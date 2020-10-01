Сердца многих украинцев на стороне армян. Но наша выгода в том, что Турция и Азербайджан должны победить, — Дмитрий Корчинский

Азербайджанские вооруженные силы сумели оттеснить войска Армении и непризнанной «Нагорно-Карабахской Республики» и захватить несколько населенных пунктов. Сто лет назад Азербайджан уже отвоевывал у Армении Карабах, который на протяжении веков побывал в составе многих держав. Вскоре Парижская мирная конференция признала эту территорию азербайджанской. После захвата власти в Закавказье большевиками неоднократно предпринимались попытки отдать землю армянам, которые называют ее Арцах, но дальше создания в составе Азербайджанской ССР автономной области из населенных преимущественно армянами нескольких районов Нагорного Карабаха не пошло. И именно оттуда фактически начался развал СССР: еще в разгар горбачёвской перестройки здесь происходили стычки вооруженных отрядов армян и азербайджанцев. В 1990 году, несмотря на присутствие общей для союзных республик Советской Армии, эти отряды уже вели артиллерийские и ракетные обстрелы вражеских территорий. А в ходе армяно-азербайджанской войны 1991−1994 годов армянская армия смогла захватить территорию Нагорного Карабаха и нескольких прилегающих к нему районов. В относящихся к этому времени резолюциях Совбеза ООН Армения не называется стороной конфликта между «местными армянскими силами» и правительством Азербайджана. С тех пор здесь, несмотря на договоренность о прекращении огня, периодически происходят перестрелки и с обеих сторон гибнут люди. Международное сообщество выражает озабоченность и пытается примирить противников при помощи Минской группы ОБСЕ. Почти десятая часть территории Азербайджана оккупирована. Причем «Нагорно-Карабахская Республика» не признана даже Арменией (хотя фактически является ее регионом), а международное сообщество признает оккупированные «местными армянскими силами» территории частью Азербайджана. О том, как украинцам относиться к событиям в Закавказье, напоминающим ситуацию в Украине, «ФАКТЫ» поговорили с Дмитрием Корчинским, украинским политиком, националистом, приверженцем идей христианской революции.

Россия заинтересована в бесконечном продолжении конфликта между Арменией и Азербайджаном

— Армения близка нам как христианская страна, но она отказывается признавать Голодомор преступлением и синхронно с Россией голосует против Резолюции Генассамблеи ООН о территориальной целостности Украины. Мусульманский Азербайджан — не только важный торговый партнер, он еще и поддерживает Украину на политической арене. На чьей стороне, по вашему мнению, должны быть симпатии украинцев?

— Украинцы должны сочувствовать армянам, но желать увеличения влияния Турции в Закавказье. Нам трудно к этому так относиться, потому что армяне, с одной стороны, наши братья, а с другой — мы понимаем, что, чем больше успехов у Турции и Азербайджана будет в регионе, тем меньшее влияние на него будет оказывать Российская Федерация.

— Как вы думаете, почему Россия до сих пор не вмешалась в ситуацию на стороне своего союзника по ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности) Армении? Несмотря на то что в РФ уже многие не только из провластных лидеров общественного мнения, но и из оппозиционных либералов клеймят «агрессию Азербайджана» и призывают защитить армян.

— По ряду причин. Россия боится прямого столкновения с Турцией в Закавказье. Для того чтобы полноценно поддержать Армению, россиянам нужно нарушить территориальное пространство Грузии. То есть — нажить себе еще одну проблему. К тому же Россия сейчас слабая, умеет только надувать щеки, а на самом деле боится серьезных потерь со своей стороны. Если из-за РФ конфликт разгорится с еще большей силой, то Москва покажет, что на самом деле она недостаточна в военном отношении.

— Союзник Азербайджана — Турция. Некоторые турецкие деятели заявляют о возможной помощи Азербайджану, но пока что тоже не особо вмешиваются.

— Ну, операторы беспилотников, уничтоживших противовоздушную оборону Армении, — турки. Многие турецкие специалисты уже помогают. Мы еще не имеем подтверждения, но кажется, что Турция все же даст возможность перейти на этот фронт партизанским группам, преимущественно северокавказцам, которые воюют сейчас в Сирии. И это существенная помощь от Турции.

Плюс давайте не забывать, что современные средства вооружения, разведки у Азербайджана турецкие, что все азербайджанские офицеры учились в турецких учебных заведениях. То есть Турция принимает участие и Турция заявила официально, что она на стороне Азербайджана и предоставляет ему военно-политическую и дипломатическую поддержку.

— Есть несколько мнений, почему пока не задействованы союзники Армении по ОДКБ. Например, что этот блок уже можно «отпевать», что его фактически нет, поскольку он не вмешался и не помог армянам. Существует и такое мнение: поскольку бои ведутся на официально признанной международным сообществом азербайджанской территории, то ОДКБ «отмазывается» от участия под предлогом отсутствия агрессии против своего члена, ведь бои ведутся на формально азербайджанской земле.

— ОДКБ создана как инструмент военно-политического влияния России в постсоветских странах. Другого смысла организация не имеет. Относительно того, что бои сейчас ведутся на азербайджанской территории, то Кремль никогда не останавливали такого рода формальности. Когда война велась на территории Грузии, Москва вторглась в Грузию. Москва вторглась в Украину. То есть она вторгается туда, куда хочет, и вопреки международному праву и воле правительств этих стран. И смерть ОДКБ сигнализирует тем армянам, которые все-таки надеялись на РФ, что возлагать на нее надежды не нужно.

Армения находится в трагическом состоянии, то есть армяне глубоко презирают Москву, но в то же время тотально от нее зависят. Они не понимают, что эта зависимость больше психологического порядка, ну частично, понятно, и экономического, но не военного. В военном смысле Московия ничем им помочь не может.

— И Азербайджан, и Армения имеют российское вооружение, плюс Азербайджан достаточно много закупал в Беларуси. Россия и Беларусь — члены ОДКБ, но они продавали вооружение Азербайджану, зная, что оно будет повернуто против их союзника. Может ли это говорить о том, что они заранее раскладывали яйца по разным корзинам, или это «просто бизнес»?

— Речь идет об обычной московской подлости. Но расчет был и другого рода: Россия пыталась усилить свое влияние на Азербайджан, в том числе таким образом. Ну, плюс это достаточно большие суммы. Торговля устаревшим советским оружием, которое раньше закупал Азербайджан, дает российскому бюджету немалые средства. Правда, сейчас все видят, что воевать им невозможно. Думаю, теперь Азербайджан у них не будет покупать оружие.

— Можно ли предполагать, что, продавая вооружение тем и другим, Россия сама провоцировала конфликт в Закавказье, чтобы ослабить две страны и тем усилить свое влияние в регионе?

— Конечно, она провоцирует конфликты в Закавказье, как и в других местах, куда не в состоянии дотянуться, потому что понимает: только в условиях конфликта может иметь значительное влияние. Нет конфликта — нет необходимости в Москве. Есть конфликт — Москва может сунуться и ловить свою рыбу в мутной воде. Несомненно, она была заинтересована в бесконечном продолжении конфликта между Арменией и Азербайджаном.

— В Закавказье есть еще один мощный игрок — Иран, у границ которого продолжается этот конфликт. С одной стороны, у него довольно близкие отношения с Россией, а с другой стороны, достаточно близкие, но сложные в политическом плане отношения с Турцией. Как вы думаете, если боевые действия не прекратятся, Иран может вмешаться? И чью сторону он примет?

— Военного вмешательства Ирана не будет. А его политическое вмешательство уже есть на стороне Армении. Иран с самого начала поддерживал Армению, у него самого проблема с азербайджанцами, в Иране их проживает значительно больше, чем в Азербайджане. Объективно Иран заинтересован в ослаблении Азербайджана. И поэтому в карабахском конфликте последние 30 лет он поддерживает Армению.

У Ирана нет близких отношений с Турцией, у него с ней везде жесткая конкуренция. В Сирии они просто враги. Исторически у Ирана и Турции плохие отношения, они претендуют на одно и то же. И в нынешней политике Иран и Турция совсем не друзья. Другое дело, что у них периодически могут быть какие-то общие враги или противники, например, саудиты.

Это сложные отношения. Вообще всё, что происходит в Закавказье, всё, что происходит на Востоке, сложно и тяжело определить. Это всегда хитросплетения. Азербайджанцы преимущественно шииты, Иран — старается стать лидером всех шиитов и брать их всех под крышу. Но в данном случае он выступает против шиитов Азербайджана из национальных соображений. То есть тут сложно для всех, кроме турок.

Отвоевать Донбасс нам значительно легче, чем азербайджанцам — Карабах

— Если сравнить Карабах с Донбассом, насколько ситуации похожи и в чем различия?

— Всё разное. Все-таки Карабах не только оккупирован армянами. Ясно, что Россия в значительной степени помогала в 90-х. Но я думаю, что в 90-х армяне справились бы и без России. Однако в Карабахе реально живут армяне.

На Донбассе ничего подобного нет. Донбасс просто оккупирован Россией — и все. Ясно, что там какое-то количество этих ублюдков является наемниками, но это просто отметки в документах. В РФ московиты призываются через военкоматы, а на Донбассе они «вписываются» тем или иным образом в якобы независимые формирования, которые на самом деле возглавляются военным руководством Российской Федерации и Главным управлением Генштаба. Это совсем другой театр боевых действий.

Отвоевать Донбасс нам значительно легче, чем азербайджанцам — Карабах. Война в горах для всех трудна. А Донбасс — это равнина, и я думаю, что украинским вооруженным силам, когда мы решимся отвоевать территории, будет значительно легче. Тем более всё показывает, что Россия слабеет и слабеет быстро, что недалеко то время, когда мы сможем военным путем вернуть себе утраченные территории и перенести войну из предместий Донецка в предместья Москвы.

— А с политико-географической точки зрения? Сейчас все признают, что Донбасс — украинская территория, но российская сторона выступает за то, что там внутренний конфликт, а наша сторона указывает: это не внутренний конфликт, а фактически вооруженная агрессия России. В Закавказье же Нагорный Карабах — территория Азербайджана, международно признанная. Это все-таки внутренний конфликт или вооруженная агрессия одной из сторон?

— Нет, там типичный межэтнический конфликт. И Нагорный Карабах никто не признает, даже армяне. На Донбассе… У нас тоже есть межэтнический конфликт, но тут конфликт с этносом, который живет в Московии, а не на Донбассе. То есть Донбасс — типично оккупированная территория.

— В Нагорном Карабахе тоже присутствуют армянские войска. Там несколько районов между Карабахом и Арменией были оккупированы Арменией, которая выступает в роли России. Она говорит, что не признает Карабах, «нас там нет», но свои войска держит и войну с Азербайджаном ведет.

— Несомненно, факт оккупации есть. Однако для того, чтобы ответить на этот вопрос, недостаточно понять, кто там был раньше, кто с чего начинал и каким образом всё складывалось. В вопросах межэтнических отношений нет справедливости, абстрактной справедливости и несправедливости. То, что хорошо и справедливо для армян, — плохо и несправедливо для азербайджанцев, и наоборот.

Так же и у нас: для Москвы очевидно, что все украинцы должны быть уничтожены, а территории — возвращены Москве, и это хорошо, справедливо, отвечает исторической логике. А мы понимаем, что всё должно быть наоборот: Московия должна быть уничтожена, загнана куда-то за Урал, и это будет справедливо, отвечает исторической логике и вопросам нашей национальной чести. Тут нет правильного и неправильного, есть просто точки зрения. А говорить, что «с точки зрения международного права» и так далее, — это абсолютное фарисейство.

Украине сейчас, в той ситуации, в которой она находится, выгодна победа Азербайджана. Вот и все. На некоторое время. Хотя сердца многих украинцев на стороне армян, потому что мы их понимаем. Армяне очень долго жили в Украине, у нас много связей. Но так случилось, что наша геополитическая выгода сейчас состоит в том, что Турция и Азербайджан должны победить.

— Нынешние события в Закавказье могут развиться до более широкомасштабного конфликта — с открытым участием России, Турции и других сторон?

— Сейчас непохоже. Россия слаба. Она будет поставлять что-то армянам, вне всяких сомнений, какие-нибудь «Буки» и еще кучу своего ржавого железа, но вмешиваться, скорее всего, не станет. По крайней мере именно так сейчас выглядит ситуация.

— То есть всё вернется к предвоенному статусу?

— Нет, очень велика вероятность, что несколько районов Азербайджан все-таки заберет.

— Отвоюет часть своей территории?

— Да. Похоже, Азербайджан может сейчас отвоевать часть своей территории. Скажем, не исключены неожиданности. Например, армяне могут ударить, чтобы расширить международное участие в этом конфликте, дипломатическое участие, увеличить давление на Азербайджан и Турцию со стороны европейских стран, поменять частично даже позицию Израиля. Они могут ударить по нефтепроводу, который проходит совсем недалеко от нынешнего театра боевых действий. Этим нефтепроводом в значительной мере снабжается Израиль, часть топлива идет в Турцию, а часть — в Европу.

Если его разбомбят, несомненно, это вынудит активизироваться в дипломатическом плане Израиль, сделает более осторожной Турцию, и европейцы начнут себя вести активнее в вопросе примирения. Возможно, они пойдут таким путем. А может, и не пойдут, тут сказать сложно.

— Украина как дипломатический игрок, участник рынка вооружений, каким образом должна себя вести в ситуации с Арменией и Азербайджаном на официальном уровне?

— На официальном уровне Украина должна демонстрировать смерть ОДКБ. Ясно, как и вся Европа, Украина должна уныло призывать к решению всех проблем мирным путем. Но на самом деле использовать это для сближения с Турцией. Больше она тут ничего не выловит.

А в случае, если на самом деле добровольцы, северокавказцы, будут переброшены в Азербайджан и примут участие в этой войне, возможно, Азербайджан в дальнейшем стал бы базой для северокавказского сопротивления. Сейчас он такой базой, к сожалению, не является.

Тут Украина должна была бы (конечно, не при этом руководстве) совместно с Азербайджаном участвовать в северокавказских делах, помогать негласно и дипломатически северокавказскому сопротивлению. Возможно, уже после этой войны.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Украина поддержала Азербайджан в армяно-азербайджанской войне.

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