов предположил, что преемником Путина может стать Сергей Нарышкин. А главред «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов отмечал, что в «резерве» Медведеву держат директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина.

324

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter