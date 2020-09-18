Онлайн-торговля лекарствами решает проблему доступности медпрепаратов, — Шимкив

Внесенные Верховной Радой изменения в Закон «О лекарственных средствах», разрешающие торговлю лекарственными средствами в интернете и почтовую доставку конечному потребителю, решат актуальнейшую проблему обеспечения максимальной доступности медикаментов для жителей всех населенных пунктов Украины. Такое мнение выразил глава совета директоров фармацевтической компании Darnitsa Group Дмитрий Шимкив.

«В целом мы поддерживаем принятые изменения к Закону „О лекарственных средствах“. Как крупнейший производитель лекарственных средств мы стремимся к расширению их доступности. Изменения в законодательстве должны в первую очередь почувствовать 10 млн людей, проживающих в сельской местности, где недостаточно хорошо развит аптечный ритейл. Онлайн-заказ с последующей почтовой доставкой лекарств решает проблему доступа, а также является оптимальным и безопасным путем приобретения медикаментов в условиях карантинных ограничений. Бесконтактная покупка позволяет разгрузить аптеки от наплыва покупателей. Конечно, до построения полноценной модели e-commerce еще далеко. Пока она обеспечивает лишь доставку лекарств, но нужно мыслить более широко — о доступности лечения, то есть поддержке и консультации специалиста-медика», — сказал Шимкив.

Мнение относительно появления в Украине законодательной платформы для обеспечения доступности лекарственных средств для широких слоев население разделяет и врач-хирург медицинского центра «Медбуд» Алексей Орлов.

«Принятый закон обеспечит комфорт пациентам стационаров, которые зачастую лишены возможности купить необходимые препараты по доступным ценам в больничных аптеках. Кроме того, онлайн-торговля лекарствами и их доставка почтой облегчит и задачу врача, так как поиск, приобретение и быстрое получение лекарств станут гораздо проще и быстрее. Существенно проще будет проходить торговля препаратами у поставщиков и производителей. В любом случае на рынке появится конкуренция и потребителю будет проще отследить цену и купить препарат гораздо дешевле. Ну и наконец, это огромный плюс для жителей сел, так как, в отличие от аптек, практически во всех селах есть почтовые отделения», — резюмировал Орлов.

В четверг, 17 сентября 2020 года, Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект № 3615−1 «О внесении изменений в статью 19 Закона Украины „О лекарственных средствах“ относительно осуществления электронной розничной торговли лекарственными средствами». За проголосовали 258 депутатов из 325 зарегистрированных в сессионном зале.

Закон призван обеспечить защиту потребителей от небезопасных, неэффективных и некачественных препаратов, сделать лекарства более дешевыми и доступными за счет конкуренции, гармонизировать украинское законодательство с правовыми нормами ЕС.

Документ четко регулирует правоотношения в сфере дистанционной торговли безрецептурными препаратами. В частности, право продавать лекарства онлайн получат исключительно лицензированные аптеки, которые на договорных условиях смогут привлекать к адресной доставке лекарств третьих лиц — почтовых операторов и курьерские службы. Последних закон обязывает выполнять при транспортировке рекомендации производителя об условиях хранения медикаментов.

Вместе с тем, закон запрещает электронную розничную торговлю сильнодействующими, наркотикосодержащими лекарственными средствами и медикаментами, которые отпускаются больным по рецептам врачей.

Напомним, что в первом чтении Верховная Рада Украины утвердила законопроект 14 июля 2020 года. Режим дистанционной торговли и почтовой доставки медицинских препаратов в качестве эксперимента был введен постановлением Кабинета министров Украины в марте 2020 года на период действия в стране карантина в условиях пандемии COVID-19.

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