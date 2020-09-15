Сегодня надо проявить упорство: гороскоп на 16 сентября для всех знаков зодиака

Среда, 16 сентября, — в этот день не стоит останавливаться на достигнутом, а следует упорно двигаться к намеченной цели. «ФАКТЫ» предлагают вам эксклюзивные ежедневные гороскопы для всех знаков зодиака. И сегодня — астрологический прогноз на 16 сентября.

ОВЕН

Вас ожидает успех в делах служебных. Можете смело выносить на суд коллег и начальства свои идеи и рацпредложения по оптимизации рабочего процесса. Вечер желательно провести в тихом семейном кругу.

ТЕЛЕЦ

Не стоит ввязываться в рискованные проекты, также следует избегать физических перегрузок. Сегодня вы, скорее всего, окажетесь в центре внимания и будете душой компании. Ваш острый ум и красноречие вызовут восторг у окружающих.

БЛИЗНЕЦЫ

День принесет успехи в делах и удачу в коммерческой деятельности. Действуя в одиночку, сумеете добиться многого. Случайное знакомство или невинный флирт могут перерасти со временем в крепкое чувство.

РАК

В начале дня не исключена неловкая ситуация, которая может возникнуть из-за недопонимания. Постарайтесь побыстрее найти возможность, чтобы все исправить. Воздержитесь от употребления алкоголя и будьте аккуратны с приемом новых лекарств.

ЛЕВ

Чтобы не впасть в уныние и тоску, старайтесь не думать о серьезных делах, а просто наслаждайтесь жизнью. Людей творческих посетит вдохновение. Для реализации задуманного желательно остаться наедине с самим собой — это поможет настроиться на нужный лад.

ДЕВА

Неумение или нежелание слышать других людей может привести к проблемам в отношениях с окружающими. А это в свою очередь может негативно сказаться на ваших делах. Будьте более лояльны и никому не навязывайте свою точку зрения.

ВЕСЫ

Вашими союзниками в этот день должны стать железная логика и рациональный подход к делам. Планы, связанные с домом и семьей, лучше держать в тайне.

СКОРПИОН

Решение серьезных и важных вопросов желательно перенести на другой период. Это удачное время для самообразования и самопознания. Можно также заняться обдумыванием планов на ближайшее будущее.

СТРЕЛЕЦ

Благодаря уверенности в собственных силах сумеете полностью раскрыть свой потенциал. Удачными окажутся деловые встречи и дальние поездки. В любовных отношениях старайтесь избегать недосказанности.

КОЗЕРОГ

Ожидается легкий и интересный день. Он подходит для дружеских встреч и полезного для себя времяпрепровождения. Начинать что-то новое сегодня нежелательно.

ВОДОЛЕЙ

Не стоит сравнивать свои успехи с чужими достижениями, ведь у каждого свой путь. Ваш дом, скорее всего, будет открыт для гостей. Время, проведенное в теплой приятной компании, подарит незабываемые моменты.

РЫБЫ

Рыбы сумеют сегодня поймать свою удачу за хвост и благодаря старым связям смогут достичь отличных результатов на пути к намеченной цели. День неплох для саморазвития — новые знания помогут достигнуть новых высот.

Хорошего вам дня!

Ранее «ФАКТЫ» публиковали астрологический прогноз на 14−20 сентября, а также лунный календарь на неделю.



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