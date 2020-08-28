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Клуб потребителей

В Киеве на домах появились объявления о чистке труб в квартирах: можно ли верить этим сообщениям

19:53 28 августа 2020
чистка труб в квартире

В последнее время на подъездах столичных домов стали появляться объявления, в которых идет речь об оказании услуг по «обработке сливов раковин, ванн и туалета без снятия труб». Такие меры якобы необходимы в связи с засорением водопровода. Но кто проводит работы, ни единого намека.

В «Киевводоканале» предупредили киевлян, что их вводят в заблуждение: ведь создается впечатление, что указанные сантехнические работы надо выполнять обязательно. Однако предприятие не имеет отношения к подобной деятельности и рекомендует не звонить по указанным в объявлениях телефонам, не открывать двери дельцам, предлагающим услуги. В водоканале называют такие действия мошенническими, поскольку специально распространяется неправдивая информация с целью получения прибыли.

В отличие от других, объявления для потребителей от «Киевводоканала» обязательно содержат полное название предприятия и актуальные контактные телефоны для идентификации и проверки информации.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что показания счетчиков горячей воды надо передавать в «Водоканал», даже если в квартире установлен бойлер.

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