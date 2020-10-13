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Политика

Нашумевшую инициативу Зеленского по опросу разъяснили в ОПУ

13:22 13 октября 2020
Зеленский

После анонса «пяти вопросов Зеленского», которые поставят перед украинцами в день голосования на местных выборах 25 октября, в Офисе президента пояснили, что у опроса «не будет прямых юридических последствий».

«Потребность в этой форме непосредственной демократии обусловлена тем, что содержание политики в государстве должен определять народ, а не только те, кто имеет достаточно медийного влияния и денег, чтобы манипулировать в своих личных интересах впечатлением от общественного мнения. 25 октября мы узнаем о том, что на самом деле думает народ», — говорится в заявлении, размещенном на сайте президента.

У Зеленского видят «ключевые риски» в том, что в Украине наработкой «как вопросов стратегического значения, так и ответов на них», долгие годы занимался «узкий круг так называемых профессиональных политиков». Таким образом, «государство не всегда могло и хотело услышать своих граждан и понять первичные потребности общества».

Теперь же в планах — «открыть в Украине двери для настоящей демократии», когда «общество самостоятельно определяет свои базовые ожидания и получает прямые инструменты для воплощения этих ожиданий в повседневную жизнь».

В этом контексте в Офисе президента напомнили о проекте закона о всеукраинском референдуме, который «уже на пути к принятию депутатами».

Напомним, что со среды, 14 октября, ожидается обнародование первого из пяти вопросов, о которых говорил президент. О других расскажут в течение следующих четырех дней — по одному вопросу в день.

Фото с сайта президента Украины.

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