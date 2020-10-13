«У каждой пары бывает непонимание»: Александра Кучеренко о жизни с Дмитрием Комаровым

Обладательница титула «Мисс-Украина 2016», супруга известного путешественника Дмитрия Комарова Александра Кучеренко стала ведущей авторской рубрики в утреннем шоу канала ICTV. Именитые гости ее проекта за три минуты должны ответить на 33 вопроса, которые не всегда могут показаться «удобными» для собеседника. Саша, журналистка по образованию, говорит, что в этой профессии у нее большие амбиции. Свое будущее она связывает с телевидением. Кстати, именно благодаря ему три года назад она встретилась со своим супругом. Как бывшая танцовщица Александра была партнершей Дмитрия Комарова в проекте «Танці з зірками». В прошлом году влюбленные тайно обвенчались в столице Израиля, а годовщину свадьбы отметили уже дома, в Киеве, на карантине. В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Александра рассказала о подарке для супруга, своем режиме питания и кулинарных пристрастиях.

«На карантине отметили годовщину: устроили домашнюю вечеринку в индийском стиле»

— Саша, наверное, так долго с мужем вместе вы не оставались!

— Это правда, карантин наконец дал нам с Димой возможность провести больше времени вместе! Мы много общались, вечерами смотрели фильмы, готовили романтические ужины. Это же наш первый семейный год. Кстати, на карантине отметили нашу годовщину: устроили домашнюю вечеринку в индийском стиле. На самом деле Дима и я занимались каждый своими делами — бывало так, что за весь день дома мы пересекались только на кухне. Дима как раз готовил китайский сезон «Мира наизнанку». Я продолжала работать дистанционно: сдавала магистерскую сессию в Zoom, проходила онлайн-курсы по испанскому и английскому и проводила марафон прямых эфиров по профориентации детей-сирот и подростков, развивая проект «Наставничество».

— Занимались кулинарией?

— Конечно! У меня наконец появилось время на новые кулинарные эксперименты. Пока муж был дома, хотелось чаще радовать его особенными блюдами. Осваивала китайскую, японскую, тайскую и, конечно, традиционную украинскую кухню.

— Многие во время карантина не удержались и набрали лишний вес…

— Почему-то во время самоизоляции многие поставили знак «равно» между «карантин» и «еда». Я не набрала лишний вес, потому что не переедала. Утром всегда готовлю здоровый завтрак: овсянка, творог с ягодами, омлет или авокадо-тост. На обед — овощи с рыбой или мясом. Кстати, могу позволить себе и сладкое. А вот на ночь никогда не наедаюсь.

— Просто спортивная закалка!

— На самом деле рецепт поддержания хорошей физической формы достаточно прост. Слежу за своим здоровьем, питанием, сном и веду спортивный образ жизни. Пока фитнес-клубы были закрыты из-за жесткого карантина, я разработала для себя систему упражнений с фитнес-резинками и проводила тренировки дома. Теперь возобновила походы в бассейн и тренажерный зал. К тому же продолжала работать над танцевальным шоу-номером, который скоро смогу представить. Но самое главное — занимаюсь работой, которая приносит мне удовольствие. Это очень важно для хорошего внешнего вида и самочувствия. Чтобы хорошо выглядеть в кадре, я сама себе подбираю образы и наряды. И если в «Звездном спорте» мой дресс-код — женственные платья, то в «33 за 3» — стильные костюмы.

— Некоторые пары, увы, не вынесли испытания карантином и слишком тесного общения друг с другом.

— Я полагаю, что тратить ценное время, которое можно приятно провести вместе, на конфликты, разборки и обиды — это просто нелепо. Конечно, у каждой пары бывают ситуации недопонимания. Но здесь важно не накапливать в себе негатив, а решить проблему вместе, выслушав и приняв мнения друг друга. В конце концов, тесное общение — это же не испытание, а удовольствие для двух любящих людей. По крайней мере так у нас с Димой.

— Кстати, о чем бы вы спросили в своем проекте «33 на 3» собственного мужа?

— «Скучаешь ли ты по мне в экспедициях?» Но на самом деле ответ на этот вопрос я знаю, как и на большинство других. Поэтому будет нечестно притворяться перед зрителями, что мы не готовились к интервью вместе с Димой весь вечер (смеется. — Авт.).

«В моих вопросах часто есть колкий подтекст»

— С кем из ваших звездных героев было сложнее всего договориться?

— На самом деле с некоторыми из них я уже была знакома раньше, поэтому никаких сложностей. Мне нравится, что герои приходят ко мне на съемку в хорошем настроении и, что важно, в таком же хорошем и уходят. Формат проекта — 33 вопроса за три минуты — позволяет мне, не стесняясь, спрашивать звезду обо всем! Знаете, мне нравится быть по другую сторону камеры, когда не я отвечаю на вопросы журналистов, а сама задаю их.

— Значит, никаких провокаций?

— Я никогда не формулирую вопрос так, чтобы он звучал напрямую обидно, иначе герой напряжется и закроется. Но в моих вопросах часто есть колкий подтекст. Тут уже дело за самим героем и его умением красиво «вырулить» из любой ситуации. Знаете, «33 за 3» — это как игра. Никто никого не хочет обидеть, но у каждого есть желание победить. И вот моя победа в том, чтобы услышать от звезды ответ, которого никто не ожидает. Ведь на раздумывание есть всего три минуты! Это, поверьте, подбадривает и не дает возможности долго размышлять.

— Андре Тан вам признался, что не разрешает жене носить вещи не его бренда!

— Я была очень удивлена этому! Конечно, самые неудобные для каждого героя вопросы — о деньгах и личной жизни. Никто не хочет раскрывать подробности своих романтических отношений, называть конкретные суммы гонораров или взяток, описывать имущество. Но все зависит от того, как подаешь вопрос. Скажем, я просила выбрать: «Bentley или Porsche?», «Вы миллионер или миллиардер?». И герою приходилось раскрываться. Сергей Притула назвал свой самый высокий гонорар, который получил за проведение корпоратива. Женя Кошевой признался, что не хочет, чтобы его дочери выросли «мажорками». Но я бы никогда не стала задавать вопрос, который может травмировать героя. Сама не люблю бестактность. Поэтому, когда человек дает мне понять, что не желает продолжать тему, я ее оставляю.

— В программе «Звездный спорт», которую вы тоже ведете, есть похожая рубрика.

— Да, известные спортсмены отвечают на 10 острых вопросов за одну минуту. И при этом они должны беспрерывно выполнять какое-то спортивное задание — прыгать на скакалке, отжиматься или набивать мяч. На самом деле объединять умственную и физическую деятельность непросто, поэтому ответы часто очень смешные. Эта спортивная рубрика действительно чем-то похожа на «33 за 3», в ней тоже присутствует спортивный азарт. Кстати, несколько лет назад в «Утро в большом городе» был проект, который назывался «55 за 5». Так что рубрика вернулась в новом, усовершенствованном виде.

— Известно, что в прошлом году на день рождения супруга вы подарили Дмитрию полет на воздушном шаре.

— Видите, какой это запоминающийся подарок! В прошлом году день рождения Димы мы отмечали в Берлине и там устроили полет на воздушном шаре и ужин в ресторане на высоте. Но в этом году его день рождения пришелся на карантин и дальнего путешествия не получилось. Мы отпраздновали его в Одессе. Кстати, это была наша первая поездка после карантина. Поэтому билеты на самолет стали для Димы особенно ценным подарком. Мы любим дарить друг другу неожиданные эмоции, приглашая в новое приключение!

— Вы чувствуете разницу в возрасте?

— А сколько у нас лет разница? (смеется. — Авт.). Она вообще есть? Знаете, чем больше времени проводишь с человеком, тем больше свыкаешься с его характером, привычками, предпочтениями. В том числе перестаешь замечать любую разницу и просто становишься с ним одним целым.

Ранее супруги рассказывали в интервью, что у них похожие интересы и они понимают друг друга даже без слов. Саша называет Диму главой семьи и говорит, что мечтает о троих детях.

661

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter