27.34 / 27.57 32.07 / 32.52
Киев: +21
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Политика

Саакашвили объявил о возвращении в Грузию (видео)

13:35 27 августа 2020
Михеил Саакашвили

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили, который в Украине стал секретарем Национального совета реформ, решил вернуться в Грузию. Во всяком случае, об этом сообщили грузинские издания, опубликовав и его видеообращение.

По его словам, в течение всех этих семи лет не было ни дня, чтобы он не интересовался новостями Грузии, и точно знает, что его работа на посту президента не была напрасной.

«В то же время, когда я слышу новости из Грузии, я точно понимаю и знаю, что мы можем жить намного круче, намного лучше и каждый грузин может быть богатым и это у нас получится вместе! Я возвращаюсь!», — говорит Саакашвили.

Отметим, что в своем Facebook политик 27 августа оставил нейтральную запись, в которой нет ни слова о возвращении.

Напомним, в июне Саакашвили изрядно напугал своих поклонников, рассказал о знаковом для него разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным, во время которого, по его словам, хозяин Кремля его… поцарапал.

390

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

изнасиловал мальчика

Несколько раз ударил, а затем повалил на землю: под Одессой пастух изнасиловал 12-летнего мальчика

Михеил Саакашвили

Саакашвили объявил о возвращении в Грузию (видео)

протесты в США

Семь выстрелов в спину: жесткие действия полиции снова вызвали массовые протесты и беспорядки в США (фото, видео)

Российские и американские военные в Сирии

Российский БТР протаранил авто с американскими военными в Сирии

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер