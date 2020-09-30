«Бросили дедушку, которого не жалко», — Бутусов о скандале с Фокиным и Офисом Зеленского

Известный журналист Юрий Бутусов считает, что Витольд Фокин озвучил позицию монобольшинства

«Представитель Украины на переговорах о мире уволен, потому что он не знал, между кем идет война.

Назначение про просьбе подруги, заявления, которые «не отражают официальную позицию», увольнение через два месяца.

Бросили дедушку, которого не жалко, для озвучки текстов, которые сами произносить боятся. Получили реакцию — и спрятались, чтобы не втягиваться в скандал.

Внутренняя и внешняя политика стала политикой прогибов. Получили окрик из Кремля — ставим Фокина. Получили окрик от фейсбука — снимаем Фокина. Нет никаких правил, никакого видения вперед — рефлексия касается сегодняшнего дня", —написал Бутусов в Facebook.

Напомним, в Офисе президента по поводу заявления Фокина в Раде назвали его слова «личными оценками» и отметили, что «каждый, кто представляет государство, должен всегда помнить, что нельзя путать официальное с личным и всегда выбирать государственное до тех пор, пока представляешь государство». Между тем, сам Витольд Фокин заявил, что его слова вырвали из контекста.

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