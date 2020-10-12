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Политика

Зеленский пожаловался на Порошенко

10:04 12 октября 2020
Зеленский

В интервью британскому журналисту Стивену Сакуру президент Украины Владимир Зеленский, заявивший, что не потерял доверия своих избирателей, сказал, что информационные атаки на него через СМИ устраивает Петр Порошенко.

По мнению Зеленского, он делает все на благо Украины, а обвинения в том, что на должности назначаются люди из бывшей команды Януковича разгоняют подконтрольные телеканалы пятого президента-олигарха.

О Порошенко Зеленский сказал, что тому до сих пор кажется, что он президент.

«Он финансирует различные средства массовой информации, владеет ими. Есть у него СМИ, которыми он не обладает. Он не может успокоиться, что он не президент. Вот и все. Все, что происходит, связано именно с этим вопросом», — уточнил Зеленский.

Напомним, согласно последнему соцопросу, рейтинг доверия президенту Зеленскому стремительно падает. Ему полностью доверяют немного более 13 процентов украинцев, а полностью не доверяют 27,5 процентов.

Фото BBC News Україна

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