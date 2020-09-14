Работая дома, обязательно переодевайтесь из домашней одежды в ту, которая настроит на рабочий лад, – Андре Тан (фото)

«Мода — это управляемая эпидемия», — писал Бернард Шоу, не предполагая, что и эпидемии могут управлять модой. Какие тренды появятся, а какие исчезнут уже в ближайшее время? Как новые технологии изменят наше отношение к одежде? Об этом в проекте «ФАКТОВ» «Мир после пандемии» размышляет известный украинский дизайнер Андре Тан.

«Кроссовки под платье будут актуальны еще лет десять»

— Андре, недавно я прочла, что наступает время моды напрокат: модные дома будут давать вещи в аренду. Что вы думаете по этому поводу?

— Те, кто хотел брать напрокат, это и делали. Во всем мире ведь существует закон, согласно которому в течение четырнадцати дней можно вернуть любое платье. В США, например, перед Новым годом у дизайнеров клиенты все выметают с полок, а второго января возвращают — в духах и помаде. В Украине похожая история: покупают наряды, а потом сдают. Но мне кажется, что сейчас наступает новая эра — совершенно другая. Можно не брать платье напрокат, а просто сделать 3D-мэппинг: поверх вашего фото накладывается фото платья из последней коллекции любого люксового бренда — и шикарная фотосессия готова. Существуют специальные приложения, которые позволяют это делать.

— А как с вашей точки зрения коронавирусная ситуация повлияет на моду?

— Очевидно, пандемия кардинально изменила фэшн-индустрию. Дизайнеры сократили количество коллекций. Раньше бренды выпускали по 12 коллекций в год — предколлекцию, основную, кутюрную и т. д. Сейчас делают всего две. Я сократил свою коллекцию в 4 раза, потому что эра глобального потребления уже закончилась. Люди будут очень выборочно подходить к покупке одежды. И если раньше модница в сезон могла купить 5−6 платьев, теперь она будет приобретать одно-два. При этом накануне приобретения каждая вещь будет разбираться «по молекулам»: насколько долго прослужит, будет ли в тренде длительный период. Поэтому сейчас будет актуальна классика: пальто «кэмэл», маленькое черное платье…

Лаконичное черное платье - на все времена

— Что же в тренде этой осенью?

— Например, пальто без пуговиц — на магнитах. Мода все больше движется к комфорту. Если раньше женщина была готова терпеть неудобства — надеть корсет, который ей давит, то сейчас она хочет выглядеть красиво, не принося себя красоте в жертву. Большинство отдает предпочтение кроссовкам, а не эффектным модным туфлям. Намного удобнее, когда в ткани есть стрейч, когда вместо пуговиц магниты. Все должно быть комфортно. Даже классический костюм стал мягче в плечах, трикотажным, с шалевым воротником и, можно сказать, немного «смешался» с пижамой, потому что люди стали больше работать дома.

Классический костюм стал мягче в плечах, трикотажным и даже немного «смешался» с пижамой, потому что многие стали работать дома

«Рваные джинсы, гипюровые прозрачные ткани, кружева, пайетки уйдут в прошлое»

— В одном из английских изданий прочла, что после карантина мужчины не хотят возвращаться к ремням и обуви, которая менее комфортна, чем домашние тапочки.

— Тем не менее, мне кажется, все равно останутся те, кто будет любить классические туфли. Я, кстати, тоже любитель классики, но сейчас отдаю предпочтение удобной обуви — кроссовкам.

— Как считаете, тренд, когда женщины носят кроссовки под платье, еще долго продержится или его время уже подходит к концу?

— Думаю, это будет актуально еще лет десять.

— А что уйдет в прошлое?

— Например, рваные джинсы, которые были актуальны около двадцати лет. Уйдут и гипюровые прозрачные ткани, кружева, пайетки — все это дань былому гламуру.

Мода все больше движется к комфорту

— Отдельные же эксперты предрекают возврат гламура после депрессивного карантина…

— Вряд ли. Все поменялось кардинально: на обложках модных журналов появляются уже не топ-модели, а врачи. Они — новые звезды! Ведущие бренды, которые раньше выпускали духи, занялись производством санитайзеров. Перед миром сейчас стоят совсем другие задачи, чем прежде, и модная индустрия тоже реагирует на это.

— В одном из своих интервью вы как-то сказали, что маски и перчатки станут трендом. Но мне кажется, у большинства людей нет желания носить ни то, ни другое.

— Знаете, недавно я ездил на закупку тканей в Италию и могу вам сказать: там все по-иному. Города пустые, в магазинах практически никого нет, все люди носят маски, а некоторые даже ходят в защитных комбинезонах, как на каком-то химическом заводе. Если же вы, к примеру, поедете в Одессу, можете не встретить в маске ни одного человека. Но пандемия никуда не ушла. К слову, осенью и зимой в качестве альтернативы маскам можно носить бафы (трикотажный бесшовный аксессуар, который можно натянуть на рот и нос, когда заходишь в магазин или какое-то помещение, а выйдя, опустить в качестве шарфа на шею. - Ред). Думаю, бафы станут глобальным трендом и для взрослых, и для детей.

«Дорогое и напыщенное все больше уходит на второй план»

— Сейчас все чаще говорят об этичной моде. А что вы вкладываете в это понятие?

— Этичная мода — тренд последнего времени. Приветствуются экологичные ткани, которые безопасны для здоровья человека и окружающей среды. Например, экокожа из переработанной банановой кожуры.

— Во Франции в феврале принят закон о запрете уничтожения непроданных товаров. Такое табу — ведь тоже одна из сторон этичности моды?

— Безусловно. Ведь еще до пандемии некоторые люксовые бренды начали сжигать нераспроданные коллекции, чтобы стимулировать потребителей покупать новое. И это вызвало массовые протесты людей. Ведь сжигать одежду — значит, загрязнять окружающую среду. Да и зачем уничтожать то, что можно продать дешевле или отдать нуждающимся?

— Европейская пресса сейчас пестрит заголовками о сэконд-хенде. Судя по всему, люди действительно обеднели во всем мире — даже в экономических развитых странах.

— Думаю, речь идет все же о винтаже. Новая тенденция — «скрещивать» два винтажных изделия и создавать новое, уникальное. Глобальный же тренд — personality, то есть одеваться не так, как остальные. Мир будет отходить от массовой моды — все будут хотеть чего-то индивидуального.

Глобальный тренд – personality, то есть одеваться не так, как остальные

— Какие аксессуары будут модны в ближайшее время?

— Маски из той же ткани, что и платье. Если говорить об украшениях, актуальны массивные пластиковые. Дорогое и напыщенное все больше уходит на второй план. И еще один тренд в женских аксессуарах — это галстук, который не был актуален с 90-х годов.

— Что будет с реалиями нашей жизни?

— Одним шагом мы уже в эту новую жизнь вступили. Путешествовать за границу пока будем виртуально, работать многие смогут, не выходя из дома. Выход в офис становится событием!

— Теперь, к слову, офисной одежды нужно не так много, как раньше.

— Скажу о себе. Я медийный человек, и раньше мне требовалось много одежды для съемок. Сейчас же я часть вещей сдал в комиссионку и раздарил…

— К слову, многие в связи с новыми реалиями озабочены тем, как презентабельно выглядеть на Zoom-конференции или совещании.

— Уже все, наверное, поняли, что надев пиджак, важно не забыть надеть и брюки или юбку (улыбается). Мой же главный совет таков. Работая дома, обязательно переодевайтесь из домашней одежды в ту, которая настроит вас на рабочий лад.

— Что должно в результате нынешней непростой ситуации понять человечество, да и каждый из нас?

— Для человека важно осмыслить, ради чего он живет и что может сделать для самореализации.

— Что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ»?

— Сколько бы ни было волн карантина, не надо отчаиваться. После сильного дождя всегда светит солнце. Это всегда нужно помнить!

Фото из альбома Андре Тана

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