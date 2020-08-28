Благоприятный период для дел амурных: гороскоп на 28 августа для всех знаков зодиака

Пятница, 28 августа, — благоприятный период для дел амурных. В этот день звезды будут покровительствовать влюбленным. «ФАКТЫ» регулярно публикуют эксклюзивные астрологические прогнозы и сегодня предлагают вам гороскоп на 28 августа для всех знаков зодиака.

ОВЕН

День способствует расширению сферы деятельности, поиску дополнительных источников заработка. Отношения с близкими могут быть немного напряженными, постарайтесь не критиковать и спокойно выслушайте их мнение.

ТЕЛЕЦ

Вероятно поступление интересного предложения. Однако не спешите давать ответ. Проанализируйте, насколько оно может оказаться для вас перспективным, взвесьте все «за» и «против». Сейчас желательно поддержать организм витаминами.

БЛИЗНЕЦЫ

День сулит много чего интересного. Полученная информация окажется весьма кстати и поможет в решении наболевшего вопроса. Неплохо пройдут встречи и переговоры, могут напомнить о себе давние знакомые.

РАК

Нынче ваше финансовое положение оставляет желать лучшего, поэтому постарайтесь приобретать самое необходимое. Вечер сулит романтическое свидание.

ЛЕВ

На профессиональном поприще сумеете заслужить репутацию надежного человека, который не боится в трудную минуту взять на себя ответственность. Тщательно анализируйте поступающую информацию и берегите содержимое своего кошелька.

ДЕВА

Благоприятный период как для дел служебных, так и амурных. День, когда можно смело признаваться в своих чувствах, делать предложение руки и сердца. А у одиноких представителей знака велик шанс встретить свою судьбу.

ВЕСЫ

Предстоит активный и насыщенный день. Старайтесь не отвлекаться на второстепенные дела и меньше тратьте времени на пустые разговоры. На личном фронте представится возможность исправить допущенные ранее ошибки или восстановить утраченные отношения.

СКОРПИОН

Сегодня для вас актуальной будет пословица: семь раз отмерь, один отрежь. Только при таком условии можете рассчитывать на положительный результат. Интересные перспективы этот день обещает одиноким сердцам.

СТРЕЛЕЦ

По возможности, не предпринимайте сегодня каких-либо активных действий. Старайтесь вести спокойный и размеренный образ жизни. Вечер может подарить приятную встречу с друзьями.

КОЗЕРОГ

День будет пронизан духом романтизма. У одиноких представителей знака не исключена судьбоносная встреча. Звезды предупреждают: отправляясь в поездку на автомобиле, будьте предельно внимательны и аккуратны за рулем.

ВОДОЛЕЙ

Начало дня подходит для решения вопросов в различных инстанциях. Также это хороший период для творчества. Не исключено романтическое увлечение, которое может перерасти в серьезные отношения.

РЫБЫ

Если вас не устраивают какие-то договоренности или условия, сейчас хорошее время для их пересмотра. Старайтесь соизмерять траты с доходами, иначе в вашем бюджете может зазиять огромная дыра. Романтический ужин при свечах несказанно обрадует вашего любимого человека.

Хорошего вам дня!

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