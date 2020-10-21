Порой ограничения дарят нам нереальные возможности, – Даша Малахова

Как писал Николай Гоголь, стоит только пристальнее вглядеться в настоящее, будущее вдруг выступит само собой. Правда, увидеть его дано не каждому — лишь человеку думающему, анализирующему. Сегодня в проекте «Мир после пандемии» своими мыслями о том, как может измениться жизнь и, в частности, отношение к еде, делится актриса и кулинар Даша Малахова.

«Лучше всего заказывать продукты непосредственно у фермеров, которым доверяете»

— Даша, наверное, вы слышали, что в Париже открылась самая большая в Европе городская экологическая ферма, и расположена она на крыше выставочного павильона. На площади в 14 тысяч квадратных метров выращивают клубнику, помидоры, баклажаны… И такие огороды на крышах становятся все популярнее. Но насколько эта продукция полезна? Ведь экология в мегаполисах оставляет желать лучшего.

— Мы же «произрастаем» в условиях большого города — и ничего! (Улыбается.) Огород на крыше — хорошая идея уже потому, что растения выделяют кислород. Если они выращиваются без применения химических удобрений, что же в этом плохого?

— Как правило, огород на крыше не требует почвы, там используют технологии аэропоники, когда питательные вещества распыляются на корни аэрозольными аппаратами. Многие же считают: то, что растет на земле, и полезнее, и вкуснее.

— Это стереотип. Технологии во всех сферах давно шагнули вперед. Разве есть разница между ребенком, появившимся на свет с помощью кесарева сечения и родившимся без вспомогательных методов? Удивительно, но многие почему-то представляют себе фермера, выращивающего экологически чистую продукцию, в резиновых сапогах, рядом со старым трактором. А продукт в крафтовой упаковке автоматически считают полезным. И это позволяет некоторым производителям манипулировать нашим сознанием. Чтобы не стать жертвой таких манипуляций, потребитель должен разбираться во всем этом. Лучше всего заказывать продукты непосредственно у фермеров, которым доверяете. Например, под Киевом есть хозяйство, которое работает по такому принципу: вы платите определенную сумму в месяц — и фермеры вам пакуют то, что у них выросло. В результате свое меню вы формируете из того, что получаете в корзине. Считаю, это экологичный подход.

— К слову, не так давно шеф-повар тулузского ресторана, рекомендованного гидом Мишлен, Марк Жинест рассказывал мне, что на ужин предлагает гостям меню-сюрприз. Кулинар не ищет продукты под определенное блюдо, так как не всегда они могут быть отменного качества. Напротив, он идет на рынок и покупает то, что ему нравится, — самое свежее, отборное. После чего думает о том, что из этого можно приготовить.

— Это разумный подход. А еще важна сезонность овощей и фруктов. В сезон они более качественны, полезны и бюджетны. За меньшие деньги вы можете купить больше продуктов. На пике сезона десять килограммов кабачков стоят столько, сколько зимой — килограмм.

— Но, например, свежую зелень можно иметь дома круглый год! Всемирно известный французский дизайнер Матали Крассе рассказывала мне о своей разработке — кухне с теплицей внутри. Готовите — и у вас под рукой всегда и укроп, и петрушка. Когда начался карантин, многие мои знакомые начали выращивать в квартире зеленый лук, чтобы лишний раз не посещать супермаркет.

— Этот урбанистический тренд обусловлен еще одним моментом. Он отражает потребность человека в общении с природой. Вы замечали, что в интерьере мы созерцаем преимущественно неприродные формы — прямоугольники, треугольники, круги? В природе очертания совсем другие. И мы подсознательно привносим их в свою жизнь. Об этом говорят психологи.

— Интересно.

— Самоизоляция связана с ограничением свободы. Свобода же — это прогулка, природа. Вазоны с растениями — своего рода компенсация возможности прогулки. И именно этот момент превалирует, а не стремление обеспечить себя продуктами. Всего, что нужно, в квартире не вырастишь. А идя в магазин за картошкой, можно ведь купить и зеленый лук.

«Оказалось, что все мы можем готовить»

— Изменится ли отношение к еде?

— Пандемия замедлила ритм жизни и заставила переоценить многие вещи. До нее многие думали, что не могут обойтись без ресторанов, доставки еды. Но зависимость от этих факторов оказалась просто мыльным пузырем. Когда начался карантин, мы все засели дома, и даже те, кто не умел готовить, научился этому. Оказалось, что все мы можем это делать! Такой возврат к естественности и истинности меня очень радует. У меня вышли книга «Моя кухня» и онлайн-курсы. Они как раз об этом — о естественной простоте, о том, что можно просто макать хлеб в растительное масло, присолив, — и так очень вкусно поужинать. А можно просто нарезать продукты, не смешивая их в салат, взять бокальчик вина — и это тоже прекрасный вариант. Когда же ты дома с ребенком и у тебя нет шансов выйти в магазин, а в холодильнике лишь цветная капуста, сначала расстроишься, а потом посмотришь на нее глазами Робинзона Крузо, как на дар природы, и все-таки придумаешь, как ее запечь или сварить. Так что порой ограничения дарят нам нереальные возможности.

— Ведь даже из одной картошки и сливочного масла, как рассказывал мне мишленовский повар Поль Бургальер, можно приготовить самое вкусное пюре в мире. Правда, нужно знать пропорцию: на килограмм картофеля берется 750 граммов масла!

— Любой продукт — произведение природы. У каждого свой уникальный вкус и аромат. И человек слишком самонадеян, когда думает, что он совершенствуют природу, — она изначально совершенна. Когда у моего папы (театральный режиссер Виталий Малахов. — Ред.) был день рождения, пришли гости, и я в корзины с фруктами нарезала брусочками ревень. Все говорили: «Как вкусно!»

— Многие известные повара считают, что один из трендов — уметь наслаждаться продуктом соло, а не миксовать все подряд, забивая вкус одного ингредиента другими.

— И эта философия не только важна в гастрономии — она гораздо шире. Нам нужно научиться наслаждаться собой «соло», семьей, домом… И замедление темпа жизни, думаю, будет этому способствовать. От этого наша жизнь станет более качественной.

«Люди должны понимать, что соблюдать гигиену — обезопасить жизнь»

— Как изменятся рестораны?

— Я не предсказатель, но, например, о себе могу сказать, что перестала есть суши, так как это продукт без термообработки, а потребитель не может контролировать, как его готовят. В нынешних реалиях лишний раз не хочется рисковать.

— Прочитала, что в Гонконге в одном из ресторанов столы сервируют по-новому: гостям предлагают конверт для маски. У нас же в кафе и ресторанах уже не раз видела персонал со спущенной маской. Будто она и есть, но толку от нее никакого.

— Такая имитация соблюдения правил меня напрягает. Люди должны понимать, что соблюдать гигиену — обезопасить жизнь. Многим кажется, что пандемия где-то далеко и лично их не коснется.

— К слову, в Японии провели интересный эксперимент. Ресторан в тандеме с инфекционистами организовал шведский стол для десяти человек. Ладонь одного из них покрыли светящейся краской. И что вы думаете? После фуршета следы этой краски обнаружили на руках абсолютно всех присутствующих, а у некоторых даже на лице!

— Я читала об этом эксперименте, поэтому мне импонирует подход, когда столы в ресторанах разделены кабинками. Ведь переносчиком вируса может быть и человек без температуры.

— Что, с вашей точки зрения, ожидает театр?

— В Театре на Подоле мы делаем очень важный проект: полюбившиеся зрителям спектакли превращаем в видеоверсии. Ведь нынешняя ситуация показала, что самоизоляция может стать нашей новой реальностью.

— Большинство актеров тем не менее считают, что театр в онлайн-формате обречен, так как это уже не театр.

— Знаете, многие люди говорили, что и то невозможно, и другое. А сейчас очевидно, что может быть даже то, чего быть не может.

— Как, с вашей точки зрения, после пандемии изменятся приоритеты людей?

— Мне кажется, мы станем чаще радоваться простым вещам.

— Что вы поняли для себя в результате сложившейся ситуации?

— Не думаю, что задача вируса была нас убивать. Она в том, чтобы мы перестали себя убивать сами.

Фото из альбома Даши Малаховой



45

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter