Стало известно, кто заменит Вакарчука в Раде

Вместо экс-лидера партии «Голос» Святослава Вакарчука, который сложил депутатский мандат, в Верховную Раду попадет украинский актер и режиссер Андрей Шараскин.

Об этом «Украинской правде» сообщила пресс-секретарь «Голоса» Ярема Дух.

По ее словам, Алина Свидерская, которая должна была занять место Вакарчука, приняла решение оставаться в команде «Голоса», но не заходить в Раду. 8 октября истек последний день, когда она должна подать документы в ЦИК.

Свидерская в избирательном списке партии находится под 19 номером, а Шараскин — под 20.

Андрей Шараскин родился 20 сентября 1977 года. Окончил Киевский театральный институт им. Карпенко-Карого, является руководителем ООО «Театральная компания Андрея Шараскина». Живет в Тернополе.

Он воевал в АТО — вместе с другими киборгами защищал Донецкий аэропорт, руководил боевой ротой «Правого сектора». Получил позывной «Богема».

Как писали «ФАКТЫ», Святослав Вакарчук продолжает заниматься творчеством. В августе он порадовал поклонников новой песней. Группа «Океан Эльзы» выпустила сингл «Коли ми станем собою» из будущего альбома группы, над которым сейчас работают музыканты.

Фото facebook.com/AndriySharaskin

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