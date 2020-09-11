Курс доллара преодолеет психологический рубеж в 28 гривен: прогноз

Если доллар по отношению к гривне уже несколько недель медленно, но уверенно растет, то евро демонстрирует резкие колебания. В первой половине недели европейская валюта дешевела, а к концу вновь начала стремительно дорожать. Со среды, 9 сентября, американская валюта подорожала на 3 копейки, европейская — на 17 копеек, вновь приблизившись к психологической отметке 33 гривни за евро. Так, 11 сентября НБУ установил официальные курсы на уровне 27,83 грн за доллар и 32,97 грн за евро. На наличном валютном рынке также наблюдается девальвация гривни на 10−25 копеек. В обменниках доллары можно сдать в среднем по 27,73 грн, купить — по 27,95 грн; евро — сдать по 32,60 грн, купить — по 33,11 грн.

«На минувшей неделе курс доллара к гривне вырос во всех сегментах валютного рынка в среднем на 1%, — сообщил «ФАКТАМ» аналитик компании «Альпари» Максим Пархоменко. — Так, с прошлого четверга официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 27,66 грн до 27,83 грн. Курсы спроса и предложения доллара на межбанке, по данным компании «УкрДилинг», за это же время поднялись с 27,64—27,66 грн до 27,87—27,89 грн (+0,8%). Средние курсы покупки и продажи наличного доллара в банках за неделю выросли с 27,54—27,76 грн до 27,75—27,90 грн.

Важным для рынка стало решение НБУ сохранить учетную ставку на уровне 6%. По мнению руководства Нацбанка, показатели импорта, розничного товарооборота, расходов граждан на внутренний туризм, недвижимость и автомобили свидетельствуют о восстановлении потребительского спроса, которое, вероятно, будет продолжаться и в ближайшие месяцы. Также на этой неделе международное агентство Fitch сохранило оценку кредитного рейтинга нашей страны. Несмотря на эту положительную новость, гривня продолжает умеренное снижение.

На ближайшую неделю мы прогнозируем, что рост курса доллара к гривне продолжится. Доллар на межбанке доберется до отметки в 28 гривен и будет пробовать ее пройти. Пока факторов для «пробития» этого уровня нет, на этой отметке гривня и остановит свое падение. На наличном рынке курс доллара перешагнет уровень 28 грн и выйдет к значениям в 28,10 грн. В паре с евро гривня будет оставаться на текущих уровнях", — прогнозирует Пархоменко.

На курс гривни влияют и заявления правительства об уровне коронавируса в стране.

«Курс гривни в пятницу, 11 сентября, на открытии рынка достиг отметки 27,9 грн за доллар по цене продажи, — рассказал «ФАКТАМ» руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. — Такая динамика наблюдается после того, как Национальный банк Украины спрогнозировал инфляцию в стране в будущем году на уровне 5%. При этом регулятор не отказывается от режима гибкого курсообразования и сохраняет курс на валютную либерализацию.

По планам Нацбанка, экономика Украины в ближайшее время будет приспосабливаться к новым условиям после кризиса, связанного с эпидемией коронавируса. Дефицит текущего счета будет расширяться, но останется на уровне около 4% ВВП.

Негативной же новостью для курса гривни стало сообщение о том, что в Киеве с 14 сентября ужесточат карантин из-за коронавируса на две недели, так как столица попала в оранжевую зону карантинных ограничений.

Вероятно, в ближайшее время гривня продолжит ослабляться и будет торговаться в диапазоне 27,8−27,9 гривен за доллар. Не исключено и падение ниже психологической отметки 28 гривен за доллар", — считает Шевчишин.

В нынешних условиях индикатором дальнейшего изменения курса национальной валюты является межбанковский валютный рынок.

«Вчера с большим интересом наблюдал за ходом торгов на межбанковском валютном рынке, — сообщил «ФАКТАМ» аналитик компании RoboForex Андрей Гойлов. — На открытии торгов доллар США несколько ослаб, но практически сразу же НБУ вышел с покупкой 20 млн долларов по цене 27,82 грн. Покупатели своим спросом позволили не упасть доллару ниже отметки 27,80 грн. Но и резкого рывка вверх далее не произошло, на что, судя по всему, рассчитывали крупные продавцы. При этом курс евро поднялся до отметки 33,16 грн.

Следующий аукцион Минфина по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) пройдет 15 сентября, где, по предварительной информации, будут предложены бумаги со сроком обращения более года.

На ситуацию влияют и заявления чиновников. Замминистра финансов Ермоличев поделился планами министерства по уменьшению бюджетного дефицита: его планируют снизить к 2023 году до 3,0% ВВП против 7,5% текущего года. Глава Минфина Сергей Марченко дал разъяснения по выкупу ВВП-варрантов: согласно подсчетам Минфина, в случае их обращения до 2040 года пришлось бы в совокупности выплатить около 22 млрд долларов США. Хотя на будущий год придется заплатить не столь значительную сумму — 40 млн долларов. По сообщению BofA Securities, правительство Украины ведет консультации по новым кредитам для выкупа ВВП-варрантов в сумме 1−1,5 млрд долларов. Общая сумма выпущенных ВВП-варрантов составляет 3,2 млрд долларов. Таким образом, в случае успеха переговоров с BofA Securities из оборота будет изъята половина этих бумаг. Это станет существенным снижением «долгового бремени» в будущем.

Сегодня ожидается усиление позиций украинской гривни до 27,75 грн за доллар, в рамках «эффекта пятницы» предложение валюты будет несколько больше обычного. С новой «порцией» покупок может вмешаться НБУ. Видимо, текущий курс регулятор считает наиболее комфортным. Если продавцы снова займут выжидательную позицию, у доллара США есть все шансы превысить психологически важную отметку в 28 грн. Ключевым будет уровень 27,86 грн за доллар. Евро после недавнего «пробоя» отметки 33,15, похоже, сейчас пойдет дальше — к 33,25 грн за евро", — прогнозирует Гойлов.

Стоит отметить, что с 1 сентября 2020 года начали действовать введенные ранее Национальным банком Украины требования к раскрытию банками исчерпывающей информации об услугах и их полной стоимости для клиентов. Отныне на сайтах и в рекламе банков должна быть достаточная по объему, правдивая и актуальная информация об условиях депозитов и потребительских кредитов: их стоимость, полные затраты клиента, включая дополнительные услуги, способы оплаты, санкции в случае невыполнения клиентом условий и тому подобное.

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