«Вырасту — точно не буду ученой»: девочке-вундеркинду исполнилось 6 лет, но в первый класс она не пойдет (фото, видео)

Через два года «ФАКТЫ» отметят 25-летие газеты. За эти 25 лет на страницах нашего издания публиковалось огромное множество историй — о судьбах людей и о чрезвычайных и даже парадоксальных ситуациях, в которых они оказывались. И вот сейчас в «ФАКТАХ» появилась новая рубрика «25 лет спустя». В ней мы рассказываем читателям, как сложилась жизнь героев запомнившихся им публикаций. Впервые Украина узнала о феноменальных способностях киевлянки Златы Поплавской, когда девочке было всего два годика. В этом младенческом возрасте непоседливая и смешливая малышка совершила невозможное: без труда назвав 237 флагов всех стран мира, побила мировой рекорд. Официально самым юным знатоком флагов был признан британец Шервин Сараби, который в два года и 9 месяцев знал 195 флагов. Но наша Злата мало того, что на момент регистрации рекорда была на полгода младше, так еще и знала больше флагов, к тому же — все столицы и их расположение на карте. Спустя год девочка потрясла страну сразу двумя рекордами — назвала гербы всех стран и показала на карте 414 географических объектов, причем некоторые из них были настолько маленькими, что их названий… даже не было на карте. Кроме географии, Злата интересовалась динозаврами и марками машин, читала книги на английском языке, знала все породы собак. А в четыре года увлеклась анатомией и фармацевтикой, с легкостью ставя диагнозы и назначая правильное лечение всем заболевшим родственникам и знакомым. Родители Златы радовались памяти и кругозору дочки и в то же время хватались за голову: что же будет, когда ей придет время идти в школу? И вот это время пришло…

«Не хочу никаких домашних животных. Люди их заводят для веселья»

Встретиться лично со Златой Поплавской и ее мамой у нас не получилось — карантин. Договорились пообщаться по скайпу. Я, конечно, ожидала, что за минувшие три года девочка подросла, но не могла даже представить, что она настолько поменялась. Вроде бы и косички, и выпавшие молочные зубки, и другие «атрибуты» шестилетки у нее в наличии, но взгляд и выражение лица у Златы уже совсем не детские.

— Мне самой иногда кажется, что дочке уже лет 13—14, — говорит мама вундеркинда Любовь Фильнова. — Не столько внешне, сколько по общению, по манере разговора, по кругу интересов. Но в чем-то Златочка остается ребенком — обожает блестки, пайетки и мягкие игрушки, с удовольствием играет на улице с подружками, катается на велосипеде, смотрит мультики.

— Злата, ты этой осенью пойдешь в школу?

— Думаю, да, — серьезно отвечает Злата Поплавская. — Хочу учиться, особенно мне интересна математика.

— После твоих рекордов я была уверена, что твой конек — география.

— География мне тоже интересна. И окружающий мир.

— Ты знаешь все страны и столицы. Куда тебе больше всего хотелось бы поехать?

— Во Францию, мечтаю посмотреть Париж.

— А чем ты сейчас занимаешься?

— Я веду личные дневники, а еще люблю читать и рисовать, — через веб-камеру девочка демонстрирует альбом, в котором нарисован смешной разноцветный зверек с рогом на голове.

— Любишь единорожков?

— Это не простой единорог, а кот-единорог, называется кэтикорн. Они очень модные сейчас. Но я больше всего люблю диких кошек, много о них читаю.

— Наверное, хочешь завести себе сервала?

— Не хочу вообще никаких домашних животных. Люди их заводят для веселья. Я сначала тоже хотела, а потом поняла, что требуется очень много сил и времени, чтобы за ними ухаживать.

— У тебя, я так понимаю, этого времени нет. Расскажи о своем распорядке дня.

— Утром встаю, читаю книги — чаще всего энциклопедии про диких кошек, потом иду завтракать, заполняю дневник, потом обедаю. После обеда звоню подружкам, иногда мы ходим вместе гулять, потом смотрю мультик «Леди Баг и Супер-Кот».

В марте 2016 года «ФАКТЫ» впервые рассказали о феноменальных способностях двухлетней киевлянки

— На секции ты тоже ходишь?

— Сейчас же карантин!

— Ну хорошо — до карантина ходила на секции?

— Да, на английский, на танцы, на плавание. Правда, в бассейне мне не очень нравилось, потому что там нужно было плавать и под водой тоже, а я погружаться не люблю, это неприятно.

— Злата, ты уже решила, кем станешь, когда вырастешь? Наверное, ученой?

— Точно нет! Не знаю, кем буду, но точно не ученой.

— Как по-твоему, важнее быть умной или доброй? Или, может, красивой?

— Умной и доброй. Красота не важна.

— Помню, раньше ты обожала маникюры-педикюры, косметику, красивые платья…

— Маникюр и педикюр мне больше не нравятся. Мне один раз накрасили ногти, так я два месяца ходила, пока он наконец не стерся. Надоел мне этот цвет! Я решила, что если уж красить ногти, то только бледно-телесным лаком.

— В одежде тоже любишь спокойные цвета?

— Нет. Люблю синий и зеленый. Я с родителями советуюсь, какую мне лучше одежду покупать. Я с ними обо всем советуюсь, только дневники свои не даю читать. Никому их не показываю. Ну ладно, один раз показала подруге, а больше — никому.

Для меня девочка тоже не сделала исключения, не посвятила в тайны своих дневников. Зато показала через веб-камеру свои рисунки, поделки из фетра, круп и пайеток, разукрашенные фигурки из гипса.

— Злата, скажи, что тебя сильнее всего радует, а что огорчает?

— Меня обрадовала бы коробочка наушников с леопардовым принтом и карта памяти для моего смартфона, чтобы больше фотографий влезало, можно было бы делать длинные видео, и желательно приложений побольше скачать. А расстраивает меня, если, например, с подругами договорились встретиться, а они заняты или заболели. Я тогда даже расплакаться могу.

— У дочки сильно поменялся характер, — задумчиво говорит Любовь. — Злата стала более импульсивная, эмоциональная, иногда даже взрывная. Что-то не получается — может крикнуть, бросить вещь на пол, разозлиться. Я ее не ругаю — у каждого свой темперамент. Во многом моя дочка ведет себя как подросток. Хоть она и говорила вам, что красота для нее не важна, Злата большая модница. Очень озабочена своим внешним видом, абы в чем даже по дому не будет ходить. Сейчас у нее начался «причесочный тур» — чуть ли не каждый день хочет новую прическу.

И мультики смотрит для подростков, а не для первоклассников. Но при этом в ней очень много детского. На площадке с удовольствием играет с детьми в обычные для их возраста игры — что-то заворачивают, закапывают, носятся.

— А как она перенесла резкий перепад общественного внимания: в три года — интервью, съемки, передачи, а в шесть лет — полное затишье?

— Злата и раньше не особо реагировала на всю эту шумиху: ну, снялась в телепрограмме, и снялась. А сейчас так вообще не хочет никаких камер. Именно поэтому мы нигде не появляемся, хотя нас до сих пор постоянно приглашают на разные проекты и шоу. Но Злата ни в какую: «Не хочу сцены, чтобы все смотрели, хлопали».

— Для «ФАКТОВ» Злата сделала исключение по старой дружбе?

— Тут же не съемки, не шоу, а просто общение. Общаться Злата очень любит, не могла дождаться вашего интервью.

— Три года назад вы всерьез были настроены зарегистрировать достижения дочери в Книге рекордов Гиннесса. Передумали?

— Нам все говорили, что нужно это сделать, ведь Злата такая — одна в мире. Но подавать заявки мы не стали. В конце концов, ни медали, ни дипломы не были для нас самоцелью, никто ведь специально ребенка на эти рекорды не натаскивал, не зубрил с ней страны, столицы и гербы. Она все выучила сама, играя.

Помимо географических объектов, дочка знает бездну всего другого, мгновенно запоминая то, что услышала или увидела хотя бы раз. И круг ее интересов растет. Начала учить французский, хотела пойти и на курсы немецкого, но пока мы не можем себе этого позволить. Все упирается в деньги. Если бы не это, Злата ходила бы еще на десяток кружков. Она очень любит учиться и узнавать что-то новое.

В три года Злата потрясла Украину сразу двумя рекордами — назвала гербы всех стран и показала на карте 414 географических объектов, причем некоторые из них были настолько маленькими, что их названий… даже не было на карте

— Вы планируете отдавать дочь в школу этой осенью? Не боитесь, что одноклассники могут невзлюбить ее за то, что она такая умная?

— Во-первых, Злата никогда с малознакомыми людьми не выпячивает своих познаний и развитого интеллекта. Она ведет себя как обычный ребенок, и звездной болезни у нее нет. Во-вторых, мы с мужем не будем отдавать дочку в первый класс обычной общеобразовательной школы. Вы представляете себе, каково ей будет учить буквы или складывать два плюс три, если она уже давно глотает книгу за книгой, знает таблицу умножения и в уме складывает и отнимает в пределах миллиона?

Недавно мы с ней открыли учебник по математике для четвертого класса, Злата расщелкала все задачки и просит чего-нибудь посложнее. Для нас единственный вариант — сдавать программу экстерном, а новый материал осваивать по индивидуальной программе.

«У дочки в мозгу полочки, из которых она достает то, что ей нужно»

— А все то, что Злата знала в три года — сотни рек, столиц и флагов, она помнит до сих пор?

— Процентов на 90.

— Откуда вы знаете? Неужели экзаменуете ее время от времени?

— Нет, конечно. Бывает, дочка сама предложит: «Мам, давай гербы посмотрим». Большинство помнит, некоторые может подзабыть, но ей достаточно беглого взгляда, чтобы освежить их в памяти. Мне иногда кажется, что у нее в мозгу какие-то полочки, из которых она без труда достает то, что ей нужно. При этом новая информация туда постоянно прибавляется.

— Раньше вы сетовали, что с трудом умещаете все карточки, книги и материалы для поделок у себя в квартире. А сейчас ведь этого добра в разы больше!

— И не говорите! Конечно, кое-что мы раздали, но очень многое пришлось оставить — бывает, Злата хочет просмотреть книги или карточки, которые ее интересовали раньше. Поэтому мы с мужем уменьшаем количество своих вещей, всю нашу одежду пытаемся уместить на одной полочке. О статуэтках или просто красивых вещицах речь вообще не идет — все пространство в квартире занимают дочкины книги, поделки, материалы для рисования и лепки.

— И вы по-прежнему уделяете ей все свое время?

— Злата становится старше. Многое из того, что ее интересует, она находит в книгах сама. Дочка занята целый день. Может часами сидеть и увлеченно что-то читать, лепить, рисовать.

«Больше всего люблю читать энциклопедии про диких кошек», — говорит Злата

— Судя по тому, что теперь у нее есть смартфон, в компьютерные игры Злата тоже играет? Не залипает в них?

— Время с компьютером и телефоном у нее ограничено, за этим я слежу. Но и без гаджетов дочка не скучает, ей не хватает дня, чтобы все успеть. Каждый вечер у нас трагедия, что день закончился и нужно идти спать.

— У Златы есть обязанности по дому?

— Да надо бы ей поручить что-то, но все руки не доходят, — смеется Любовь. — Но дочка много помогает — омлетик приготовить, пыль вытереть. Особенно любит мыть посуду.

— Мам, можно я помою посуду? — тут же раздается голосок из глубины комнаты.

— Пойди, конечно, — улыбается Любовь. — Вот что Злата не любит — это складывать игрушки, карточки, книжки. За час может поменять сотню разных видов активности, но попробуй отправь ее складывать и убирать все на место — не пойдет, скажет: «Потом». Так что уборкой занимаемся с ней вместе.

Но Злата — добрая и чуткая. Если я несу две сумки, всегда подхватит одну. Если чем-то занимаюсь, чаще всего бежит помочь. Кстати, из-за своей доброты и любви к животным она теперь вегетарианка. Еще лет с четырех дочка стала подозрительно поглядывать на котлеты, спрашивать, из чего их делают. Я понимала, к чему она клонит, и до поры до времени увиливала. У нас не звучало слово «мясо», больше «тефтельки», «фрикадельки».

В шесть лет Злата полностью отказалась от мяса, рыбы, колбасы, заявив, что это ее выбор, на который она имеет право. «Существует так много фруктов, овощей, макароны, сыр, творог. Я не понимаю, зачем убивать и есть животных? Это просто ужас какой-то!» — сказала она. Я не спорила. У нас дома вообще минимум запретов. Запрещено только то, что несет опасность для жизни и здоровья.

— А как к переменам в Златином характере относится папа?

— С пониманием. Со мной дочка больше занимается творчеством, а с папой у них совсем другое общение и времяпрепровождение: поиграть, в шутку подраться, попрыгать, поиграть в прятки и догонялки — Злата это просто обожает. Иногда соседи стучат нам в стену, если папа с дочкой сильно разойдутся.

— Злата растет удивительной и разноплановой. Какой вы представляете ее взрослой?

— Поживем — увидим. Но одно знаю — будет красотка!

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