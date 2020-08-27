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Здоровье и медицина

Смертность от коронавируса может возрасти к зиме: в ВОЗ озвучили тревожный прогноз

14:38 27 августа 2020
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Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) прогнозируют рост смертельных случаев от пандемии коронавируса. При этом в Европе фиксируют повторные случаи заражения COVID-19.

Как сообщает The Guardian, ближе к зиме число смертельных случаев может увеличиться, так как сравнительно молодая возрастная группа войдет в более тесный контакт с пожилым населением.

Директор Европейского регионального бюро ВОЗ доктор Ханс Клюге назвал пандемию «торнадо с длинным хвостом». Он призвал страны внедрять эффективные системы контроля и отслеживания ситуацию с пандемией коронавирусом. Клюге заявил, что в борьбе с пандемией «бдительность — ключевое слово».

Ранее сообщалось, что на нынешнем этапе среди молодежи коронавирус распространяется в четыре раза активнее, чем среди пенсионеров.

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