Превышение скорости на дорогах будут фиксировать «фантомные патрули»: что это значит

В ближайшее время в арсенале патрульной полиции появится новое средство для борьбы с лихачами — так называемые фантомные патрули, то есть автомобили, оснащенные современными приборами, позволяющими контролировать и выявлять нарушителей скорости прямо в движении.

Передовые практики в сфере безопасности дорожного движения показывают, что наряду с системой автоматической фиксации должны работать и системы ручной фиксации правонарушений. Одним из эффективных методов является фиксация прегрешений водителей, которую стражи порядка осуществляют прямо в движении из полицейского авто, заявил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий: «В патрульной машине устанавливается прибор, который позволяет фиксировать правонарушения, происходящие вокруг полицейского авто, даже если оно находится в движении. То есть есть возможность зафиксировать нарушение скорости автомобилей, движущихся в попутном направлении или во встречном. Это дает возможность полицейскому быть мобильным и обеспечивает дополнительный момент превенции нарушений. Сейчас закупаются четыре тестовые программы, тендер уже объявлен. А для будущей программы 2021—2023 годов предусмотрена покупка еще нескольких таких приборов».

Глава Госагентства инфраструктурных проектов Кирилл Хомяков отметил, что в ближайшие несколько лет такими приборами оснастят около 300 патрульных автомобилей. «Все будет финансироваться из государственных программ. Все закупки и тендеры абсолютно прозрачные!» — подчеркнул чиновник.

Замминистра внутренних дел Антон Геращенко обрисовал перспективы борьбы с нарушителями скоростного режима так: система контроля скорости в Украине будет состоять из нескольких составляющих — стационарных камер, установленных в местах повышенной аварийности, о которых знают все водители, камер, которые устанавливают в полицейские авто, и камер типа TruCam.

Напомним, в Украине разработали мобильное приложение для водителей, позволяющее анонимно докладывать в полицию о нарушителях дорожного движения. За выявленного лихача или пьяного за рулем авторы приложения обещают 20% от суммы штрафа, который позже будет наложен на нарушителя.

Кроме того, Верховная Рада приняла закон, который серьезно ужесточает ответственность за завладение чужим автомобилем.



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