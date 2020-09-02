27.51 / 27.73 32.45 / 32.96
Киев: +26
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Политика

"Фокин имеет право так говорить, но...": Кравчук отреагировал на скандальное заявление своего зама

15:36 2 сентября 2020
Витольд Фокин

Возглавляющий группу украинских переговорщиков в рамках Трехсторонней контактной группы Леонид Кравчук отреагировал на скандальное заявление своего заместителя Витольда Фокина об «особом статусе» для всего Донбасса и всеобщей амнистии.

«Имеет ли право Фокин говорить о своей собственной позиции? Да, имеет. Но если его позиция не отвечает, допустим, закону, принятому Верховной Радой, то он не может эту позицию обнародовать, потому что он уже не просто Фокин, а он заместитель председателя делегации, член делегации Украины в ТКГ», — приводит «УНИАН» слова Леонида Кравчука, сказанные им в эфире «Эспресо ТВ».

Отметив, что свое личное мнение Фокин не обсуждал с делегацией, Леонид Кравчук добавил, что дальнейшую судьбу его заместителя на переговорах будет решать президент Владимир Зеленский. Также, по его словам, этот вопрос обсудят члены украинской делегации, а Витольд Фокин должен объяснить, почему он избрал такую позицию.

Также он отметил, что не может единолично решать вопрос со своим заместителем, поскольку это не его компетенция: «Фокин назначен на эту должность указом президента. Я к этому назначению абсолютно никакого отношения не имею».

Эксклюзивное интервью с украинским политиком Романом Бессмертным, который одно время работал в составе ТКГ, о ситуации с переговорами по Донбассу, читайте на сайте «ФАКТОВ».

388

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Марисоль Николс

Популярная американская актриса тайно работала агентом ФБР под прикрытием (фото)

Танці з зірками

«Три пары проекта пока слабее остальных»: Влад Яма о первом прямом эфире «Танців з зірками» (фото, видео)

Роман Безсмертный

Реинтеграция Донбасса невозможна, лояльное к Украине население нужно переселять, — Безсмертный

Антон Поляков

"Пытался меня задушить": нардеп Поляков рассказал подробности нападения на него

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер