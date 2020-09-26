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Деньги

"Слуги народа" хотят упростить налоговикам доступ к информации о банковских счетах украинцев

11:18 26 сентября 2020
Личные финансы

В Украине налоговые службы могут получить возможность проверять все банковские переводы и состояние счета после письменного обращения в финансовое учреждение. Такой законопроект под номером 4073 зарегистрировала народный депутат из фракции «Слуга народа» Дарья Володина. Ранее «ФАКТЫ», писали о том, когда украинцы смогут снимать наличные не только в банкоматах, но и в магазинах и кафе.

На данный момент налоговики в Украине могут получить доступ к банковской тайне, но только по решению суда. А для этого нужны основания: расследование какого-либо правонарушения, при котором информация о состоянии банковского счета или проведенных переводов может служить доказательством вины.

В случае принятия законопроекта для нарушения банковской тайны будет достаточно, чтобы сотрудник налоговой (в том числе и районной) написал письмо в банк. Ни решения суда, ни конкретных оснований не потребуется.

В пояснительной записке автор законопроекта Володина уточнила, что подобные новшества позволят вовремя находить тех, кто должен был заплатить налоги, но не сделал этого.

Как писали «ФАКТЫ», украинские банки могут требовать от украинцев, чтобы те доказали законность происхождения средств на их банковских счетах.

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