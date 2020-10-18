«Только что пережил жгучий стыд за наш с вами Киев», — Александр Швец

Пытаясь избавиться от пробок на улицах Киева, власти столицы применяют драконовские меры по отношению к водителям. Вот только проблему таким способом не решить. Об этом предупреждает главный редактор газеты «ФАКТЫ» Александр Швец

«Только что пережил жгучий стыд за наш с вами Киев… Решили посетить Музей истории на улице Владимирской, рядом с Андреевской церковью… Время было раннее, поэтому искать свободное место для машины долго не пришлось. Свой «Мерседес» 2010-го года выпуска я поставил не на пешеходном переходе, не на проезжей части и тем более не на пути проезда аварийной техники. Сам ведь очень нервничаю, когда вижу, как, например, возле Ботанического сада на Печерске водители бросают автомобили просто посреди дороги, совсем не думая о том, что по этой дороге другие машины вообще-то обычно ездят.

Выйдя из музея через 22 минуты (выставка оказалась очень интересной, но не очень большой), машины своей я не обнаружил. На ее месте стояли две другие иномарки, одна из которых передними колесами находилась на пешеходном переходе, и их никто не трогал. Несколько часов поиска вывезенной эвакуатором машины и 1835 гривен штрафа показались детским лепетом на фоне унижения, пережитого за это время.

Дело-то ведь, в принципе, правильное — освободить киевские улицы от машин, припаркованных где попало. Только в цивилизованных странах прежде, чем вводить драконовские методы эвакуации всех подряд (!) автомобилей, формально припаркованных не по правилам, сначала обычно создают достаточное количество парковочных мест. В центре Вены, Лондона, Берлина или Амстердама вы без труда обнаружите светящиеся зеленым светом сотни, если не тысячи, предложений о свободной парковке. А в Киеве, если в радиусе 10 километров от центра вы насчитаете хотя бы 200−300 официальных парковочных мест, то это будет уже просто невероятно.

Брать с владельцев автомобилей ежегодный сбор на ремонт дорог, которые находятся в плачевном состоянии, и не ремонтировать их годами — это уже стало нормой. Брать с них же налог при покупке машин, продаже машин, ремонте, заправке и т. д. — это тоже в порядке вещей. А гонять их, как собак нерезаных, с помощью падких на удачу эвакуаторов, как будто специально для этого не создавая в городе достаточного количества парковочных мест, — это вообще святое дело для организаторов бизнеса, зарабатывающих сотни миллионов в личный карман…

Решить проблему может только изменение системы. На цивилизованную. На немецкую или бельгийскую. Но, глядя на то, что происходит в последнее время у нас в стране, в это как-то слабо верится. То есть практически не верится никак", — признает Александр Швец.

Фото Александр Швец/Facebook

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