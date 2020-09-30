28.22 / 28.41 32.85 / 33.28
Киев: +13
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Блоги

«Бросили дедушку, которого не жалко», — Бутусов о скандале с Фокиным и Офисом Зеленского

13:50 30 сентября 2020
Бутусов

Известный журналист Юрий Бутусов считает, что Витольд Фокин озвучил позицию монобольшинства

«Представитель Украины на переговорах о мире уволен, потому что он не знал, между кем идет война.

Назначение про просьбе подруги, заявления, которые «не отражают официальную позицию», увольнение через два месяца.

Бросили дедушку, которого не жалко, для озвучки текстов, которые сами произносить боятся. Получили реакцию — и спрятались, чтобы не втягиваться в скандал.

Внутренняя и внешняя политика стала политикой прогибов. Получили окрик из Кремля — ставим Фокина. Получили окрик от фейсбука — снимаем Фокина. Нет никаких правил, никакого видения вперед — рефлексия касается сегодняшнего дня", —написал Бутусов в Facebook.

Напомним, в Офисе президента по поводу заявления Фокина в Раде назвали его слова «личными оценками» и отметили, что «каждый, кто представляет государство, должен всегда помнить, что нельзя путать официальное с личным и всегда выбирать государственное до тех пор, пока представляешь государство». Между тем, сам Витольд Фокин заявил, что его слова вырвали из контекста.

Материалы, опубликованные в рубрике «Блоги», отображают мнение автора и могут не совпадать с позицией редакции.

399

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
база отдыха Каскад

Раскрыты детали ужасной трагедии с расстрелом детей и суицидом матери на Львовщине

Фары ближнего света

В Украине с октября вступает в силу важное правило для водителей

Монеты

Конец старых купюр и рост тарифов на свет: что изменится в Украине с 1 октября (фото)

Сергей Кривонос

Генерал Сергей Кривонос: «Мы получили от НАТО сигнал, что не останемся один на один с врагом»

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер