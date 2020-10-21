«МARUV закричала: «У него след от шортиков!» — Юрий Ткач поведал «ФАКТАМ» о курьезах с ним

Популярный украинский актер-юморист, бывший участник проекта «Танці з зірками» Юрий Ткач стал одним из главных героев шоу «Маскарад» («1+1»). Параллельно Юрий готовится к концертам с командой «Квартала» и съемкам осеннего сезона «Одного разу під Полтавою». В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Юрий Ткач рассказал, что было самым сложным в пародии на Наташу Могилевскую, признался, что кайфует от того, чем занимается, и мечтает лишь о том, чтобы поскорее вернуться к полноценной жизни.

«Я сдал тест, и результат оказался положительным»

— Конечно, коронавирус внес новые правила в нашу работу, — рассказал Юрий. — Мы держим дистанцию, разрабатываем график так, чтобы на площадке одновременно находились как можно меньше людей. Репетируем свой номер — и уходим. Все в масках, с антисептиками. Даже те, кто уже переболел, ходят в масках.

— Вы сдавали тест на коронавирус?

— И не один раз. Для всей команды это обязательно перед концертом, записью программы. Мы ведь постоянно находимся на съемках, общаемся с большим количеством людей. Естественно, при первых же симптомах простуды каждый идет сдавать тест. Я, наверное, уже штук десять тестов сдавал, и пока тьфу-тьфу. Но коронавирус вещь коварная, может подкрасться в любой момент.

— Признаюсь, два раза пересматривала вашу пародию на Наташу Могилевскую в «Маскараде».

— Знаете, по ощущениям это как в пионерском лагере или на студенческой сцене. Тебе дают задание, костюм и час времени, чтобы подготовить номер. Вообще, во время съемок в «Маскараде» постоянно присутствует ощущение, что все мы на полной скорости мчим в болиде.

— Женская роль для вас ведь не в новинку.

— У меня есть даже такой образ — тетя Юра. Помню, как-то на съемках проекта «Игры приколов» я отдыхал на диване в образе — кучерявом парике, платье в цветочек — и теребил бусики. Один из авторов, увидев меня, воскликнул: «Живая тетя Юра!» С того момента так и пошло.

— Что было самое сложное в образе Наташи Могилевской?

— Нанести на ноги автозагар (смеется). На мне было длинное красное платье с разрезом с одной стороны. Я решил, что достаточно нанести автозагар на одну ногу, а на вторую — совсем чуть-чуть. Но платье задралось, и во время номера я услышал, как МARUV закричала: «У него след от шортиков!»

На самом деле, за три года частых совместных выступлений с Наташей Могилевской я хорошо ее изучил, но вот точно так, как она, танцевать, было сложновато.

— В одном из эфиров «Танців з зірками» вы сидели на судейском кресле.

— Это была для меня совершенно необычная форма. Нужно было умничать на тему танцев, в которых я не очень разбираюсь. Видел, какими напряженными были все судьи. Особенно Катя Кухар. Мы ведь с ней кумовья, и я знаю ее как очень открытого, веселого человека. Но в «Танцях» у нее образ строгой примы.

— …которая не может позволить себе фривольности!

— Да, это ее слова. В то время, когда я вместе с Илоной Гвоздевой участвовал в «Танцях», Катя мне как-то сказала: «Юра, у вас проблема с турлянчиком». Я все спрашивал у Илоны, что Кухар имела в виду, но, признаюсь, до сих пор не разобрался.

— Танцы остались в вашей жизни?

— Как физическая нагрузка они пришли и ушли. Я не продолжил заниматься танцами, это абсолютно несовместимо с другой работой. Зато «Танці» подарили много друзей, обогатили жизненным опытом, раскрыли меня как человека, предоставили возможность разобраться в себе, поселили уверенность. Знаете, понимание того, что, несмотря на былые заслуги, ты каждую неделю можешь вылететь с проекта, хорошо прочищает мозги.

— Судя по количеству снятых проектов, напрашивается вопрос, были ли вы вообще на карантине?

— Как все — три весенних месяца. Это было страшное время, когда все практически безвылазно сидели дома. От этого можно было просто сойти с ума! Я тогда отменил все свои работы как ведущего. Обычно, если у меня в месяц выдавалась пара свободных дат, использовал их, чтобы вести какое-то мероприятие. Я отменил не только весенние мероприятия, но не соглашаюсь на них до сих пор. Понимаю, что не имею права подвести ребят, которые работают со мной в «Квартале», «Лиге смеха», «Маскараде». Впереди записи осеннего сезона «Одного разу під Полтавою». Не могу себе позволить выпасть из этого живого организма. К тому же всех денег все равно не заработать.

— Вы провели карантин в Киеве?

— Да, лишь в середине июня сняли с семьей на две недели дом под Киевом. Очень захотелось куда-нибудь уехать, подышать воздухом, поплавать в бассейне. Моим девочкам нужен был отдых. А куда-то лететь мы так и не решились.

— Вы стартовали со съемками летнего сезона «Одного разу під Полтавою» в разгар карантина. Приходилось останавливать работу?

— Тогда мы сдавали тесты каждую неделю. 13 июня сдали очередной раз, и у меня оказался положительный результат. У нескольких ребят тоже. До сих пор помню то состояние страха, которое меня буквально парализовало. Вся группа тогда села на жесткий карантин, съемки были остановлены. Через четыре дня мы пересдали тест, и у всех оказался отрицательный результат, в том числе и у меня. Честно говоря, в стрессовом состоянии, в постоянной тревоге находимся до сих пор.

— Как вы перезагружаетесь в такой ситуации?

— У нашей компании есть любимое кафе, и, если выдается свободный вечер, собираемся там. Все, как положено: друзья, застолье, гитара. Правда, желательно, чтобы на следующий день можно было отоспаться полдня. К сожалению, такое случается лишь пару раз в месяц. А еще я отлично перезагружаюсь благодаря прогулкам с дочерью. Лизе в сентябре исполнилось шесть лет, она начала кататься на роликах, и я люблю наблюдать за ней в парке.

«Были и тяжелые времена, когда приходилось есть „Мивину“, консервы»

— Судя по вашему «Инстаграму», Лиза готовится стать актрисой.

— Это было для меня как-то неожиданно. Иногда такие «перлы» выдает. Но, по большому счету, я понимаю, откуда у нее это. Иногда позволял себе подтрунивать на дочерью, теперь — она надо мной.

— Вы не против ее актерского будущего?

— Я не приемлю запретов. Не хочу, чтобы дочь была актрисой, но если Лиза иначе не может, то возражать не стану. Если мы ей запретим, все равно это вылезет, но уже через протест.

— В вашей жизни так и случилось?

— Родители долгое время говорили мне, что занимаюсь фигней. Я получил ради них два образования и все равно начал делать то, о чем мечтал — стал актером. Помню, Игорь Ласточкин еще во времена КВН говорил, что представляет себе другую жизнь — дом, большая семья, спокойная работа. Но когда стало складываться с актерством, сказал: «Видимо, это моя судьба». Так и со мной.

— Ностальгии по КВНовским временам нет?

— Иногда вспоминаю Юрмалу. Мы стали популярны, и нас приглашали с Высшей лигой на фестивали. На самом деле, я кайфую от того, чем занимаюсь, от своей семьи, дочери. А прошлое… Были и достаточно тяжелые времена, когда приходилось есть «Мивину», консервы, потому что денег не было.

— Помните, когда получили первый серьезный гонорар?

— Это случилось на первом курсе института. Было предновогоднее мероприятие в моем родном Днепре. Компания из 600 человек гуляла в Ледовом дворце. Известная команда КВН опаздывала, и мне позвонили организаторы: «Выручай, надо на час людей занять». Я оделся и попер. Когда мне дали денежку, подумал: «Ух ты, это стоит развивать». За час получил столько, сколько не зарабатывал вообще никогда!

— Что купили на те деньги?

— Наверное, еду. До этого мне хватало денег лишь на два беляша и маленькую бутылочку колы. Покушать в столовой — это было круто. А тут я смог позволить себе питаться в столовой каждый день! Да вы посмотрите на меня, я всегда любил вкусно поесть.

— Сами готовите?

— Обожаю. Мне нравятся блюда на мангале — стейки, шашлыки. Но жена постоянно сидит на диетах, поэтому я стараюсь ее не раздражать. Так что обычно вкусностями меня балует супруга.

— Чего вам сегодня не хватает?

— Как и всем — свободы в передвижениях. Знаете, когда эта дрянь закончится, у нас появится возможность ходить на живые концерты, радоваться непосредственному общению и путешествовать. Первое, что я сделаю, когда появится свобода, полечу с семьей куда-то отдохнуть. Надеюсь, ждать этого не придется слишком долго, потому что искренне верю: у нас все будет хо-ро-шо!

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