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Украинская власть выбрасывает билет в элитный клуб авиационных держав, — эксперт

10:53 25 сентября 2020
Мотор Сич
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

Украинская власть проявила уникальную недальновидность, фактически отказываясь от китайского рынка своей позицией по АО «Мотор Сич». Такое заявление сделал политический эксперт Владимир Цыбулько, комментируя ситуацию с «Мотор Сич».

«Украинская власть уникальна в своем международном и экономическом дилетантстве: вместо многомиллиардной прибыли с емкого китайского авиарынка она готова заплатить китайским инвесторам возмещение ущерба в размере свыше 3,5 млрд долларов. Зачем? Потому что просят „западные партнеры“, которые сами сражаются за доступ на этот рынок! Посмотрите, как ловко действует Трамп, — принудил акционеров соцсети Tik Tok отдать долю американским компаниям Oracle и Walmart: либо вашим акционером становятся американские компании-налогоплательщики, либо ваша деятельность угрожает безопасности США!» — сравнивает Владимир Цыбулько.

Политолог напомнил, что американские и европейские авиаконсорциумы уже развернули конкурентную борьбу за доступ на китайский рынок и организовали там совместные предприятия для обслуживания авиафлота КНР. При этом их не настораживают ни вопросы американской национальной безопасности, ни риски утечки ноу-хау.

«Западные державы (они же — наши конкуренты на рынке авиастроения) навязали украинской власти фобии по поводу абстрактной интеллектуальной собственности „Мотор Сич“, которая может утечь китайским инвесторам. Вдумайтесь! Китай — последний в мире потребитель авиадвигателей и самолетов, в то время как на Западе индустрия увольняет тысячи людей из-за отсутствия спроса после фактической остановки индустрии путешествий и авиаперевозок в связи с пандемией», — указывает на очевидный парадокс политический аналитик Владимир Цыбулько.

Развитие китайскими инвесторами «Мотор Сичи» могло дать Украине уникальные преимущества для рыночного доминирования — практически без конкурентной борьбы.

«Что делает украинская власть? Она выбрасывает этот уникальный билет в элитный глобальный клуб авиационных держав. А когда опомнится, этот рынок уже будет занят. И Украина сможет гордиться тем, что ее технологии допотопного авиационного двигателестроения в полной безопасности! На хуторе самолеты не нужны», — сокрушается Цыбулько.

Как сообщали СМИ, Китай с его обширной территорией и полуторамиллиардным населением стал первой страной в мире, которой удалось вернуть объемы пассажирских авиаперевозок к допандемическому уровню. Это поддержит авиастроительную индустрию Китая, в то время как авиационные и двигателестроительные концерны ЕС и США входят в период затяжного кризиса, который завершится не ранее 2024 года. Сейчас они увольняют персонал и держатся на плаву благодаря государственной поддержке. Это означает, что выход на китайский рынок для международных авиастроительных консорциумов в период жесточайшего глобального кризиса в отрасли — последний шанс на выживание, и Украина для них — далеко не желанный конкурент.

В Украине же в сентябре начался отсчет трехмесячного срока до подачи китайскими инвесторами АО «Мотор Сич» иска в международный арбитраж. Украина компенсирует китайским инвесторам потери в сумме $ 3,5 млрд, если не будет разблокирована деятельность «Мотор Сич», акции которой находятся под арестом. Китайская сторона рассчитывает на переговорное урегулирование сложившейся ситуации и восстановление нормального украинско-китайского сотрудничества в сфере строительства и эксплуатации авиационных двигателей, из которого обе стороны извлекут свои коммерческие выгоды. В противном случае место украинской компании на рынке Поднебесной займут авиастроительные консорциумы ЕС и США, которые так активно подталкивали Киев к срыву сделки и противостоянию с инвесторами из КНР.

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