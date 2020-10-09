Киевляне могут дистанционно обновить данные о жильцах квартиры: как это сделать

Чтобы начисления за коммунальные услуги были корректными, киевлянам следует вовремя обновить сведения о количестве зарегистрированных в жилище человек. Актуализировать данные можно теперь дистанционно. В Центре коммунального сервиса (ЦКС) предлагают воспользоваться одним из удобных способов:

с помощью онлайн-сервіса «Дистанционное обслуживание»;

через мессенджер в Facebook;

с помощью Skype;

по телефону call-центра: (044) 247−40−40.

После поступления данных их проверят и в течение месяца (или не позднее 10-го числа следующего месяца) изменят количество зарегистрированных жильцов в соответствии с предоставленной информацией.

Расчеты за вывоз бытовых отходов, за централизованное горячее водообеспечение, холодное водоснабжение и водоотведение производятся на основании количества зарегистрированных в квартире жильцов (и при отсуствии квартирных счетчиков воды).

В условиях карантина в ЦКС также можно дистанционно поставить счетчики на абонентский учет и актуализировать информацию об их поверке. Достаточно отослать скан-копии документов, указав адрес потребителя через мессенджер на странице ЦКС в Facebook либо с помощью Skype.



Чтобы уладить вопрос с отображением корректных номеров счетчиков, нужно отослать фото актов опломбирования приборов учета и паспортов (или свидетельств о поверке), а также счетчиков с показателями на текущую дату.

Чтобы установить счетчики после замены, поставить их на абонентский учет необходимо отправить:

фото актов демонтажа предыдущих и монтажа новых приборов;

скан-копии или фото паспортов новых счетчиков;

фото актов опломбирования и фото счетчиков.

После поверки счетчиков следует предоставить:

фото свидетельства о прохождении поверки;

скан-копии актов демонтажа и монтажа приборов учета, а также актов опломбирования и распломбирования (если для поверки пришлось снимать считчик);

фото счетчиков на дату отправления документов.

Для корректных начислений счетчики обязательно должны быть опломбированными исполнителем услуг («Киевтеплоэнерго», если это касается отопления и горячей воды, и «Киевводоканал» — холодной воды). Если в процессе актуализации окажется, что счетчики не опломбированы, специалист ЦКС создает заявку на установку постоянной пломбы. Заказать самостоятельно услугу по опломбированию или распломбированию приборов учета можно:

на сайте ЦКС в разделе «Дистанционное обслуживание»;

по телефону (044) 247−40−40.

После обновления всей информации следует ежемесячно передавать показания квартирных счетчиков любым из способов:

через личный кабинет на сайте ЦКС (пошаговая инструкция — https://youtu.be/U-ZmUUA1Qv8);

по телефону call-центра — (044)247−40−40 по будням с 8:00 до 20:00;

по номерам для тех потребителей, чьи телефоны по техническим причинам нельзя перевести в тональный режим: 591−16−26, 591−21−12, 591−21−25, 591−21−28, 591−16−41, 591−21−15, 591−16−21, 591−16−24, 591−16−29, 591−56−02 (показания по графику: пн-чт — с 9:00 до 18:00, пт — с 9:00 до 16:30);

с мобильного по бесплатному телефону 0 800 404 407 (по будням с 9:00 до 18:00);

через ящики для передачи показаний (адреса в каждом районе по ссылке;

Напомним, если потребители установили в своей квартире бойлер, то каждый месяц все равно нужно передавать показания счетчика горячей воды, даже тогда, когда цифры не меняются.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что киевлян будут учить оплачивать коммуналку онлайн



Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

167

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter