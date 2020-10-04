Неожиданная прибыль и повышение зарплаты: лунный календарь на 5-11 октября

О том, что можно и чего нельзя делать в течение каждого дня наступающей недели — с 5 по 11 октября 2020 года, когда лучше начинать новые дела, ухаживать за собой и убирать урожай на хранение, эксклюзивно для «ФАКТОВ» рассказала астролог Людмила Булгакова. Гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака читайте здесь.

5 октября

Символ дня: паук

Характеристика: велик риск быть жертвой манипуляций непорядочных людей. Особенно осторожно нужно относиться к новым знакомствам: человек, который на первый взгляд покажется приятным во всех отношениях, на поверку окажется полной противоположностью этому.

Бизнес и финансы: не стоит начинать новые дела — они вряд ли будут успешными и заниматься финансовыми операциями — вместо прибыли они могут принести убыток.

Личная жизнь: от общения с друзьями следует отказаться — любая мелочь может стать причиной затяжного конфликта.

Здоровье: стрессы могут спровоцировать обострение хронических заболеваний.

Уход за внешностью: манипуляции с волосами не только улучшат внешний вид, но и положительно скажутся на их здоровье.

Спорт: повышенная физическая активность может привести к травмам, поэтому спортом нужно заниматься без энтузиазма.

Дом, сад, огород: в этот день можно заниматься любыми домашними делами. Хороший результат даст обрезка растений ради усиления роста побегов.

6 октября

Символ дня: орел

Характеристика: время духовных перевоплощений и трансформаций. Многие проблемы, которые застопорились, решатся как будто бы сами собой.

Бизнес и финансы: можно ожидать неожиданной прибыли в виде премии или повышении зарплаты.

Личная жизнь: необходимо пообщаться с родственниками старшего возраста — они смогут дать ценный совет.

Здоровье: внимания потребует зрение — нельзя допускать перенапряжение ни того, ни другого: не рекомендуется долго читать или работать за компьютером.

Уход за внешностью: уход за кожей лица и волосами лучше отложить на другой день.

Спорт: показаны занятия йогой.

Дом, сад, огород: замечательный день для уборки в саду и работы по дому.

7 октября

Символ дня: колесница

Характеристика: день благоприятен для занятий благотворительностью.

Бизнес и финансы: можно проводить деловые переговоры — партнеры охотно будут идти навстречу друг другу.

Личная жизнь: встреча с человеком из прошлого — одноклассником или однокурсником — можно попробовать второй раз войти в одну и ту же реку.

Здоровье: особого внимания потребует печень — необходимо исключить из рациона все, что может нанести ей вред: жирные продукты, чрезмерное употребление лекарств и алкоголь.

Уход за внешностью: показаны массаж и контрастный душ.

Спорт: допустимы упражнения любой степени сложности.

Дом, сад, огород: хороший день для домашних хлопот. Можно опрыскивать растения от болезней и вредителей.

8 октября

Символ дня: золотой ключик

Характеристика: день благоприятен для научной и интеллектуальной деятельности, творческих занятий, обучения и преподавания.

Бизнес и финансы: от деловых переговоров и торговых операций лучше отказаться — удачи и прибыли они не принесут.

Личная жизнь: не стоит лгать близкому человеку: правда, выйдя наружу, может разрушить отношения.

Здоровье: болезнь, начавшаяся в этот день, может затянуться надолго, поэтому при первых же симптомах, необходимо сразу же обратиться к врачу.

Уход за внешностью: от ухода за кожей лица и шеи лучше отказаться — необходимо дать ей отдохнуть.

Спорт: показаны интенсивные физические нагрузки.

Дом, сад, огород: растениям рекомендуется умеренный полив. Домашними делами рекомендуется заниматься по мере необходимости.

9 октября

Символ дня: крокодил

Характеристика: главное в этот день — сохранять душевное спокойствие и равновесие.

Бизнес и финансы: время не подходит для реализации новых проектов, пока рекомендуется довести до ума старые дела.

Личная жизнь: необходимо думать над каждым словом — неосторожные высказывания могут навредить отношениям с близкими людьми.

Здоровье: ослабленный иммунитет с большой долей вероятности может стать причиной как появления новых заболеваний, так и обострения старых — имеет смысл заняться его укреплением.

Уход за внешностью: от любых манипуляций с внешностью необходимо отказаться.

Спорт: физкультурой и спортом рекомендуется заниматься на свежем воздухе.

Дом, сад, огород: поливать садовые и комнатные растения рекомендуется умеренно. Хорошее время для уборки в доме.

10 октября

Символ дня: вулкан

Характеристика: удача ждет тех, чья профессия так или иначе связана с творчеством.

Бизнес и финансы: успешными обещают быть любые финансовые дела и проекты.

Личная жизнь: общаясь людьми, необходимо быть очень осторожными с шутками — юмор могут не оценить.

Здоровье: заболев, ни в коем случае нельзя заниматься самолечением, нужно немедленно обратиться за рекомендациями к врачу.

Уход за внешностью: любые манипуляции с волосами в это время плохо негативно скажутся как на внешнем виде, так и на здоровье.

Спорт: лучше всего подойдут йога и пилатес, желательно — на свежем воздухе.

Дом, сад, огород: можно заниматься любыми домашними делами. Можно заготавливать выращенную продукцию впрок.

11 октября

Символ дня: сосуды с живой и мертвой водой

Характеристика: пассивный день, который лучше всего подходит для отдыха и размышлений.

Бизнес и финансы: день больше подходит для продаж, чем покупок.

Личная жизнь: общение с любимым человеком может показаться скучным, поэтому важно помнить, что дело не в нем, а в звездах, которые, как говорится, так встали.

Здоровье: особого внимания потребуют уши — их необходимо беречь от простуды, поскольку лечение может затянуться надолго.

Уход за внешностью: стрижка и другие манипуляции с волосами на пользу внешности не пойдут.

Спорт: рекомендуются умеренные физические нагрузки.

Дом, сад, огород: пересаживая растения, соблюдайте осторожность — очень легко повредить корневую систему. Домашними делами нужно заниматься без энтузиазма — по мере необходимости.

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