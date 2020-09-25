Украинская власть выбрасывает билет в элитный клуб авиационных держав, — эксперт

Украинская власть проявила уникальную недальновидность, фактически отказываясь от китайского рынка своей позицией по АО «Мотор Сич». Такое заявление сделал политический эксперт Владимир Цыбулько, комментируя ситуацию с «Мотор Сич».

«Украинская власть уникальна в своем международном и экономическом дилетантстве: вместо многомиллиардной прибыли с емкого китайского авиарынка она готова заплатить китайским инвесторам возмещение ущерба в размере свыше 3,5 млрд долларов. Зачем? Потому что просят „западные партнеры“, которые сами сражаются за доступ на этот рынок! Посмотрите, как ловко действует Трамп, — принудил акционеров соцсети Tik Tok отдать долю американским компаниям Oracle и Walmart: либо вашим акционером становятся американские компании-налогоплательщики, либо ваша деятельность угрожает безопасности США!» — сравнивает Владимир Цыбулько.

Политолог напомнил, что американские и европейские авиаконсорциумы уже развернули конкурентную борьбу за доступ на китайский рынок и организовали там совместные предприятия для обслуживания авиафлота КНР. При этом их не настораживают ни вопросы американской национальной безопасности, ни риски утечки ноу-хау.

«Западные державы (они же — наши конкуренты на рынке авиастроения) навязали украинской власти фобии по поводу абстрактной интеллектуальной собственности „Мотор Сич“, которая может утечь китайским инвесторам. Вдумайтесь! Китай — последний в мире потребитель авиадвигателей и самолетов, в то время как на Западе индустрия увольняет тысячи людей из-за отсутствия спроса после фактической остановки индустрии путешествий и авиаперевозок в связи с пандемией», — указывает на очевидный парадокс политический аналитик Владимир Цыбулько.

Развитие китайскими инвесторами «Мотор Сичи» могло дать Украине уникальные преимущества для рыночного доминирования — практически без конкурентной борьбы.

«Что делает украинская власть? Она выбрасывает этот уникальный билет в элитный глобальный клуб авиационных держав. А когда опомнится, этот рынок уже будет занят. И Украина сможет гордиться тем, что ее технологии допотопного авиационного двигателестроения в полной безопасности! На хуторе самолеты не нужны», — сокрушается Цыбулько.

Как сообщали СМИ, Китай с его обширной территорией и полуторамиллиардным населением стал первой страной в мире, которой удалось вернуть объемы пассажирских авиаперевозок к допандемическому уровню. Это поддержит авиастроительную индустрию Китая, в то время как авиационные и двигателестроительные концерны ЕС и США входят в период затяжного кризиса, который завершится не ранее 2024 года. Сейчас они увольняют персонал и держатся на плаву благодаря государственной поддержке. Это означает, что выход на китайский рынок для международных авиастроительных консорциумов в период жесточайшего глобального кризиса в отрасли — последний шанс на выживание, и Украина для них — далеко не желанный конкурент.

В Украине же в сентябре начался отсчет трехмесячного срока до подачи китайскими инвесторами АО «Мотор Сич» иска в международный арбитраж. Украина компенсирует китайским инвесторам потери в сумме $ 3,5 млрд, если не будет разблокирована деятельность «Мотор Сич», акции которой находятся под арестом. Китайская сторона рассчитывает на переговорное урегулирование сложившейся ситуации и восстановление нормального украинско-китайского сотрудничества в сфере строительства и эксплуатации авиационных двигателей, из которого обе стороны извлекут свои коммерческие выгоды. В противном случае место украинской компании на рынке Поднебесной займут авиастроительные консорциумы ЕС и США, которые так активно подталкивали Киев к срыву сделки и противостоянию с инвесторами из КНР.

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