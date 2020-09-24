3D-номера на авто объявлены вне закона: что грозит нарушителям

На наших дорогах все чаще стали встречаться автомобили с необычными номерными знаками, которые явно отличаются от большинства остальных. Символы на них выступают над основой номера и за счет этого выглядят объемными — в 3D-исполнении. Смотрится это очень трендово и неизбито, но, как оказалось, подобная красота выходит за рамки закона, а ее использование может дорого обойтись владельцу.

На сегодня заказать 3D-номерной знак на машину не составляет особых проблем — интернет буквально забит рекламными предложениями по изготовлению этих девайсов. Мы обзвонили ряд таких компаний и выяснили, что в среднем объемный номер обойдется в 800—1000 гривен. Некоторые продавцы честно признаются, что такие номера не являются прямой заменой знакам, выданным в сервисных центрах МВД, а относятся к категории индивидуальных, другие же уверенно утверждают: мол, не волнуйтесь, 3D-знаки соответствуют государственному стандарту и являются легальными. Кому верить? И можно ли, не опасаясь проблем, все же украсить свою любимую машину таким оригинальным номером?

Буквально на днях официальную позицию по поводу использования 3D-номеров высказал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий на своей странице в «Фейсбуке». По его словам, эти номера категорически не соответствуют действующим стандартам, согласно которым они изготавливаются путем штамповки ленты из алюминия или листовой стали. Тогда как способ изготовления 3D предусматривает нанесение акриловых символов на внешнюю сторону алюминиевого знака, что не соответствует установленным требованиям госстандарту Украины, разъяснил руководитель полиции.

И поскольку объемные номера не соответствуют стандартам, водителям запрещается устанавливать их на автомобиль.

Алексей Белошицкий говорит, что согласно Правилам дорожного движения водителю запрещается управлять транспортным средством с номерным знаком, который не отвечает требованиям стандартов. Такую же норму содержит и Админкодекс, где предусмотрена ответственность за использование нестандартных номерных знаков — штраф 170 гривен. За совершение такого же правонарушения повторно в течение года штраф увеличивается до 255 гривен. Кроме того, «рецидивисту» грозят общественные работы на срок от тридцати до сорока часов с изъятием транспортного средства.

Поэтому, чтобы не иметь проблем с законом, лучше отказаться от установки 3D-номера, а тем, кто уже успел это сделать, снять их или ездить, осознавая риски. Решать вам.

Тем временем Верховная Рада приняла закон, который серьезно ужесточает ответственность за завладение чужим автомобилем.

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