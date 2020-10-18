«Мне поведали драматичную историю, почему Зеленский решил проводить опрос», — Юрий Бутусов

Известный журналист Юрий Бутусов считает проведение опроса 25 октября, которое анонсировал президент Зеленский, незаконной агитацией и обманом украинцев

«Вчера после эфира у Савика Шустера мы пообщались в студии с некоторыми людьми, очень близкими к «слугам народа», оф-рекордз, и мне поведали (при свидетелях), драматичную историю, почему Владимир Зеленский решил проводить «опрос на избирательных участках» и кто будет оплачивать опрос по официальной версии. Логика развития ситуации была следующая:

1. У Зеленского в начале октября прошло совещание по результатам выборов и как основная угроза было озвучено три проблемы:

а) падение рейтинга партии из-за критики в обществе и СМИ;

б) переток электората на юго-востоке к ОПЗЖ и Шарию;

в) низкая явка аполитичных людей по всей стране, тех, кто голосует не ради идеологии, а ходит на выборы, если им объяснить как-то значимость и смысл местных выборов.

2. Пригласили Баканова, СБУ и других силовиков, чтобы выяснить, как именно можно повлиять на пророссийские телеканалы, которые контролирует в Украине фактически Путин, финансируя своего кума Медведчука. Оказалось, что никто из силовиков не может что-то сделать с холдингом Путина-Медведчука без политических решений и без политических последствий. То есть результатом уголовных дел по финансированию телеканалов и партии ОПЗЖ и Шария станут проблемы в отношениях с Кремлем, и это все приведет к срыву «договорняка» между Путиным и Зеленским по фактическому признанию оккупации на Донбассе. В общем, вариант с силовиками отпал.

3. Президент обещал в 2019-м принять закон о народовластии, который разрешал проведение референдумов и опросов. Закон принят в первом чтении в июне 2020-го и Зеленский обратился к председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову и к руководству фракции, чтобы принять закон о народовластии в октябре полностью и сразу провести законный опрос. Но Разумков и депутаты объяснили, что законопроект содержит множество рисков и требует длительной доработки, процедуры в комитете, его нельзя принять в турборежиме, во фракции уже нет голосов, чтобы принимать законы только по отмашке ОП. Это еще более ухудшило отношение президента к Разумкову. В общем, вариант с Верховной Радой отпал.

4. Президент пригласил Олега Диденко, главу Центризбиркома, чтобы ЦИК принял постановление о проведении опроса в день выборов. Однако Диденко показал избирательный кодекс, которому опрос противоречит, и сказал, что не имеет полномочий для принятия таких постановлений, иначе это будет незаконная агитация в день тишины. В общем, вариант с Центризбиркомом отпал.

5. В общем, в итоге, Зеленский в итоге сказал: «Я знал, что вы мне все скажете, что это невозможно», и пошел записывать ролик. Решили все делать силами главы ОП Андрея Ермака и его пиар-службы. Пять вопросов для опроса не огласили сразу не ради интриги, а просто потому что их не подготовили, и запись обращения состоялась буквально с листа. Свободная экономическая зона — это для привлечения электората на Востоке. Пожизненное заключение за коррупцию и сокращение числа депутатов — это для всех, кто не любит власть, чтобы по-прежнему считали «слуг» контрсистемной партией. Каннабис — это для молодежи. Будапештский меморандум — это просто для баланса, чтобы понимали, что в опросе есть серьезные государственные темы.

6. Как будет организован опрос? Зеленский объявил: «25 октября на избирательных участках ты сможешь дать ответ на 5 вопросов». Но как это сделать с правовой точки зрения, как получить допуск на участок, условия для работы? Зеленский никак не объяснил, какой статус организаторов опроса, кто даст им стол на участке и право работать, кто даст им доступ к данным госреестра избирателей. Организацией опроса на самом деле никто серьезно не занимается, что-то решили придумать за неделю. Это чисто пиар-технология, которая должна жить только ради увеличения явки электората «слуг», а потом по всем вопросам президент получит пять «да». В стране 32166 избирательных участков, чтобы провести опрос на каждом из них надо даже для символического присутствия хотя бы 2−4 человека. То есть от 65 до 130 тысяч человек! Поэтому никто не собирается, на самом деле, на каждом участке ставить людей и проводить опрос по-настоящему. Опрос заранее запланирован так, чтобы результаты можно было объявить любые. Опрос собираются сымитировать, показать репортажи. О том, что это незаконная агитация и обман граждан никто не задумывается. Думать над решением этой проблемы решили после выборов, когда «слуги» получат требуемый результат, который их ЦИК не отменит.

7. Кто будет финансировать президентский опрос? Частные лица не могут — это коррупция. Партия «Слуга народа» не может — это незаконная агитация. На данный момент решили, что финансировать опрос будет из своих средств лично президент Зеленский. О том, как это будет оформлено и какой закон нарушит президент лично, оплачивая свой незаконный опрос в день голосования, ОП не придумала. А ведь Зеленского можно будет поймать на том, куда пошли его деньги, кто организатор, какие люди и сколько денег получили — то есть готовое коррупционное дело. Думать над решением этой проблемы решили после выборов, когда «слуги» получат требуемый результат, который их ЦИК не отменит.

Что сказать в ответ на эту логику? Опрос на участке, как сказал Зеленский, возможен только, если президент постарается «нагнуть» Центризбирком, и постарается продавить идею опроса на каждом участке, как он и обещал, вероятно с помощью «корреспондентов» и наблюдателей. Разумеется, эти мысли у президента надо отбить сразу. На своем участке сделаю все возможное, чтобы сорвать в день голосования попытку нарушить закон и проводить незаконную агитацию под видом опроса. Если сорвать опрос на одном участке, то манипуляции «слуг» будут работать против них. Для этого надо сразу, как только на участке опрос попытаются сымитировать на избирательных участках, как это заявил президент, или около избирательных участков — вызывать полицию и сообщать о нарушениях в день тишины наблюдателям. А также не позволить организаторам опроса обманывать граждан. Именно это я и собираюсь сделать на своем избирательном участке", — пишет Бутусов в Facebook.

Напомним, по мнению директора Института мировой политики Евгения Магды, назначая всенародный опрос, Зеленский вышел за пределы своих полномочий. А журналист Сергей Гармаш считает вопрос о свободной экономической зоне на Донбассе провокационным и манипулятивным, который обязательно запутает избирателя.

Фото из соцсети Бутусова

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