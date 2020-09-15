Банки могут требовать от украинцев доказать законность происхождения средств на счету

Еще в начале нынешнего года вступил в силу закон, меняющий правила финансового мониторинга счетов украинских граждан и компаний. Однако до сих пор идет процесс приведения нормативных документов в соответствие с нормами закона. В частности, на днях Национальный банк Украины принял постановление № 129, вносящее изменения и уточнения в некоторые финансовые правила, касающиеся граждан и компаний, использующих банковские счета, в том числе и депозитные.

«Все способы удаленной идентификации используют цифровую подпись»

Таким образом, уже в сентябре нынешнего года заработали новые правила обращения банков с клиентскими счетами. Они регулируют ряд вопросов, связанных с открытием, закрытием счетов и депозитов. Причем в некоторых случаях банк сможет ограничивать распоряжение средствами, находящимися на счету.

В частности, уточнен механизм удаленного установления деловых отношений между банком и клиентом. Эти нормы банки будут внедрять с соблюдением требований финмониторинга, а именно — процессов идентификации и верификации данных о клиенте. Механизм удаленной идентификации позволяет человеку подтвердить свою личность без физического контакта с сотрудником банка. После прохождения идентификации можно будет открыть счет, получить виртуальную и заказать физическую банковскую карту, воспользоваться банковскими услугами в режиме онлайн.

Новации разрешают физическим лицам заключать договоры и подписывать их цифровой собственноручной подписью. Кроме того, для физлиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, теперь не предусмотрено обязательное предоставление копий документов, подтверждающих взятие его на учет соответствующим контролирующим органом. В то же время банк вправе потребовать от клиента источник происхождения средств, если у финучреждения недостаточно информации о клиенте или его хозяйственной деятельности.

Подробнее о нововведениях, вводимых поставлением НБУ, «ФАКТАМ» рассказал управляющий партнер Консалтинговой компании «Финансовая студия» кандидат экономических наук Евгений Невмержицкий.

— Как будет работать механизм удаленной идентификации, который позволяет человеку подтвердить свою личность без физического контакта с сотрудником банка?

— Удаленная идентификация — это подтверждение личности субъекта без его физического присутствия, то есть на расстоянии с помощью интернета и различных электронных систем. В Украине существует несколько способов удаленной идентификации, а именно: с помощью Банк ID (система НБУ), гражданского электронного паспорта (Card-ID), мобильной идентификации (Mobile-ID), электронной цифровой подписи, которую выдают различные уполномоченные учреждения, например, коммерческие банки или налоговая служба Украины.

Следует отметить, что все способы удаленной идентификации используют цифровую подпись. Все они регулируются законом об электронной подписи и рядом других документов — с учетом специфики каждого способа. С введением в действие указанного постановления механизм удаленной идентификации будет работать так же, как и раньше, и практически не меняется.

Данное постановление дополняет и уточняет условия удаленного предоставления услуг банками, например, открытие или закрытие расчетного счета для различных субъектов хозяйственной деятельности, резидентов и нерезидентов, а техническая сторона не меняется.

«Если банку недостаточно информации для подтверждения источника происхождения средств, он может потребовать любые дополнительные документы»

— Как теперь банками будет проводится верификация данных о клиенте с учетом законодательных норм о финмониторинге?

— Верификация — это подтверждение того, что идентифицированный удаленно человек действительно является этим лицом, а не злоумышленником, который завладел средствами удаленной идентификации другого человека и хочет выдать себя за него с различными неправомерными целями. С технической точки зрения данное постановление также ничего не меняет, и банки по-прежнему будут использовать для верификации СМС-сообщения с уникальным кодом на мобильный телефон, электронную почту, широкий перечень месенджеров и дополнительных способов верификации, например, голосом с помощью звонка клиенту и получения у него информации, которую знает только этот клиент.

Хочу отметить, что нормы финмониторинга не меняются в зависимости от способа идентификации лица, а именно — от того, это удаленная идентификация или очный контакт с клиентом.

— Теперь банк вправе потребовать от клиента источник происхождения средств, если у финучреждения недостаточно информации о клиенте. Какие именно данные теперь могут проверять банки и каким образом?

— Порядок финансового мониторинга, включая процедуры проверки источников происхождения средств, изложен в Законе «О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем». Подтверждение источника происхождения средств может осуществляться на основании неограниченного перечня документов, например, это контракты, акты выполненных работ, свидетельства об интеллектуальной собственности, данные о наличии акций, долей в бизнесе, сведений о наследстве и так далее.

Если банку не достаточно представленных клиентом документов для подтверждения источника происхождения средств, чтобы исключить подозрения о нарушении норм вышеуказанного закона, он может потребовать любые дополнительные документы, чтобы удостовериться в правомерности источников средств. Согласно указанному постановлению, подтверждающие документы могут быть предоставлены в электронном виде, а их получение, хранение и передача регулируются Законами Украины «Об электронных документах и электронном документообороте», «Об электронных доверительных услугах», нормативно-правовыми актами НБУ по вопросам применения собственноручной электронной подписи, электронной подписи в банковской системе Украины.

— Действительно ли для физлиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, теперь не предусмотрено обязательное предоставление копий документов, подтверждающих взятие его на учет соответствующим контролирующим органом? Кто будет выполнять эту процедуру?

— Да, физлицам, осуществляющим независимую профессиональную деятельность, теперь не нужно носить в банк справки и копии документов, подтверждающих взятие на учет соответствующим контролирующим органом. Удостовериться в этом могут сами банки путем доступа к госреестрам. Например, к реестру налогоплательщиков.

«Теперь можно дистанционно вносить и снимать депозиты, открывать и закрывать банковские счета»

— Теперь физлицам разрешено заключать договоры и подписывать их собственной цифровой подписью. Что это такое и как получить такую подпись человеку? Где еще может быть использована цифровая подпись?

— Цифровая подпись использовалась и до указанного постановления, и практика ее применения в Украине насчитывает уже 17 лет с момента принятия закона о цифровой подписи в 2003 году. По сути, цифровая подпись — это полный аналог собственноручной подписи, для идентификации клиента и подтверждения его волеизъявления. В электронном виде она выглядит как особый ключ, состоящий из набора символов, генерирующихся согласно установленному математическому алгоритму. Этот ключ выдается клиенту уполномоченным органом и применяется совместно с паролем, известным только клиенту. Тот, кто принимает цифровую подпись, должен иметь соответствующее программное обеспечение, чтобы расшифровать цифровую подпись клиента, примененную им совместно с паролем.

Таким уполномоченным органом, выдающим цифровую подпись, может быть банк, налоговая служба, пограничная служба, МВД. Эти уполномоченные органы называют аккредитованными центрами сертификации ключей. Хранит свой уникальный ключ клиент на флешке или на чипе электронного паспорта, если это цифовая подпись на биометрическом паспорте, или на компьютере. Центров сертификации ключей в Украине существует несколько десятков. Кроме государственных органов, аккредитованных как центр сертификации ключей, практически каждый коммерческий банк может генерировать свою цифровую подпись для своих клиентов.

Следует отметить, что множество таких центров, выдающих цифровую подпись, не увеличивает сферы ее использования, а, наоборот, уменьшает и делает ее неудобной для клиентов. Например, цифровую подпись налоговой не могут принимать банки и наоборот. Действительным улучшением была бы унификация цифровой подписи, к примеру, только в электронном паспорте, и обязанность всех госорганов и бизнес-структур принимать эту подпись для идентификации клиентов и, соответственно, подписи документов. Это способствовало бы значительному увеличению сфер использования цифровой подписи в Украине всеми субъектами и сильно удешевило бы ее применение.

— Можно ли дистанционно открыть или закрыть счет или депозит? Как это будет происходить и что для этого нужно?

— Да, дистанционно теперь можно вносить и снимать депозиты, открывать и закрывать банковские счета, и использование этих удобств только увеличивается, причем уровень безопасности клиентов никак не уменьшается. Для этого нужно применять удаленную идентификацию конкретного банка и цифровую подпись, выданную этим банком. Детали получения и использования электронной цифровой подписи можно узнать в каждом конкретном банке, и эта процедура очень простая.

Однако следует отметить, что технология Bank-ID, предоставляемая для всех коммерческих банков, позволяет клиентам, идентифицированным в одном банке, получать весь перечень услуг любого другого банка участника данной системы Bank-ID. Но, к сожалению, на практике это не используется именно для банковских услуг, а ограничивается доверительными государственными услугами.

Мы можем сделать общий вывод о том, что Украина обладает всем перечнем технологий, позволяющих использовать и удаленную идентификацию, и верификацию клиентов, однако применение этих технологий хоть и увеличивается постоянно, но искусственно затруднено в связи с отсутствием унификации. Это тот случай, когда многообразие и наличие большого выбора инструментов не улучшает ситуацию, а, наоборот, ухудшает. Подпись у человека может быть только одна, и если речь об электронной подписи, то выдавать ее должен также один уполномоченный орган, или устанавливать единые правила генерации и применения этой подписи. В этом случае, без всяких сомнений, использование электронной цифровой подписи быстро распространилось бы практически на всех участников правоотношений, — подытожил Невмержицкий.

Стоит напомнить, что с 1 сентября 2020-го начали действовать введенные ранее Национальным банком Украины требования к раскрытию банками исчерпывающей информации об услугах и их полной стоимости для клиентов. Отныне на сайтах и в рекламе банков должна быть достаточная по объему, правдивая и актуальная информация об условиях депозитов и потребительских кредитов: их стоимость, полные затраты клиента, включая дополнительные услуги, способы оплаты, санкции в случае невыполнения клиентом условий и тому подобное.

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