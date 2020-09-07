Счастье – если люди не развелись во время карантина, — Василий Вирастюк

Пришла осень, а вместе с нею усиливается тревога: как будет развиваться дальше пандемия коронавируса. Не окажемся ли мы снова заперты в жилищах, что будет с работой, не говоря уже о здоровье. «ФАКТЫ» продолжают проект «Мир после пандемии» — серию интервью с известными людьми о том, как может измениться наша жизнь уже в недалеком будущем. Сегодняшний наш собеседник — заслуженный мастер спорта Украины, обладатель титула «Самый сильный человек мира» (2004, 2007 годов) Василий Вирастюк. Он рассказал «ФАКТАМ», изменится ли в новых реалиях понятие успеха, какие виды спорта сейчас особенно популярны и как похудеть, если во время карантина набрали лишние килограммы.

«Официально я уже три года пенсионер. Но пенсия у меня такая, что похвастаться нечем»

— Василий, как ваше самочувствие после операции?

— Слава Богу, чувствую себя лучше. Стараюсь ходить дома без костылей.

— Что же случилось, если не секрет?

— Девять лет назад был обнаружен артроз. А сейчас пришлось менять уже второй сустав.

— Как считаете, возникшая со здоровьем проблема — следствие спортивных перегрузок?

— Не исключено, но не факт.

— Но вы же такие тяжести поднимали, что для обычного человека это кажется немыслимым. Как считаете, соизмерима ли цена успеха спортсменов с потерей здоровья, которая происходит весьма часто?

— Естественно, перегрузки бесследно не проходят. Произойдет ли после пандемии какое-то переосмысление цены успеха, прогнозировать сложно. Прогнозы — неблагодарная вещь. Но, думаю, люди будут иначе относиться к здоровью, семье, работе. Уже сейчас мы много переосмыслили. Пандемия коснулась практически всех сфер жизни. Одно из ее следствий — потеря многими работы. Оказалось, что зачастую один человек на производстве и в других сферах может выполнять работу, которую раньше делали 2−3 человека. Вопрос в том, как теперь тем, кто потерял рабочее место, зарабатывать?

— Всюду пишут, что вообще столько работать, как до пандемии, люди не будут. Перепроизводство товаров достигло рекордов.

— Думаю, дело в том, что потребности у людей стали выше и поэтому тратят они гораздо больше, чем раньше. Вот где нет перепроизводства, так это в сфере строительства недвижимости. Сколько жилья в Киеве ни строится, все сразу выкупается еще на уровне фундамента. Меня это удивляет. Люди жалуются на то, что мало зарабатывают, а дорогостоящие квадратные метры успешно продаются.

— А как вы сейчас зарабатываете на жизнь?

— Я скажу вам такую интересную вещь: если вы зайдете ко мне на страницу в Facebook, у меня написано: почетный пенсионер в Федерации стронгмена Украины. Официально я уже три года на пенсии. Но она у меня такая, что похвастаться нечем: минимальная — чуть больше двух тысяч гривен в месяц. Но я много чем занимаюсь. Во-первых, являюсь почетным президентом Федерации стронгмена Украины. Кроме этой работы время от времени меня приглашают в кино, что тоже дает мне возможность заработать. В связи с тем, что у меня узнаваемое лицо (не могу сказать, что симпатичное, но запоминается и, видимо, есть определенная харизма), многие производители готовы со мной сотрудничать по рекламным контрактам.

«Сейчас мы наблюдаем велосипедный бум, все больше людей бегают»

— Получается, слава вас кормит. Но все же задам вопрос: если бы все начать сначала, вы бы стали рисковать ради нее здоровьем?

— Знаете, в детстве я мечтал стать дальнобойщиком. Но у представителей этой профессии столько проблем со здоровьем: это и проблемы с позвоночником, и геморрой… Думаю, в каждой сфере есть свои профессиональные болезни. Что же касается спорта, в нем всегда приходится рисковать. И каждый спортсмен идет на этот риск сознательно — никто его на это не толкает.

— Как, с вашей точки зрения, может измениться спорт?

— Уже сейчас мы наблюдаем велосипедный бум, все больше людей бегает. Бесконтактный спорт становится все более популярен.

— У вас трое сыновей — семнадцатилетний Адам, двенадцатилетний Олег и четырехлетний Саша. Какие виды спорта вы рекомендуете своим детям?

— Я им советую делать со мной утреннюю зарядку. Это приседания, отжимания, упражнения на пресс, подтягивание на перекладине.





— Немало людей в период карантина набрали вес. Можете дать совет, как его сбросить?

— Я тоже набрал лишние килограммы. И сбрасываются они намного тяжелее, чем набираются. А если учесть, что у меня было операционное вмешательство и некоторое время я был малоподвижен, то ничего удивительного. Как сбрасываю? Хожу в тренажерный зал, стараюсь больше внимания уделить питанию. Мы с женой недавно посетили одну компанию, которая предоставляет услуги по рациональному питанию. Уже получили от них меню. Но если нет возможности консультироваться с диетологами, а это недешево, советую следующее: уменьшить или исключить употребление сахара, употреблять минимум соли, не есть мучные продукты. Не стоит вечером есть каши. Многие говорят, что стараются не есть после 18:00, но это чревато тем, что можно не выдержать и часов в десять-одиннадцать вечера дорваться до холодильника. А еще мне импонирует раздельное питание, когда вы мясо едите без гарнира, но с салатом. Вообще всегда стоит посоветоваться с людьми, которые уже правильно питаются. Но не занимайтесь голоданием, не садитесь на строгие диеты, после выхода из которых человек, как правило, набирается вес — иногда даже больший, чем был до этого. Поэтому пусть рациональное питание просто станет способом вашей жизни.

«Всем хочется живого общения. Но от онлайн-формата, конечно, уже никто не откажется»

— А мне вспоминается история, как однажды легендарную актрису Элизабет Тейлор спросили, как она держит себя в форме. Она ответила: «Просто у меня на холодильнике висит фотография Элизабет Тейлор».

— Это прекрасный способ себя мотивировать! Можно повесить на дверцу холодильника либо свое фото в лучшем весе, либо фото артистов, которые вам нравятся.

— Как, с вашей точки зрения, изменятся путешествия?

— Честно говоря, в этом году ехать за границу не собираемся. С удовольствием можно путешествовать по Украине.

— В период карантина в нашей жизни стало много онлайн-общения. Как думаете, его будет еще больше?

— Мне кажется, всем уже хочется живого общения. Но от онлайн-формата, конечно, уже никто не откажется — он удобен.

— Изменится ли в новых реалиях понятие счастья?

— Вопрос философский. Счастье — если люди не развелись во время карантина. Ведь находясь постоянно друг с другом, порой начинают придираться к мелочам. А с другой стороны, карантинная изоляция многих подтолкнет к созданию семьи.

— У вас появились какие-то страхи во время пандемии?

— Нет. Наоборот, узнаваемость утомляет, а в период карантина выходишь на улицу — никого нет. За два с половиной месяца я не сделал ни одного фото — и это было очень кайфово.

— Слава добавляет человеку счастья?

— Возможно, даже отнимает. Она ограничивает: нельзя спокойно пойти с женой в ресторан, с детьми — в зоопарк или кино.

— Что должны понять люди в результате пандемии?

— То, что руки нужно мыть каждый раз, когда приходишь домой.

— Что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ»?

— Хочется, чтобы мы вернулись к нормальной полноценной жизни, пусть все заработает, а люди не расстаются из-за карантина. И пусть все будут здоровы!

Ранее о том, какие профессии будут востребованы в ближайшем будущем, «ФАКТАМ» в рамках проекта «Мир после пандемии» рассказал известный шоумен Дмитрий Чекалкин.

Фото из альбома Василия Вирастюка

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