Бензин на автозаправках резко подорожал: как изменятся цены в течение недели

Похоже, что после длительной стабильности на топливном рынке цены на заправках начали расти. В частности, сеть АЗС группы «Приват» вечером 19 октября повысила цены на бензин и дизельное топливо на 1 гривню. Так, литр дизтоплива и бензина марки А-95 в сетях «Укрнафта», «Авиас», ANP и прочих (всего 1 540 станций) подорожал с 21 до 22 гривен, а бензин А-92 — с 20 до 21 гривни. Наблюдается рост цен и на некоторых заправках нижнего ценового сегмента. Всего за сутки, с понедельника, 19 октября, в среднем по стране литр бензина А- 95 подорожал на 43 копейки, дизтоплива — на 42 копейки, а сжиженного газа — на 7 копеек. По состоянию на 20 октября стоимость бензина А-95 в среднем по Украине составляет 23,47 грн за литр, дизтоплива — 22,85 грн, сжиженного газа — 12,37 грн. Однако уже вскоре автомобилистов может ожидать еще один сюрприз. Причем для владельцев машин с исключительно бензиновым двигателем он может стать приятным, а вот водителям, чьи автомобили оборудованы газовыми установками, нововведения явно не понравятся.

Дефицит внутреннего спроса на автогаз можно удовлетворить только за счет импорта из России и Беларуси

На днях Министерство энергетики Украины одобрило, со своими замечаниями, проект Закона № 4098 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно сбалансированности ставок акцизного налога на топливо», который предусматривает унификацию ставок акцизов на все моторные топлива на уровне 139 евро за тысячу литров. В министерстве отмечают, что чрезмерная налоговая нагрузка на бензин и, наоборот, налоговые преференции для продавцов сжиженного газа сформировали структуру потребления топлива, которая негативно влияет на отечественную нефтегазопереработку. При этом дефицит внутреннего спроса на автогаз можно удовлетворить только за счет импорта из России и Беларуси.

«С учетом возможностей и структуры отечественной экономики снижение потребления сжиженного газа — вполне оправданный шаг, поскольку перспективы существенного наращивания объемов производства сжиженного газа в Украине пока незначительны. При емкости рынка сжиженного газа около 1,9 млн тонн отечественные производители по итогам 2019 года обеспечивают лишь 23% такого потребления», — говорится в разъяснении Министерство энергетики Украины.

Между тем, согласно выводам чиновников министерства, значительно менять акцизный налог нецелесообразно, поскольку это повлияет на уровень цен социально значимых товаров и опосредованно негативным образом отразится практически на всех сферах экономики.

«В течение последних пяти лет бензины перестали быть основным видом топлива для физических лиц, реальные доходы которых уменьшились и которые пытались уменьшить свои расходы на горючее», — отмечают в министерстве.

При этом в Минэнерго признают, что использование сжиженного газа в качестве моторного топлива привело к оптимизации транспортных расходов и улучшению благосостояния населения.

«В ближайшую неделю литр бензина подорожает на сумму от 50 копеек до 1 гривни»

Давайте выясним, что же происходит на отечественном топливном рынке и чего ожидать миллионам автовладельцев в ближайшее время. Об этом «ФАКТАМ» рассказал директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн.

— С чем связано начавшееся подорожание бензина и дизтоплива?

— На самом деле какого-то существенного роста цен пока нет. Хотя подорожания горючего все ждали еще в августе. Ведь цены на заправках почти не изменились с конца апреля. Это рекорд. Я не припомню периода, чтобы розничные цены оставались стабильными так долго. Если быть точным, то, например, заправочная сеть группы «Приват» последний раз заметно меняла цены на бензин 29 апреля. Да, были корректировки стоимости горючего и в июне, и в июле, но они были незначительными. Уже в августе назревал вопрос повышения розничных цен, причем я говорю обо всех сетях АЗС. Ведь с момента последних существенных корректировок на АЗС цены на нефть выросли в три раза, а стоимость нефтепродуктов в украинских розничных сетях почти не изменилась.

Это привело к тому, что, согласно нашему анализу «чистых» цен в Европе и в Украине, без учета налогов и торговой наценки, в нашей стране уже три месяца самая низкая стоимость бензина и дизтоплива. Уточню, что в анализе учитываются десять стран европейского региона. Это притом что все эти страны покупают горючее из одних и тех же источников, по одинаковым мировым ценам. Но из-за низкой торговой наценки мы на своих заправках имеем минимальную стоимость горючего не только в Европе, но и на просторах бывшего Советского Союза. Сейчас розничные цены в Украине даже ниже, чем в России и Беларуси.

И вот один из крупнейших игроков на отечественном топливном рынке начал поднимать цены. Почему он так задержался? Потому что снабжение сети группы «Приват» идет с Кременчугского нефтеперерабатывающего завода, имеющего свою специфику работы. Это переработка нефти, а значит, технологический цикл намного длиннее. То есть, условно говоря, сейчас они получают продукт из нефти, которую закупили в августе, а в августе, соответственно, нефть перерабатывали ту, которую приобрели в июне.

НПЗ закупил довольно много нефти еще в период низких цен, весной, когда они упали до 15−17 долларов за баррель. Завод закупал большие партии. И их «растягивали» все лето. И вот сейчас, я так понимаю, запасы этого дешевого сырья истощились и произошла корректировка цен.

Естественно, если крупнейший игрок меняет цены, то рынок это тоже продублирует. Не знаю, полностью ли, зеркально ли, но в основном да. В ближайшие дни «подтянутся» сети так называемых дискаунтеров, то есть заправки, торгующие в нижнем ценовом диапазоне. Во вторую очередь, в течение недели, подкорректируют свои цены и те сети заправок, которые работают в верхнем ценовом диапазоне.

— И насколько могут повыситься цены?

— Я думаю, что в ближайшую неделю литр бензина в среднем по рынку подорожает на 50 копеек — 1 гривню. Скорее всего, дискаунтеры полностью продублируют тактику «Привата», а премиальные сети могут ограничиться повышением цены на 50 копеек за литр. Хотя не исключаю вариант, когда премиальные сети вообще могут оставить свои цены без изменений, потому что отрыв их цен и так достаточно велик, — 4−5 гривен на литре.

«Цена литра бензина упадет примерно на 4 гривни, а стоимость сжиженного газа повысится на 2−3 гривни»

— А теперь переходим к акцизам. Насколько оправданно введение именно унифицированной ставки? Ведь каждый вид топлива имеет свои технические и энергетические особенности.

— Скажем так, это действительно достаточно необычное предложение — уравнять все акцизы. И в этом плане нет прецедентов не только в Европе, но и в мире. Но, с другой стороны, мы не знаем и прецедентов такого искривления рынка потребления моторных топлив, какое сейчас есть в Украине: повышенная доля сжиженного газа на топливном рынке страны, которая уже превысила в розничной сети 33%, то есть треть, и продолжает расти. В других странах наибольшая доля газа на внутреннем рынке составляет 12−14%.

И чтобы исправить эту ситуацию, абсолютно нетипичную, безусловно, нужен какой-то нестандартный ход. Этот ход и есть унификация ставок акциза. Он неплохой — в том плане, что никакой трагедии не будет в случае его применения. Скажем так, газ все равно останется дешевле, чем бензин. Да, он, наверное, будет уже не так интересен для тех, кто еще не поставил газобаллонное оборудование на свои автомобили. Сроки окупаемости такой модернизации увеличатся. Но цена автогаза останется выгодной для тех, кто много ездит, у кого большие пробеги. То есть срок окупаемости будет не три-четыре месяца, как сейчас, за счет разницы в ценах, а будет где-то год, год с лишним.

Сегодня получается, что акцизная ставка на бензин в четыре раза выше, чем на сжиженный газ, и потребитель выбирает более дешевое топливо. Тем самым постоянно снижаются налоговые отчисления в бюджет. То есть более дорогой продукт перестают покупать, соответственно, в бюджет идет меньше налогов, а покупают люди продукт с маленькой налоговой нагрузкой, и доходы в бюджет тоже падают. Когда мы говорим о доходах в бюджет, на самом деле речь идет о дорожном сборе. С такой налоговой нагрузкой не будет нормальных дорог, потому что их скоро просто не за что будет строить.

То есть сейчас мы наращиваем импорт сжиженного газа, потому что спрос на него огромный. Это уже привело к тому, что, во-первых, на границе сжиженный газ уже уже дороже бензина и дизтоплива, если без учета налогов и сборов. То есть это уже самый дорогой энергоресурс. Нам все говорят, что автогаз самый дешевый, но он дешевый за счет низкого налога. А для страны в плане потери валютной выручки, валютного баланса, это на сегодня самый невыгодный продукт.

И во-вторых, рост спроса на сжиженный газ компенсируется за счет поставок из России и Беларуси. То есть ажиотажный спрос последних лет, который привел к увеличению почти на миллион тонн потребления сжиженного газа, был покрыт за счет этих стран. Мы уже зависимы на 70 процентов от этих недружественных к нам источников. И если мы продолжим увеличивать зависимость, то это абсолютно противоречит политике энергобезопасности страны.

— И что нужно делать в такой ситуации?

— Надо снижать энергозависимость и сокращать ее до минимума. В случае с газом это очень просто сделать: нам нужно просто наращивать потребление бензина и замещать им газ. Причем бензин мы сами можем производить на отечественных нефтеперерабатывающих заводах и полностью себя обеспечить.

— А что будет с ценами в случае введения унифицированной акцизной ставки на все виды топлива?

— Цена литра бензина упадет примерно на 4 гривни, а стоимость сжиженного газа повысится на 2−3 гривни. Таким образом не будет уже большой разницы для потребителя, чем заправлять автомобиль. То есть удастся затормозить, а впоследствии немного охладить рынок сжиженного газа, снизить потребление этого ресурса и вернуться к использованию бензина. Кроме того, мы будем загружать свои заводы и не будем зависеть от недружественных стран. Ведь с Россией идет откровенная война, а отношения с Беларусью, особенно в свете последних заявлений белорусского лидера, тоже сложно назвать дружественными.

Хотя унификация акцизных ставок, мне кажется, все-таки шаг достаточно необычный. Возможно, те же задачи можно решить, откорректировав существующие ставки акциза: газ — 100 или 110 евро, а бензин — 140−150 евро за тонну. Таким образом, удастся смягчить, сделать меньшим подорожание сжиженного газа, но в то же время этого будет достаточно, чтобы охладить этот рынок, чтобы он перестал увеличиваться и в перспективе баланс потребления между бензином и газом стал более здоровым.

— Какие именно замечания и изменения к законопроекту предложило Минэнерго?

— Их основная озабоченность связана с тем, что такое выравнивание акцизов приведет к достаточно резкому, примерно на 3,5 гривни, росту цены литра сжиженного газа. Поэтому в Минэнерго предлагают внедрять унифицированную для всех видов топлива ставку акцизного сбора не сразу, а постепенно. Я тоже считаю, что это правильно.

— А каковы перспективы принятия парламентом данного законопроекта?

— Уверен, что изменения будут. Бюджет деньги теряет, наша зависимость растет, под вопросом дальнейшее существование нефтеперерабатывающей отрасли. Поэтому аргументов, почему этого не делать, нет никаких. Все должны понимать, что реально так называемая экономия на газу оборачивается для страны просто страшными перспективами. Это потери нашей нефтепереработки, это два завода, это тысячи рабочих мест. Но заводы же сами по себе тоже не работают, значит, будет удар по транспортной инфраструктуре, по портовой инфраструктуре. Опять-таки — тысячи и тысячи людей. И ради чего, ради того, чтобы мы сохранили огромный импорт из России? — подытожил Сергей Куюн.

Стоит отметить, что к подорожанию горючего может привести и девальвация национальной валюты. Ведь, по подсчетам экспертов, каждая гривня в курсе доллара — это 85 копеек в цене литра бензина. То есть если доллар подорожал на 50 копеек, то только за счет курсовых колебаний себестоимость литра бензина увеличивается на 30 копеек.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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