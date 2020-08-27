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"Нафтогаз" увеличил сентябрьские цены на газ для населения: сколько придется платить

12:36 27 августа 2020
Газовая горелка

«Нафтогаз Украины» установил сентябрьскую цену на газ для населения на уровне 4,7 гривен за кубический метр, что на 45,2% выше, чем в августе. Напомним, с августа тарифы на газ в Украине меняются каждый месяц.

Как сообщили в пресс-службе компании, цена действует в рамках тарифа «Месячный», для абонентов, избравших тариф «Годовой», цену планируется повысить во второй половине сентября. В период с 16 по 30 сентября она составит 5,24 гривен за кубический метр.

Напомним, в августе цена на газ для населения была установлена на уровне 3,24 грн за куб. м (на 9% выше, чем на месяц раньше).

О реформах потребительского газового рынка читайте в статье «ФАКТОВ» «В августе газ дороже, чем был в июле: почему так происходит и к чему готовиться украинцам».

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