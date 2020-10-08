Уплаченный за нарушение ПДД штраф не зафиксирован: что делать

Блокировка банковских карт, наложение ареста на автомобиль, двойной размер штрафа и пеня — только часть из целого перечня возможных неприятностей, которые ожидают водителей в случае, если они своевременно не оплатили взыскание за нарушение правил дорожного движения (ПДД). Но даже если они это сделали, то из-за возможных ошибок штраф не будет считаться погашенным, а перечисленные сюрпризы могут возникнуть в самый неподходящий момент. Как оказалось, с подобными ситуациями сталкиваются немало отечественных водителей, нарушивших ПДД. Что нужно знать и учитывать, чтобы уберечься от возможных неприятностей?

Новая практика воздействия на должников — блокировка карт, арест счетов и запрет выезда за границу

Наверняка каждый автомобилист хоть раз в жизни нарушал ПДД и нес за это административную ответственность (в большинстве случаев — платил штраф). Причем, если до недавних пор это было непосредственно связано с общением со стражами порядка, которые составляют протокол и выносят постановление (раньше — с гаишниками, а теперь с патрульными полицейскими), то сейчас водитель может схлопотать штраф, даже не пообщавшись с копом. Это стало возможным благодаря тому, что с конца прошлого года в Украине законодательно разрешили штрафовать за неправильную парковку без участия водителя автомобиля-нарушителя, а с начала нынешнего года еще и ввели систему автоматической фиксации нарушений ПДД. Все это существенно увеличило вероятность заполучить административное взыскание, а также не уложиться в отведенные законом сроки для своевременной оплаты штрафа. И в таком случае незадачливых водителей ждут крайне неприятные сюрпризы.

Дело в том, что с недавнего времени у нас в стране введена новая практика эффективного воздействия исполнительной службы на должников: блокировка банковских карт, арест счетов, подача автомобиля в розыск и запрет выезда за границу. Печально то, что не уложиться в отведенный для уплаты штрафа срок может даже законопослушный водитель, который вовремя оплатил штраф, но при этом допустил ошибку при введении реквизитов, неверно указал назначение платежа и т. п.

Операционные ошибки стоят водителям нервов и времени. Из-за сложного процесса оплаты и изменений в процедурах, особенностей работы финансовых учреждений и человеческого фактора деньги и время оказываются потраченными, но при этом штраф числится непогашенным. В результате человек обоснованно рассчитывает, что вопрос с административным взысканием закрыт, но тем не менее его дело передается патрульной полицией в исполнительную службу, которая сразу вводит ограничительные санкции. Узнать же об этом водитель может в самый неподходящий момент — когда не получается рассчитаться банковской карточкой либо на автомобиль накладывают арест и забирают его на штрафплощадку.

Как выяснилось, подобных примеров более чем достаточно. Об этом «ФАКТАМ» рассказал Денис Дмитров, основатель приложения, которое помогает украинским водителям упростить процесс проверки оплаты штрафов за нарушение правил дорожного движения. С помощью этого приложения в 2020 году было уплачено штрафов на сумму более 50 миллионов гривен, а само приложение скачали больше миллиона человек. «По данным нашего сервиса, около двух тысяч пользователей каждый месяц сталкиваются с блокировкой карточных счетов, конфискацией машин и другими санкциями. Несколько лет назад, когда мы только начали заниматься оптимизацией процесса уплаты штрафов за нарушения ПДД и создали приложение „Штрафы UA“, я придумал такую формулировку: оплачен — не значит погашен. На мой взгляд, она довольно точно отражает суть проблемы, с которой может столкнуться каждый водитель. После запуска сервиса оказалось, что практически каждый второй-третий штраф попадает в статус непогашенных», — говорит Денис Дмитров.

К примеру, только за прошлый год по данным Национальной полиции объем не оплаченных в срок штрафов составил 200 миллионов гривен. Это около 40 процентов от суммы всех выписанных взысканий за нарушения ПДД. Статистика свидетельствует о неурегулированности процесса оплаты просроченных штрафов. В итоге получается, что исполнительная система перегружена, возникают недопоступления в бюджет, а водителям светят дополнительные санкции, начиная от удвоения суммы взыскания, пени и заканчивая арестом имущества. Причина возникновения такой ситуации — отсутствие оперативного информирования автомобилистов и возможности оплачивать долги по открытым производствам.

«Предоставление доступа к базе Исполнительной службы Украины поможет значительно улучшить ситуацию»

«Водители, имеющие смартфоны с приложением для оплаты штрафов ПДД, могут узнать об открытии исполнительного производства. Но это лишь информация о наличии долга — без суммы, основания штрафа, реквизитов. Чтобы узнать больше, нужно подойти в местное отделение исполнительной службы, найти там в базе свое дело, сходить в банк для оплаты, а затем отметить погашение у инспектора. В период карантина эта процедура усложняется дополнительно. Более того, многие водители до сих пор не пользуются сервисами и оплачивают штрафы ПДД вручную — через банковские отделения, терминалы и т. д. По техническим причинам или из-за человеческого фактора нередко случаются ошибки, даже если оплата была своевременной. При этом у человека возникает долг, узнать о наличии которого можно лишь в тот момент, когда уже наложен арест на карточные счета или введены другие санкции за неуплату», — разъясняет основатель сервиса «Штрафы UA».

Денис Дмитров считает, что решить данную проблему можно достаточно легко, если оцифровать процедуру предоставления данных для оплаты исполнительного производства с помощью внешнего сервиса. Для этого нужно, чтобы Министерство юстиции Украины предоставило доступ к данным в базе исполнительной службы о виде нарушения, сумме штрафов и реквизитах.

«Предоставление доступа к базе Исполнительной службы Украины поможет значительно улучшить ситуацию с уплатой просроченных штрафов, а государству даст возможность получить дополнительных 638 миллионов гривен», — подытожил Денис Дмитров.

Во избежание подобных неприятностей основатель сервиса «Штрафы UA» советует водителям учитывать отечественные реалии и не быть пассивными, ограничиваясь лишь послушной уплатой штрафа любым удобным для них способом. После этого Денис Дмитров настоятельно рекомендует через три-четыре дня убедиться в том, что штраф погашен — то есть проверить, что информация об оплате появилась в патрульной полиции. Если этого не произошло — предъявить стражам порядка квитанции об оплате или же выяснить причину непогашения штрафа. И осуществить все эти процедуры до установленного законом срока добровольной оплаты штрафов, пока дело не передано в исполнительную службу. Напоминаем, что на это отведено 15 дней с момента вынесения постановления или вручения так называемого письма счастья (при автоматической фиксации нарушения ПДД). Также не стоит забывать о приятном бонусе, заложенном в действующем законодательстве: при оплате штрафа, вынесенного с помощью системы автофиксации, в десятидневный срок действует скидка — он считается погашенным при внесении 50 процентов общей суммы штрафа.

Как сообщали ранее «ФАКТЫ», в водительских удостоверениях украинцев будут указывать согласие на посмертное донорство. Тем временем на автомобили запретили устанавливать 3D-номера, нарушителям грозит штраф.

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