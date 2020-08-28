Мирно власть не отдаст: Кравчук рассказал об особенностях мышления Лукашенко (видео)

Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что несмотря на многочисленные мирные протесты в Беларуси и непризнание результатов президентских выборов зарубежными странами, действующий президент Александр Лукашенко будет держаться за власть до последнего.

Об этом он заявил в эфире ток-шоу «Право на владу», передает ТСН.

«Я неплохо знаю Лукашенко — по крайней мере, с 1991 года. Хочу вас разочаровать: Лукашенко власти при цветах на улицах и просьбах не отдаст. Он уже об этом заявил. И когда он обратился к Путину за помощью, и тот сказал, что он поможет… А мы знаем, какая это может быть помощь», — сказал Кравчук.

По его мнению, для того, чтобы вынудить Лукашенко передать власть другому человеку, нужно готовиться к серьезному и длительному давлению на него.

«То, что кто-то хочет мирно все сделать, я приветствую. Только 26 лет власти означает, что каждая клетка Лукашенко — это власть, каждый волосок на голове — это власть, каждое слово — это власть. Он другой жизни не знает. И власти он просто так не отдаст — будьте к этому готовы», — резюмировал Кравчук.

Напомним, в Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко. В Европейском союзе и в США, а также в ряде других стран не признали результаты выборов в Беларуси и начали работу над санкциями. В свою очередь Лукашенко привел в полную боеготовность армию из-за якобы напряженности на границе с Польшей и Литвой; в частности, был приведен в готовность танковый батальон, и обещает призвать в армию студентов, принимающих участие в демонстрациях.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Украина присоединилась к Декларации Европейского Союза «Беларусь: Декларация высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности от имени ЕС относительно выборов президента», которая признает, что выборы в Беларуси не были свободными и не отвечали международным стандартам.

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