Громкое дело об аресте акций «Мотор-Сiч»: следователь без предупреждения не явился на заседание суда

В среду, 21 октября в Шевченковском районном суде Киева началось сразу два процесса по ходатайствам о снятии арестов с акций АТ «Мотор-Сiч», наложенных три с лишним года назад. Тут следует отметить, что в разное время в рамках одного и того же уголовного дела было наложено 4 (!) ареста на одни и те же акции. Они принадлежат в разных долях нескольким владельцам. Два из них через своих представителей подали ходатайства о снятии всех четырех арестов — законодательство это позволяет.

Время начала обоих судебных процессов назначили с разницей в 5 минут: первый в 16.45, а второй в 16.50. Казалось бы, что в этом удивительного? Но загвоздка с том, что оба ходатайства рассматривает один и тот же судья — Виталий Циктич. Успел ли он провести оба заседания? Да. Ведь в суд не явился следователь СБУ, без которого проведения заседаний практически невозможно — нужно обеспечить принцип соревновательности сторон.

Поэтому судья за считанные минуты принял решения о переносе заседание по первому ходатайству и в том же судебном зале приступил к рассмотрению следующего, сообщив присутствующим, что следователь не предупредил суд о своей неявке.

Судья Виталий Циктич ведет сразу два процесса по ходатайствам о снятии арестов с акций "Мотор-Сiч"

Понятно, что из-за отсутствия следователя пришлось перенести на другую дату рассмотрение и второго ходатайства. Повторные заседания назначены на разные дни.

«Хотя уголовное дело, по которому наложены аресты на акции „Мотор-Сiч“ заведены больше 3 лет назад, никому обвинения не предявлены, — заявил журналистам адвокат Александр Максименко, представляющий интересы одного из акционеров. - Это говорит о том, что аресты на акции наложены, чтобы не дать возможность их владельцам воспользоваться своими имущественными правами — пока акции под арестом невозможно созвать совет акционеров, назначить новое руководство предприятия, определять стратегию его развития».

Адвокат отметил, что в команде убеждены — уголовное дело было заведено по надуманным, не соответствующим действительности фактам, и, соответственно, не имеет перспективы, а значит — в суд передано не будет.

По словам Максименко, недавно уже было подано следователю ходатайство о его закрытии: «На 55 страницах изложили, почему это уголовное дело безосновательно».

По словам адвоката Тараса Кислого, показатели работы «Мотор-Сiч» все более ухудшаются, квалифицированные сотрудники вынуждены увольняться".

Пока действует арест на акции у руководства «Мотор-Сiч» остаются прежние менеджеры и владелец.

Заметим, что в 2015 году это предприятие было официально исключено из списка стратегических, а еще раньше оно стало частным.

Ранее экс-вице-премьер-министр Павел Розенко прокомментировал заявления руководителя «Укрспецэкспорта» Вадима Ноздри в интервью lb.ua о приоритетности военно-технического сотрудничества с частными компаниями Турции в сфере авиационного двигателестроения. По мнению Розенко, в контексте нарушения прав частных китайских инвесторов ПАО «Мотор Сич», это является примером двойных стандартов и показателем ненадежности Украины как партнера в международных отношениях.

На фото в заголовке: Место, которое предназначалось для следователя, пустовало

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