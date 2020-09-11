Китайский бизнесмен Ван Цзин, являющийся ключевым акционером Beijing Xinwei Technology Group и Beijing Skyrizon (компаний-инвесторов ПАО «Мотор Сич») дал первое интервью украинским СМИ. В мире его называют китайским Илоном Маском из-за громких масштабных высокотехнологических проектов. Ван Цзин рассказал, какие на самом деле интересы у китайских инвесторов в Украине, что думает о деле «Мотор Сичи», какое будущее ждет предприятие и каковы перспективы инвестиционного спора с государством Украина.

По словам Ван Цзина, он инвестицирует более чем в 200 компаний, которые работают более чем в 30 странах и регионах мира, включая Азию, Европу, Африку и Латинскую Америку. В числе интересующих его сфер бизнеса — производство телеком-оборудования, сотовая связь, инфраструктура, спорт, культура и др.

В Украине Ван Цзин работает с 2013 года: вместе с партнерами рассматривал вариант строительства глубоководного порта в Крыму. Однако после аннексии полуострова Россией отказался от этих планов, хотя и рассматривает возможность вернуться к проекту, но уже на материковой части нашей страны. Кроме того, с 2014 г. Xinwei Group начала предоставлять украинским пользователям услуги мобильной широкополосной мультимедийной связи, а в 2015 г. начала сотрудничество с ПАО «Мотор Сич». В 2016 году Ван Цзин и его партнеры совместно инвестировали в ПАО «Мотор Сич».

Свой интерес к предприятию бизнесмен поясняет такими факторами, как «огромный и постоянный спрос в Китае и достаточные гарантии финансирования, история долгосрочного дружественного сотрудничества между Китаем и Украиной, высокая степень соответствия между продукцией „Мотор Сич“ и спросом на китайском рынке». По состоянию на сегодняшний день китайская сторона вложила в проект «Мотор Сич» уже более 1 млрд. долларов.

Комментируя текущее положение дел на «Мотор Сичи», Ван Цзин сказал следующее: «Мы понесли огромнейшие убытки. Неудачи, удары и давление, от которых мы пострадали, всецело исходят не из коммерческой сферы. Мы до сих пор не знаем, в связи с чем мы были необоснованно лишены наших законных прав без каких-либо ясных объяснений».

Напомним, китайские инвесторы ни сами, ни в партнерстве, не могут с 2016 г. вступить в права собственности: сделка заблокирована с 2017 г., акции арестованы по инициативе СБУ, а Генпрокуратура в августе наложила дополнительный арест на акции. При этом АМКУ не дает разрешения на концентрацию — на днях ведомство вернуло совместную заявку Skyrizon и группы DCH, украинского партнера китайских инвесторов. Сотрудничество с DCH китайская сторона начала после того, как «Укроборонпром» заявил о неактуальности совместной со Skyrizon деятельности по «Мотор Сичи».

«По неизвестным причинам, „Укроборонпром“ не стал использовать эту возможность», — прокомментировал Ван Цзин и добавил, что китайские инвесторы выбрали DCH в качестве нового партнера, поскольку видят общее направление работы и уважают бенефициара группы: «Александр Ярославский мудрый, энергичный, дальновидный человек, репутация которого уже давно шагнула за пределы Украины».

Ван Цзин официально опроверг слухи о переносе производства авиадвигателей из Запорожья в Китай: «Мотор Сич» всегда будет украинским предприятием и всегда будет существовать на украинской земле".

В то же время китайский бизнесмен подчеркнул, что он и его партнеры намерены «решительно отстаивать свои законные права и интересы».

Ранее сообщалось, что в Минюст направлена претензия китайских инвесторов «Мотор Сичи» с информацией об их намерении начать инвестиционный спор с государством Украина с целью возмещения понесенного ими ущерба в размере 3,5 млрд долларов. При этом Ван Цзин все же надеется на урегулирование ситуации за столом переговоров с украинской властью. «Выигрыш в суде не всегда означает победу. Я искренне надеюсь, что мы с государством Украина сможем прийти к взаимной выгоде, взаимной победе и к совместному развитию».

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