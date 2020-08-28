Ураган "Лаура" атакует: в США на химзаводе произошла утечка хлора (видео)

На американском химзаводе компании BioLab в городе Уэстлейк (штат Луизиана), где разбушевался ураган «Лаура», произошла утечка хлора после сильного пожара.

Об этом передает местный телеканал KPLC со ссылкой на заявление полиции штата.

You can see the chemical fire from the corner of Sale and Prien Lake



Shelter in place for Westlake, Sulphur and Moss Bluff pic.twitter.com/7esi0d4wAR — Brady Renard KPLC (@RenardSports) August 27, 2020

Сообщается, что некоторые дороги у предприятия перекрыты из-за последствий урагана. На данный момент сотрудники профильных служб штата совместно с руководителями завода пытаются локализовать утечку.

Губернатор Луизианы Джон Бел Эдвардс заявил, что людям, находящимся рядом с местом происшествия, необходимо не покидать своего места пребывания, закрыть окна и двери, а также выключить кондиционеры.

Он добавил, что людям не стоит выходить на улицу и следует ждать «дополнительных указаний от местных властей».

Согласно последним оценкам Национального центра по наблюдению за ураганами, «Лаура» в настоящий момент уже считается тропическим штормом, скорость ветра в его пределах снизилась и составляет около 29 м/с. Атмосферное явление находится в районе границы между штатами Луизиана и Арканзас и движется на север со скоростью 6,7 м/с.

Напомним, что в среду вечером циклон «Лаура», считавшийся в то время ураганом четвертой категории из пяти возможных по шкале Саффира — Симпсона, приблизился к побережью Луизианы и Техаса. В данных районах установилась штормовая погода, произошли наводнения. Как сообщил в ранее губернатор Луизианы, погибли четыре человека. В указанных штатах около 800 тысяч домов остались без электроснабжения.

Как известно, сезон ураганов обычно продолжается в Атлантике полгода — с начала июня до конца ноября. Атмосферное явление классифицируется как тропический шторм и получает собственное имя, если скорость ветра в его пределах достигает около 17,5 м/с. При скорости ветра 33 м/с и более шторм становится ураганом.

Chemical leak south side of I-10 west Lake area west of Lake Charles. 911 is aware they are overwhelmed. @NWSLakeCharles #lawx pic.twitter.com/ogXwMmhVcj — Jeff Piotrowski (@Jeff_Piotrowski) August 27, 2020

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в конце июля ураган «Ханна» разрушил часть пограничного барьера между США и Мексикой, известного как «стена Трампа».

26

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter