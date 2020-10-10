Место Вакарчука в Раде займет "киборг", — решение ЦИК

Украинский актер и режиссер Андрей Шараскин, который также является одним из «киборгов» Донецкого аэропорта с позывным «Богема», станет народным депутатом по спискам партии «Голос» вместо Святослава Вакарчука. Соответствующее решение приняла Центральная избирательная комиссия на заседании 10 октября, сообщила пресс-служба ЦИК.

Как стало известно, 8 октября истек последний день, когда должна была подать свои документы в ЦИК Алина Свидерская, имя которой значилось в избирательном списке партии под № 19. Однако документы от нее так и не поступили, поэтому депутатом (после принесения присяги) станет Шараскин.

Андрей Шараскин родился 20 сентября 1977 года, проживает в Тернополе и возглавляет ООО «Театральная компания Андрея Шараскина». Воевать на Донбасс он отправился во главе одной из боевых рот «Правого сектора».

Напомним, сам Вакарчук в сентябре попал в список украинцев, в отношении которых Кремль ввел персональные санкции.

43

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter