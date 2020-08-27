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Люди спасаются бегством: силовики изолировали журналистов и начали "зачистку" в центре Минска (видео)

20:28 27 августа 2020
задержание журналистов

В столице Беларуси Минске, где ежедневно проходят протестные акции против режима Лукашенко, ОМОН оцепил и не выпускает людей (прежде всего, мужчин), которые стоят на площади Независимости с плакатами и флагами, передает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

По данным СМИ, сегодняшняя акция протеста связана действиями ОМОНа, который днем ранее заблокировал людей в Красном костеле на площади Независимости. Белорусские священнослужители назвали действия силовиков «неадекватными и противоправными» и потребовали расследования.

Известно, что вечером 27 августа на площади Свободы и площади Независимости в Минске задержали два десятка журналистов, в том числе TUT.BY, «Радио Свободы», Reuters, «Нашей Нивы», AP, БелаПАН, «Белсат», ТАСС, передает TUT.BY.

Журналистов усадили в микроавтобус и увезли в неизвестном направлении якобы «для проверки документов». Представители СМИ выстроились в очередь в микроавтобус. При этом нетрезвого мужчину, который раньше обязательно привлек бы внимание милиции, силовики отправили «гулять», пишет издание.

После того, как журналистов изолировали, ОМОН начал «зачистку». Telegram-канал «Радио Свободы» опубликовал видео, как люди бегут с площади Независимости, спасаясь от силовиков.

Напомним, в России сформировали резерв из силовиков, которых могут отправить в Беларусь для подавления народных протестов.

Первый глава Верховного Совета независимой Беларуси Станислав Шушкевич высказал опасение в том, что Беларусь может в ближайшее время потерять свою независимость.

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