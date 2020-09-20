Умер Длиннокот — звезда популярного мема (фото)

Умер Длиннокот (Longcat), известный также как Нобико-чан. Фото белого кота, которого держат на руках, стало одним из самых популярных мемов в интернете на тему кошек. Другим популярным мемом стал хит Михаила Шуфутинского о 3 сентября.

Об уходе популярного котика сообщили pikabu и 2ch/Двач.

Настоящее имя кота — Nobiiru, что в переводе с японского значит растянутый. Это белый пушистый кот, туловище которого растянуто в несколько десятков раз при помощи графического редактора.

Мем возник на японской Футабе, откуда перекочевал на 4chan, где ему дали имя Longcat и статус маскота. Впоследствии посредством естественного сетевого распределения Длиннокот оказался и на Дваче.

Ранее «ФАКТЫ» писали о трагедии под Винницей, к которой имеет отношение кот. В коляску, где спала 9-месячная девочка, забрался кот и улегся ей на лицо. В результате ребенок задохнулся.

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