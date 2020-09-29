Фокин приехал в Раду объясниться, журналистов не пустили

Первый заместитель главы украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе Витольд Фокин, который ранее называл боевиков на Донбассе «повстанцами», прибыл на заседание Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

Политик отказался отвечать на вопросы представителей СМИ, заметив вскользь, что нежданно «стал звездой».

«Звездой стал. Не ожидал даже», — цитирует экс-премьера Укринформ.

Тем временем, народный депутат София Бобровская обнародовала текст своего депутатского запроса об отзыве Фокина из состава ТКГ, под которым, по ее информации, свои подписи поставили представители всех фракций в Раде, кроме ОПЗЖ.

Напомним, экс-премьер заявил, что война на Донбассе может прекратиться лишь при условии предоставления особого статуса всей территории Донецкой и Луганской областей, а затем высказался за объявление всеобщей амнистии.

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