Сегодня будьте осторожны в денежных вопросах: гороскоп на 3 сентября

Четверг, 3 сентября, — многим в этот день следует быть осторожными в финансовых вопросах. «ФАКТЫ» регулярно публикуют эксклюзивные гороскопы для всех знаков зодиака и сегодня предлагают вам астрологический прогноз на 3 сентября

ОВЕН

Можете смело приступать к реализации ваших идей и планов — для этого нынче благоприятный период. Сейчас велика вероятность получения ожогов, поэтому держитесь подальше от огня

ТЕЛЕЦ

В утренние часы следует проявить особую внимательность, так как можете допустить серьезную ошибку. Ближе к обеду усилится влияние позитивных тенденций, решение важных дел лучше запланировать именно на это время.

БЛИЗНЕЦЫ

В деловой сфере вероятны новые знакомства, которые окажутся очень полезными. Вашими идеями могут заинтересоваться, так что можете рассчитывать на помощь и поддержку единомышленников.

РАК

Какие-либо эксперименты в этот день нежелательны, все ваши шаги должны быть тщательно продуманны. Старайтесь меньше болтать, а больше слушать — сможете почерпнуть для себя много чего интересного.

ЛЕВ

День сулит неплохие перспективы в работе и учебе. Благодаря проявленным упорству и настойчивости сможете достичь заветной цели. При ухудшении самочувствия следует незамедлительно пройти полный комплекс обследования, чтобы не упустить серьезный недуг.

ДЕВА

Будет довольно трудно найти общий язык с окружающими, но вы все-таки постарайтесь это сделать. Простое недопонимание нынче может стать причиной серьезной ссоры. Неплохо бы провести в этот день комплекс упражнений для укрепления позвоночника.

ВЕСЫ

Звезды обещают в работе значительный прогресс. Сейчас вам по плечу любое дело, сумеете легко добиться успеха там, где другим пришлось бы немало попотеть. Вероятно начало плодотворного и долгосрочного сотрудничества, не исключена возможность и романтического знакомства.

СКОРПИОН

Прежде чем что-либо предпринять, тщательно продумайте все нюансы. Внимательно изучайте документацию и проявите аккуратность в финансовых вопросах. На личном фронте обстоятельства потребуют от вас активных действий.

СТРЕЛЕЦ

Дела служебные потребуют немалых затрат сил и времени. Постарайтесь равномерно распределить нагрузку в течение рабочего дня, не оставляйте все на потом. В романтических отношениях могут возникнуть разногласия, старайтесь идти на уступки любимому человеку.

КОЗЕРОГ

Не слишком удачный день для решения серьезных вопросов, также не стоит ввязываться в какие-либо рискованные или авантюрные мероприятия. Позаботьтесь о создании уютной и комфортной обстановки в доме, это поможет восстановить душевное равновесие.

ВОДОЛЕЙ

Не стоит сегодня соглашаться с доводами других — их мнение может оказаться ошибочным. При принятии решений чаще прислушивайтесь к себе. На любовном фронте некоторых представителей знака ожидают приятные сюрпризы.

РЫБЫ

Сегодня следует проявить умеренность во всем, особенно в финансовых вопросах. Старайтесь больше времени посвятить семейным делам. Избегайте ссор с любимым человеком — сейчас это чревато разрывом отношений.

Хорошего вам дня!

Ранее «ФАКТЫ» публиковали гороскоп на эту неделю для всех знаков зодиака.

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