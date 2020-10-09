Киевляне могут дистанционно обновить данные о жильцах квартиры: как это сделать
Чтобы начисления за коммунальные услуги были корректными, киевлянам следует вовремя обновить сведения о количестве зарегистрированных в жилище человек. Актуализировать данные можно теперь дистанционно. В Центре коммунального сервиса (ЦКС) предлагают воспользоваться одним из удобных способов:
- с помощью онлайн-сервіса «Дистанционное обслуживание»;
- через мессенджер в Facebook;
- с помощью Skype;
- по телефону call-центра: (044) 247−40−40.
После поступления данных их проверят и в течение месяца (или не позднее 10-го числа следующего месяца) изменят количество зарегистрированных жильцов в соответствии с предоставленной информацией.
Расчеты за вывоз бытовых отходов, за централизованное горячее водообеспечение, холодное водоснабжение и водоотведение производятся на основании количества зарегистрированных в квартире жильцов (и при отсуствии квартирных счетчиков воды).
В условиях карантина в ЦКС также можно дистанционно поставить счетчики на абонентский учет и актуализировать информацию об их поверке. Достаточно отослать скан-копии документов, указав адрес потребителя через мессенджер на странице ЦКС в Facebook либо с помощью Skype.
Чтобы уладить вопрос с отображением корректных номеров счетчиков, нужно отослать фото актов опломбирования приборов учета и паспортов (или свидетельств о поверке), а также счетчиков с показателями на текущую дату.
Чтобы установить счетчики после замены, поставить их на абонентский учет необходимо отправить:
- фото актов демонтажа предыдущих и монтажа новых приборов;
- скан-копии или фото паспортов новых счетчиков;
- фото актов опломбирования и фото счетчиков.
После поверки счетчиков следует предоставить:
- фото свидетельства о прохождении поверки;
- скан-копии актов демонтажа и монтажа приборов учета, а также актов опломбирования и распломбирования (если для поверки пришлось снимать считчик);
- фото счетчиков на дату отправления документов.
Для корректных начислений счетчики обязательно должны быть опломбированными исполнителем услуг («Киевтеплоэнерго», если это касается отопления и горячей воды, и «Киевводоканал» — холодной воды). Если в процессе актуализации окажется, что счетчики не опломбированы, специалист ЦКС создает заявку на установку постоянной пломбы. Заказать самостоятельно услугу по опломбированию или распломбированию приборов учета можно:
- на сайте ЦКС в разделе «Дистанционное обслуживание»;
- по телефону (044) 247−40−40.
После обновления всей информации следует ежемесячно передавать показания квартирных счетчиков любым из способов:
- через личный кабинет на сайте ЦКС (пошаговая инструкция — https://youtu.be/U-ZmUUA1Qv8);
- по телефону call-центра — (044)247−40−40 по будням с 8:00 до 20:00;
- по номерам для тех потребителей, чьи телефоны по техническим причинам нельзя перевести в тональный режим: 591−16−26, 591−21−12, 591−21−25, 591−21−28, 591−16−41, 591−21−15, 591−16−21, 591−16−24, 591−16−29, 591−56−02 (показания по графику: пн-чт — с 9:00 до 18:00, пт — с 9:00 до 16:30);
- с мобильного по бесплатному телефону 0 800 404 407 (по будням с 9:00 до 18:00);
- через ящики для передачи показаний (адреса в каждом районе по ссылке;
Напомним, если потребители установили в своей квартире бойлер, то каждый месяц все равно нужно передавать показания счетчика горячей воды, даже тогда, когда цифры не меняются.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что киевлян будут учить оплачивать коммуналку онлайн
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»167
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter