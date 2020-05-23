Деньги

Когда украинцы смогут снимать наличные не только в банкоматах, но и в магазинах и кафе

С каждым годом все больше украинцев активно пользуются банковскими платежными картами, получая с их помощью зарплаты, пенсии и социальные выплаты. Причем сфера применения карт постоянно расширяется. И хотя многие до сих пор используют платежные карты только для снятия наличных в банкоматах, скоро для этого не придется искать банкомат или отделение банка. Это можно будет сделать в любом магазине.

«Не исключено, что в некоторых случаях магазины будут готовы даже платить клиенту за то, что выдали ему наличные по его карте»

Национальный банк Украины принял постановление «Об утверждении Изменений к Положению о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине». Согласно этому документу уже с 1 августа 2020 держатели электронных платежных средств, в том числе платежных карт, смогут получать наличные из касс предприятий торговли, общественного питания и услуг, применяющих регистраторы расчетных операций. Для этого Нацбанк усовершенствовал порядок осуществления и учета таких операций.

Также НБУ предусмотрел применение субъектами хозяйствования наряду с бумажными электронных расчетных документов и электронных фискальных отчетных чеков. А еще Нацбанк расширил возможности субъектов хозяйствования относительно осуществления операций по переводу наличных в национальной валюте через финансовые учреждения, которые получили соответствующую лицензию.

Подробнее о новшествах, вводимых Нацбанком, и о том, какие дополнительные возможности получат от этого граждане Украины, «ФАКТАМ» рассказал управляющий партнер Консалтинговой компании «Финансовая студия» кандидат экономических наук Евгений Невмержицкий.

— Каким образом люди смогут получить наличные из касс предприятий торговли? Значит ли это, что деньги можно будет снять не только в банкоматах, но и в любом магазине, где есть кассовый аппарат и терминал для расчета картой?

— Получить наличные в кассе торгового предприятия будет элементарно просто. Для этого технически все уже работает, требовалось только решение регулятора. И вот это решение принято, благодаря чему расчеты с помощью карт расширятся, что имеет исключительно положительное влияние на всех участников рынка. А именно: на сами торговые предприятия, ведь придется меньше сдавать наличных денег и, соответственно, платить за инкассацию, плюс дополнительный доход на комиссионных. Для держателей карт это удобно и, скорее всего, будет дешевле, чем в банкомате. Для банков это расширение использования платежных карт.

Данное новшество приведет к уменьшению использования банкоматов. Но у банкоматов есть и другие функции, кроме выдачи наличных, поэтому спрос на их использование сохранится.

Технически операция выдачи наличных в торговой точке выполняется через POS-терминал абсолютно таким же образом, как и любая покупка. Держатель авторизует карту через POS-терминал, кассир вводит сумму запрашиваемых наличных, держатель набирает пин-код, происходит авторизация, кассир отдает чек POS-терминала о выдаче наличных, аналогичный тому, что остается в банкомате, и вручает наличные из кассы.

— Будет ли иметь значение, каким банком выдана платежная карта? Ведь терминалы для оплаты обслуживаются в основном только несколькими крупными банками.

- Операция обслуживания торговых предприятий банками называется торговым эквайрингом. Она производится не только крупными финучреждениями, принципиальными членами платежных систем VISA или MasterCard, но и банками-аффилированными членами этих платежных систем. Другими словами, практически каждый украинский банк, который может выпускать карты указанных платежных систем, имеет какой-то статус и уровень членства в этих платежных системах.

Для клиента-держателя карты это означает следующее: комиссия за операцию получения наличных в магазине, возможно, будет немного отличаться в зависимости от того, какой банк обслуживает конкретного торговца по эквайрингу и какой банк выпустил карту. Если это один и тот же банк, то комиссия будет, скорее всего, нулевая. Однако необходимо учитывать и другие аспекты. Например, для торгового предприятия может быть выгодно сдавать наличные и переводить их в безналичную форму с помощью выдачи по картам. И торговые предприятия могут устанавливать либо минимальную комиссию, либо вообще не брать никакой комиссии.

Нельзя исключать, что в некоторых случаях торговые предприятия будут готовы даже платить клиенту за то, что выдали ему наличные по его карте. Это возможно в случае, если инкассация гораздо дороже, чем безналичные деньги, которые попадают на счет предприятия с платежной карты человека. Это также может стать маркетинговым ходом торгового предприятия: «у нас бесплатная выдача наличных по картам» или тем более «мы платим за выдачу наличных по картам». Так торговец сумеет привлечь клиентов в свой магазин, где покупатель и что-то приобретет, и наличные получит.

Поэтому такое решение НБУ является очень позитивным, разве что очень запоздалым. Хотя этому также есть объяснение: политика платежных систем не приветствует выдачу наличных через торговые предприятия, так как банковские карты предназначены для расчетов в торговой сети, а не для получения наличных в этой сети. Но данные аспекты всегда относятся к вопросам внутреннего регулирования на усмотрение самого государства, где осуществляются расчеты VISA или MasterCard.

«Электронный чек невозможно потерять и проще хранить, чем бумажный»

— Будут ли предусмотрены ограничения по сумме снимаемой наличности в магазинах и ресторанах?

— Ограничения, несомненно, установят — в соответствии с утвержденными в нашей стране лимитам расчетов наличными. На сегодня это 50 тысяч гривен в день для физического лица.

— И все же, какой может быть комиссия за снятие наличности в магазине и от чего она зависит?

- Общий принцип тут такой — уровень комиссий зависит от каждого конкретного торговца, его оборотов и потребности в наличных. Примерно на таких же условиях устанавливаются комиссионные по торговым операциям, но отличаются не сильно. Есть стандартные подходы.

Я могу оценить предполагаемые комиссионные за данную операцию на уровне от 0 до 3%. Хотя в некоторых случаях комиссия может быть и выше. Главное тут — правильно уведомлять клиента о сумме комиссионных за выдачу наличных. Поскольку возможностей получить наличные по карте огромное множество, с помощью тех же банкоматов, то нет никаких оснований ожидать повышенных комиссионных. Скорее всего, уровень этих комиссионных будет ниже, чем в банкоматной сети и регулировать это все будет рынок.

Также нужно учитывать, что за каждую операцию покупки банк-эмитент карты получает комиссионные от банка-эквайера, так называемый интерчендж. Эти комиссионные устанавливаются и регулируются на уровне платежной системы и работают для всех участников платежных систем одинаково на установленной территории. Но это все технические нюансы, а для пользователей карт важна лишь информация о том, что возможности получения наличных расширятся и комиссионные, вероятнее всего, будут снижены.

— В НБУ заявили, что также «предусмотрено применение субъектами хозяйствования наряду с бумажными электронных расчетных документов и электронных фискальных отчетных чеков». Как это будет работать на практике? Как предпринимателям вести и сдавать в налоговую отчетность по электронным чекам?

- Электронные платежные чеки — это также позитивное решение, имеющее только положительные стороны для всех участников расчетов и даже для экологии. Начнем с экологии — меньше бумаги тратится, меньше рубится леса. Это современный глобальный тренд для защиты планеты.

Что касается технической стороны и защиты прав клиентов — тоже позитив. Клиент получает электронный чек на свой мобильный телефон либо на почту и сможет его проверить, использовать для защиты своих прав потребителя при всевозможных ситуациях. Электронный чек нельзя потерять, его проще хранить, чем бумажный. Также, поскольку чек отправляется на индивидуальную почту или телефон клиента, то эта информация остается и у самого торговца и может быть им восстановлена по запросу клиента.

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Что касается отчетности предприятий, то и здесь получаем существенное увеличение уровня комфорта, так как электронные чеки не требуют такого хранения как бумажные, они могут обрабатываться и передаваться в налоговые органы электронным путем. Во всяком случае, это можно наладить. На мой взгляд, такие шаги НБУ являются хоть и невероятно медленным, но продвижением в сторону электронизации, или как сейчас принято говорить, диджитализации бизнеса, о чем граждане слышали на предвыборной кампании нынешней власти. Наконец-то мы наблюдаем какое-то продвижение в этом направлении.

Хочу отметить, что налоговая отчетность в электронной форме сильно упрощает задачи предпринимателей. Однако налоговая служба должна уметь принимать эти документы, для чего также нужно многое сделать. Тот вариант налоговой отчетности, который существует сейчас, предусматривает такую возможность. Однако электронная форма пока не стала массовой — как раз из-за нерадивости налоговой службы и того, как организована работа с электронной подписью. Эта подпись должна быть в ID-карте, то есть в биометрическом паспорте каждого гражданина, и приниматься всеми государственными органами, а не только налоговой. Огромный позитивный эффект от использования электронной подписи будет, когда мы достигнем массового ее использования. Налоговые отчеты — один из путей для этого.

«Любое расширение возможности перевода наличных в безналичные улучшает бизнес и способствует наполнению бюджета»

— В НБУ также заявили, что «расширены возможности субъектов хозяйствования относительно осуществления операций по переводу наличных в национальной валюте через финансовые учреждения, которые получили лицензию Нацбанка на осуществление таких операций». Что это значит?

— Перевести можно только безналичные деньги. Наличные можно только перевезти или перенести физически — на то они и наличные. Эти деньги не требуют какой-либо идентификации владельца, а также не оставляют никакого следа о финансовой операции. В нашей стране наличные обслуживают огромную часть денежных операций, что является последствиями коррупционной модели государства и наносит огромный вред экономической безопасности Украины. Любое расширение возможности перевода наличных в безналичные только улучшает ведение бизнеса и способствует наполнению бюджета.

— Будут ли содействовать эти новшества упрощению расчетов, снижению оборота налички и тенизации экономики?

— Эти положительные моменты обязательно произойдут, если нынешняя политика НБУ будет поддерживаться Министерством финансов Украины, налоговой службой и в особенности службой финансового мониторинга. Особо хочу подчеркнуть работу последней службы в связи с принятием закона о противодействии отмыванию средств и финансированию терроризма. Мы привыкли называть этот документ законом «О финмониторинге».

Хочу отметить, что данный закон разработан в соответствии с международными стандартами. Его главный принцип: реакция служб финансового мониторинга должна быть на основании рисков проведения незаконных операций. Для качественной работы сотрудники службы финансового мониторинга должны иметь высокую квалификацию. А вот с данным вопросом у нас полная беда. В результате могут быть остановлены безобидные операции на незначительные суммы, как, например, мне лично «ПриватБанк» отказал в принятии платежей с помощью системы Ликпей за образовательный курс по трейдингу криптовалютами. Как мне объяснили — в связи с возможными претензиями со стороны регулятора и служб финансового мониторинга. Аргументы о том, что курс о технологии блокчейн и криптовалютах читается в Национальном университете и развитие цифровых активов поддерживается государством, не были услышаны.

Пока же мы имеем информацию в СМИ о коррупционных преступлениях на десятки миллиардов гривен чиновниками финансового мониторинга. Поэтому можно еще раз повторить и подчеркнуть, что одного закона или постановления регулятора не достаточно для достижения положительного эффекта в экономике. Для этого необходима слаженная и последовательная работа соответствующих государственных служб. Но данное постановление НБУ — это очередной шаг к такой работе, — подытожил Евгений Невмержицкий.

Стоить напомнить, что 28 апреля вступил в силу Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения». Новым законом существенно расширен перечень так называемых субъектов финансового мониторинга, то есть людей и организаций, которые обязаны следить за денежными операциями и в случае подозрительных транзакций — сообщать об этом в фискальные и силовые органы. В частности, в этот перечень попали бухгалтеры. Кроме того, закон изменил подходы к финансовому мониторингу, увеличив с 150 тысяч до 400 тысяч гривен сумму (в том числе перевода средств за границу), о которой банки обязаны сообщать в Госфинмониторинг.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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