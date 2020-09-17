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Деньги

Меньше денег на субсидии, больше – на МВД: Рада перекроила госбюджет-2020

18:24 17 сентября 2020
Деньги

Верховная Рада Украины изменила государственный бюджет 2020 года. Предусматривается сокращение расходов на выплату субсидий, при этом увеличены затраты на Министерство внутренних дел. Уже готов и проект бюджета-2021.

За законопроект № 3991 на заседании Рады проголосовали 255 нардепов. Изменения предусматривают увеличить доходную часть госбюджета до 979,547 млрд гривен, а расходную — до 1,270 трлн гривен.

В законе предусмотрено увеличение расходов на МВД, а также на Минэнергетики, Госагентство автомобильных дорог, Минюстиции, ГБР, облгосадминистрации.

При этот расходы Министерства соцполитики на финансирование субсидий для оплаты жилищно-коммунальных услуг Рада сократила на 2,16 млрд гривен. Кроме того, сокращаются расходы Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов на финансирование программы по управлению в сфере защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Увеличение доходной части планируется за счет неналоговых поступлений.

Ранее сообщалось, что нардепы передумали монетизировать «пакет малыша».

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